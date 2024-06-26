Несколько дней назад мы публиковали любопытный материал, основанный на тестах Hardware Times. Удалось выяснить, что все усилия Intel по достижению стабильности флагманов последних серий не увенчались успехом. Даже в том случае, если пользователь использует базовый профиль на материнской плате, возможны сбои в системе. Замена кулера на более эффективный (например, на систему жидкостного охлаждения) не всегда приводит к желаемым результатам, а в итоге некоторые владельцы Core i9-14900K вынуждены снижать тактовую частоту на 200 МГц. Часто приходится отключать энергоэффективные ядра, ну а всё это приводит к тому, что флагман перестаёт демонстрировать пиковую производительность. Эксперты считают, что Intel не заинтересована в том, чтобы проблему решать, поскольку на подходе новое поколение процессоров. Напомним, на этот раз американская компания намерена воспользоваться услугами TSMC, выпустив архитектуру Arrow Lake и серию процессоров Core Ultra 200 в рамках 3-нм технологических норм.
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Насколько новые процессоры окажутся быстрее находящихся в продаже, пока неясно, ну а уже 31 июля AMD предложит потенциальным покупателям собственную линейку, пытаясь опередить конкурента на несколько месяцев. Серия Ryzen 9000 будет полагаться на 4-нм узел TSMC, что окажет негативное влияние на быстродействие, но сделает процессоры более выгодными с финансовой точки зрения. Маржа за каждый чип будет довольно высокой, что позволит Лизе Су успешно оперировать ценниками после релиза Arrow Lake. Известно, что Ryzen 9 9950X не станет самым быстрым игровым процессором, а значит Ryzen 7 7800X3D продолжит демонстрировать пиковые показатели в целом ряде требовательных новинок. И всё же, речь идёт о флагмане следующего поколения, первые тесты которого позволяют надеяться на лучшее. В СМИ попали тесты Ryzen 9 9950X в трассировке лучей, проведённые в популярном бенчарке AIDA64. Как выяснилось, новый флагман значительно превосходит по целому ряду показателей все находящиеся процессоры AMD, а также легко отрывается от Core i9-14900K.
Если точнее, то Ryzen 9 9950X оказался почти в 2 раза быстрее Ryzen 9 7950X в тесте CPU AES Ryzen 9 9950X, где результат достиг 746 991 МБ/с. Для сравнения, Core i9-13900K в аналогичном тесте претендует на более скромные 294 509 МБ/с, что позволяет новому флагману красных получить 2.5-кратный отрыв. Ну а поскольку CPU AES – это в первую очередь тестирование криптографии, то налицо негативный эффект от отсутствия у процессоров Intel инструкции AVX-512 Vector AES. А вот AMD не стала ограничивать свои флагманы, поэтому в целом ряде сценариев Ryzen 9 9950X будет демонстрировать рекордные результаты. К примеру, в тесте трассировки лучей FP32 и FP64 ещё не выпущенный Ryzen 9 9950X справился с задачей более чем в 3 раза быстрее, чем это делает Core i9-13900K. Ну а это всё та же проблема с жадностью Intel, которая удалила нужные инструкции из своих процессоров. Аналогичные результаты даёт и Linpack, где Ryzen 9 9950X набирает 1650 GFlops, тогда как Core i9-13900K удаётся получить только 630 GFlops. Эксперты отмечают, что речь идёт о небольшом количестве сценариев, многие из которых интересует ограниченное количество пользователей. Скорее всего, новый 24-ядерный флагман Intel окажется быстрее Ryzen 9 9950X в игровых и большей части рабочих тестов. Core Ultra 285 ещё не засветился в интернете, но некоторые выводы можно сделать уже сегодня.
Как уже было сказано выше, в играх Ryzen 9 9950X окажется медленнее Ryzen 7 7800X3D. Это официальная позиция AMD, но не всё так плохо, как может показаться. Прежде всего Лиза Су получит более гибкий контроль над ценообразованием. Кроме того, инсайдеры ожидают релиза процессоров 3D V-Cache следующего поколения уже этой осенью. План тётушки Су кажется вполне логичным и может сработать. Intel потратила огромные деньги на то, чтобы выкупить значительную часть мощностей тайваньской TSMC. Даже NVIDIA недовольна происходящим и ищет альтернативные площадки. Увы, но освоить 3-нм узел оказалось не так просто даже для Samsung, тогда как AMD и вовсе предпочла не ввязываться в гонку за технологии. В результате Intel инвестировала в архитектуру Arrow Lake большие деньги и сильно зависит от результата. Лиза Су сможет начать продавать процессоры на пару месяцев раньше, а значит получит фору. Кроме того, Ryzen 7 9800X3D появится в продаже на несколько месяцев раньше привычного для данной линейки процессоров срока и ударит по позициям Core Ultra 285. Ещё неясно, какой камень окажется быстрее, но тот факт, что новый флагман Intel не будет дешёвым, не вызывает никаких сомнений.