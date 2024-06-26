Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Первые тесты Ryzen 9 9950X в AIDA64 выявили 3-кратное преимущество над Core i9-13900K
Ryzen 9 9950X поступит в продажу 31 июля 2024 года

Несколько дней назад мы публиковали любопытный материал, основанный на тестах Hardware Times. Удалось выяснить, что все усилия Intel по достижению стабильности флагманов последних серий не увенчались успехом. Даже в том случае, если пользователь использует базовый профиль на материнской плате, возможны сбои в системе. Замена кулера на более эффективный (например, на систему жидкостного охлаждения) не всегда приводит к желаемым результатам, а в итоге некоторые владельцы Core i9-14900K вынуждены снижать тактовую частоту на 200 МГц. Часто приходится отключать энергоэффективные ядра, ну а всё это приводит к тому, что флагман перестаёт демонстрировать пиковую производительность. Эксперты считают, что Intel не заинтересована в том, чтобы проблему решать, поскольку на подходе новое поколение процессоров. Напомним, на этот раз американская компания намерена воспользоваться услугами TSMC, выпустив архитектуру Arrow Lake и серию процессоров Core Ultra 200 в рамках 3-нм технологических норм.

реклама

Насколько новые процессоры окажутся быстрее находящихся в продаже, пока неясно, ну а уже 31 июля AMD предложит потенциальным покупателям собственную линейку, пытаясь опередить конкурента на несколько месяцев. Серия Ryzen 9000 будет полагаться на 4-нм узел TSMC, что окажет негативное влияние на быстродействие, но сделает процессоры более выгодными с финансовой точки зрения. Маржа за каждый чип будет довольно высокой, что позволит Лизе Су успешно оперировать ценниками после релиза Arrow Lake. Известно, что Ryzen 9 9950X не станет самым быстрым игровым процессором, а значит Ryzen 7 7800X3D продолжит демонстрировать пиковые показатели в целом ряде требовательных новинок. И всё же, речь идёт о флагмане следующего поколения, первые тесты которого позволяют надеяться на лучшее. В СМИ попали тесты Ryzen 9 9950X в трассировке лучей, проведённые в популярном бенчарке AIDA64. Как выяснилось, новый флагман значительно превосходит по целому ряду показателей все находящиеся процессоры AMD, а также легко отрывается от Core i9-14900K.

Если точнее, то Ryzen 9 9950X оказался почти в 2 раза быстрее Ryzen 9 7950X в тесте CPU AES Ryzen 9 9950X, где результат достиг 746 991 МБ/с. Для сравнения, Core i9-13900K в аналогичном тесте претендует на более скромные 294 509 МБ/с, что позволяет новому флагману красных получить 2.5-кратный отрыв. Ну а поскольку CPU AES – это в первую очередь тестирование криптографии, то налицо негативный эффект от отсутствия у процессоров Intel инструкции AVX-512 Vector AES. А вот AMD не стала ограничивать свои флагманы, поэтому в целом ряде сценариев Ryzen 9 9950X будет демонстрировать рекордные результаты. К примеру, в тесте трассировки лучей FP32 и FP64 ещё не выпущенный Ryzen 9 9950X справился с задачей более чем в 3 раза быстрее, чем это делает Core i9-13900K. Ну а это всё та же проблема с жадностью Intel, которая удалила нужные инструкции из своих процессоров. Аналогичные результаты даёт и Linpack, где Ryzen 9 9950X набирает 1650 GFlops, тогда как Core i9-13900K удаётся получить только 630 GFlops. Эксперты отмечают, что речь идёт о небольшом количестве сценариев, многие из которых интересует ограниченное количество пользователей. Скорее всего, новый 24-ядерный флагман Intel окажется быстрее Ryzen 9 9950X в игровых и большей части рабочих тестов. Core Ultra 285 ещё не засветился в интернете, но некоторые выводы можно сделать уже сегодня. 

Как уже было сказано выше, в играх Ryzen 9 9950X окажется медленнее Ryzen 7 7800X3D. Это официальная позиция AMD, но не всё так плохо, как может показаться. Прежде всего Лиза Су получит более гибкий контроль над ценообразованием. Кроме того, инсайдеры ожидают релиза процессоров 3D V-Cache следующего поколения уже этой осенью. План тётушки Су кажется вполне логичным и может сработать. Intel потратила огромные деньги на то, чтобы выкупить значительную часть мощностей тайваньской TSMC. Даже NVIDIA недовольна происходящим и ищет альтернативные площадки. Увы, но освоить 3-нм узел оказалось не так просто даже для Samsung, тогда как AMD и вовсе предпочла не ввязываться в гонку за технологии. В результате Intel инвестировала в архитектуру Arrow Lake большие деньги и сильно зависит от результата. Лиза Су сможет начать продавать процессоры на пару месяцев раньше, а значит получит фору. Кроме того, Ryzen 7 9800X3D появится в продаже на несколько месяцев раньше привычного для данной линейки процессоров срока и ударит по позициям Core Ultra 285. Ещё неясно, какой камень окажется быстрее, но тот факт, что новый флагман Intel не будет дешёвым, не вызывает никаких сомнений. 

#процессоры #тесты #ryzen 9 9950x
+
Написать комментарий (0)
В онлайн-магазинах ASUS нашли подтверждение даты начала продаж ноутбуков на базе AMD Ryzen AI 300
Инженерники AMD Ryzen AI 300 оказались более чем на 20% быстрее Meteor Lake и Hawk Point в Geekbench
ASUS официально подтвердила выход ноутбуков с процессорами AMD Ryzen AI 300 15 июля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Reuters: В NASA рассказали, как экипаж космического корабля Starliner сможет вернуться на Землю
1
Казанский авиационный завод завершил техническое перевооружение цехов с целью кратного увеличения выпуска самолётов Ту-214
5
Первая партия боеприпасов, закупленных Чехией специально для нужд ВСУ, прибыла на Украину
+
Первая атомная электростанция Польши будет построена недалеко от Балтийского моря
+
Hardware Times: Добиться 100% стабильности ПК с Core i9-14900K можно только заменив платформу на AMD
61
Культовая игра 7 Days to Die выходит из раннего доступа в версии 1.0
4
ВМФ России следит за новой израильской подводной лодкой INS Drakon
+
Ученые определили истинный возраст Большого Красного пятна на Юпитере
+
Ростех готов увеличить производство зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь"
3
В России строят новый завод по производству электроники
60
ВС РФ передана партия современных колёсных гаубиц «Мальва»
+
Huawei представила HarmonyOS NEXT, в которой нет привычной Android и даже Linux
3
McLaren совместно с BMW планируют разработать конкурента для машины Purosangue от Ferrari
+
Глава NVIDIA убеждён, что строительство ЦОД в безлюдных местах смягчит проблему их высокого энергопотребления
1
Представлен «бумажный» планшет Onyx Go 10.3 с экраном, который имитирует текстуру настоящей бумаги
+
В Екатеринбурге запустят производство виниловых пластинок — уже второе в России
1
Экипаж тягача ВСУ ошибся поворотом и привез на прицепе исправный танк Т-64БМ прямо на позиции РФ
+
Начата реконструкция первой на Урале «государевой дороги», связавшей в XVII веке Европу и Сибирь
+
Издание The National Interest сравнило возможности истребителей пятого поколения Китая и США
+
Ученые в США изобрели «микроконденсаторы» со 170-кратным скачком плотности энергии
3

Популярные статьи

Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
28
АМ4 vs АМ5 – старая платформа позволяет собрать более мощный игровой ПК за меньшие деньги
21
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 80 тысяч рублей для игр на ультра с 60+ FPS (Июнь)
40
ТОП-5 отличий нормального технического бренда от фуфлобренда
4
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
+
Мое мнение об Alan Wake 2
19
Мое мнение об Elden Ring: Shadow of the Erdtree
1
Почему PlayStation 5 опережает Xbox: анализ ключевых ошибок и упущений
11
О том, как американские самолёты-разведчики U-2 летали с авианосца
+
США вряд ли смогут помочь Израилю в "большой войне с Хезболлой", заявил начштаба ВВС США
8

Сейчас обсуждают

Китя
12:13
Странный идет война. США бросает ракеты на РФ уже открыто, провоцирует на войну. а ты про детей тебя не будет какие дети, ты совсем больной.
В России строят новый завод по производству электроники
glavhyilo
12:12
В России строят новый завод по производству электроники
glavhyilo
12:10
я сам лично оборонку страны поднимал в нулевых,после разрухи 90-х,мы тогда вообще не знали Путина даже,но затеплилась тогда слабая надежда,что спасём страну от краха тогда.Я лично до 2-ух ночи тогда б...
В России строят новый завод по производству электроники
Red Line
12:05
Может он в ЕС живет, раз его так их цены волнуют
14-й пакет санкций ЕС содержит ряд сюрпризов и приведёт к росту цен на электронику в РФ до 20%
Xmast
12:05
В отличии от тебя я их будущим тут не торгую. Тебе все равно к кому жопой вставать. Лишь бы платили
В России строят новый завод по производству электроники
Ник Хобо
11:58
Опять автор с итнеллектом хлебушка и анализом уровня яслей. Казалось бы, эволюция должна способствовать развитию видов. Но, глядим на медуз, которым 500 миллионов лет, и понимаем, что даже отсутствие ...
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
Китя
11:57
Каждый день по 1000 бандерлогов упаковывает и отправляют к бандере но такое на укр тв не говорят. а говорят что хохлы побеждают.
14-й пакет санкций ЕС содержит ряд сюрпризов и приведёт к росту цен на электронику в РФ до 20%
Gee Jones
11:57
Короче очередная колхозная хня...
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
Легенда
11:54
нафиг мне твоя европа?
14-й пакет санкций ЕС содержит ряд сюрпризов и приведёт к росту цен на электронику в РФ до 20%
Chihonya
11:52
Птыц обкудахтанный, запили лучше статью, как можно снизить температуры на 100%, на халяву, просто не поставив м2)))
Как я снизил температуру M.2 SSD и жестких дисков на 15 градусов, не потратив ни рубля
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем