Ryzen 9 9950X поступит в продажу 31 июля 2024 года

Несколько дней назад мы публиковали любопытный материал, основанный на тестах Hardware Times. Удалось выяснить, что все усилия Intel по достижению стабильности флагманов последних серий не увенчались успехом. Даже в том случае, если пользователь использует базовый профиль на материнской плате, возможны сбои в системе. Замена кулера на более эффективный (например, на систему жидкостного охлаждения) не всегда приводит к желаемым результатам, а в итоге некоторые владельцы Core i9-14900K вынуждены снижать тактовую частоту на 200 МГц. Часто приходится отключать энергоэффективные ядра, ну а всё это приводит к тому, что флагман перестаёт демонстрировать пиковую производительность. Эксперты считают, что Intel не заинтересована в том, чтобы проблему решать, поскольку на подходе новое поколение процессоров. Напомним, на этот раз американская компания намерена воспользоваться услугами TSMC, выпустив архитектуру Arrow Lake и серию процессоров Core Ultra 200 в рамках 3-нм технологических норм.

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Насколько новые процессоры окажутся быстрее находящихся в продаже, пока неясно, ну а уже 31 июля AMD предложит потенциальным покупателям собственную линейку, пытаясь опередить конкурента на несколько месяцев. Серия Ryzen 9000 будет полагаться на 4-нм узел TSMC, что окажет негативное влияние на быстродействие, но сделает процессоры более выгодными с финансовой точки зрения. Маржа за каждый чип будет довольно высокой, что позволит Лизе Су успешно оперировать ценниками после релиза Arrow Lake. Известно, что Ryzen 9 9950X не станет самым быстрым игровым процессором, а значит Ryzen 7 7800X3D продолжит демонстрировать пиковые показатели в целом ряде требовательных новинок. И всё же, речь идёт о флагмане следующего поколения, первые тесты которого позволяют надеяться на лучшее. В СМИ попали тесты Ryzen 9 9950X в трассировке лучей, проведённые в популярном бенчарке AIDA64. Как выяснилось, новый флагман значительно превосходит по целому ряду показателей все находящиеся процессоры AMD, а также легко отрывается от Core i9-14900K.

Если точнее, то Ryzen 9 9950X оказался почти в 2 раза быстрее Ryzen 9 7950X в тесте CPU AES Ryzen 9 9950X, где результат достиг 746 991 МБ/с. Для сравнения, Core i9-13900K в аналогичном тесте претендует на более скромные 294 509 МБ/с, что позволяет новому флагману красных получить 2.5-кратный отрыв. Ну а поскольку CPU AES – это в первую очередь тестирование криптографии, то налицо негативный эффект от отсутствия у процессоров Intel инструкции AVX-512 Vector AES. А вот AMD не стала ограничивать свои флагманы, поэтому в целом ряде сценариев Ryzen 9 9950X будет демонстрировать рекордные результаты. К примеру, в тесте трассировки лучей FP32 и FP64 ещё не выпущенный Ryzen 9 9950X справился с задачей более чем в 3 раза быстрее, чем это делает Core i9-13900K. Ну а это всё та же проблема с жадностью Intel, которая удалила нужные инструкции из своих процессоров. Аналогичные результаты даёт и Linpack, где Ryzen 9 9950X набирает 1650 GFlops, тогда как Core i9-13900K удаётся получить только 630 GFlops. Эксперты отмечают, что речь идёт о небольшом количестве сценариев, многие из которых интересует ограниченное количество пользователей. Скорее всего, новый 24-ядерный флагман Intel окажется быстрее Ryzen 9 9950X в игровых и большей части рабочих тестов. Core Ultra 285 ещё не засветился в интернете, но некоторые выводы можно сделать уже сегодня.

Как уже было сказано выше, в играх Ryzen 9 9950X окажется медленнее Ryzen 7 7800X3D. Это официальная позиция AMD, но не всё так плохо, как может показаться. Прежде всего Лиза Су получит более гибкий контроль над ценообразованием. Кроме того, инсайдеры ожидают релиза процессоров 3D V-Cache следующего поколения уже этой осенью. План тётушки Су кажется вполне логичным и может сработать. Intel потратила огромные деньги на то, чтобы выкупить значительную часть мощностей тайваньской TSMC. Даже NVIDIA недовольна происходящим и ищет альтернативные площадки. Увы, но освоить 3-нм узел оказалось не так просто даже для Samsung, тогда как AMD и вовсе предпочла не ввязываться в гонку за технологии. В результате Intel инвестировала в архитектуру Arrow Lake большие деньги и сильно зависит от результата. Лиза Су сможет начать продавать процессоры на пару месяцев раньше, а значит получит фору. Кроме того, Ryzen 7 9800X3D появится в продаже на несколько месяцев раньше привычного для данной линейки процессоров срока и ударит по позициям Core Ultra 285. Ещё неясно, какой камень окажется быстрее, но тот факт, что новый флагман Intel не будет дешёвым, не вызывает никаких сомнений.