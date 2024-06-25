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Bublik1
Xiaomi включается в процессорную гонку и готовится выпустить новый процессор по 4-нм нормам
Насколько успешным станет такой процессор, нам ещё предстоит выяснить

Уже в 2024 году Huawei приступит к рассылке на актуальные смартфоны новой операционной системы HarmonyOS NEXT. В рамках пресс-релиза представители компании заявили, что внутри не только не будет следов Android, но и даже Linux, что удивило даже ожидавших революционных изменений экспертов. Пока о поддержке приложений под Android ничего не известно, ну а данная стратегия позволит Huawei получить полную автономность от решений правительства США. В конце 2022 китайцы начали самостоятельно выпускать процессоры на базе 7-нм узла, ну а в 2024 перейдут на 5-нм технологический процесс. Государственная полупроводниковая стратегия даёт свои плоды, ведь в Поднебесной есть множество крупных и не очень компаний, стремящихся наладить производство самых современных решений. Среди большого списка китайских названий в глаза бросается хорошо известная нам Xiaomi. В 2023 состоялся релиз собственной операционной системы. HyperOS основана на Android 14, ну а пока руководство этой китайской компании не планирует отказываться от совместимости с глобальным магазином приложений. 

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А между тем торговая война между Китаем и США продолжается, а власти обеих стран делают всё возможное, чтобы нанести противнику как можно более серьёзный ущерб. При этом стороны пытаются минимизировать последствия для собственной экономики, хотя ужесточение санкций вредит даже третьим странам. Как бы там ни было, но Китай планирует догнать США по уровню развития полупроводниковой отрасли, бросая все силы на освоение новых технологий. Как стало известно, в гонку за мобильный сегмент включится Xiaomi. Инсайдеры GizmoChina сообщают, что китайская компания планирует выпустить процессор, который будет подходить для создания смартфонов и планшетов (возможно, даже ультрабуков с высокой автономностью). Сам процессор соответствует 4-нм технологическим нормам и уступает по этому показателю наиболее продвинутым чипам Apple и Qualcomm. Что любопытно, сегодня Intel использует для производства настольных процессоров собственный 10-нм узел, но уже во второй половине 2024 начнёт поставлять на полки магазинов новую серию, созданную на фабриках TSMC по 3-нм нормам. Релиз нового чипа Xiaomi должен состояться до конца 2024 года, но пока более точно назвать сроки инсайдеры не готовы. 

По данным GizmoChina, инженеры Xiaomi уже завершили все разработки и готовятся к началу производства. На момент публикации все детали о новом чипе держались в тайне, а в итоге журналисты пока даже не знают, как будет называться процессор. А вот о том, что помощь в разработке оказывалась со стороны китайской компании Unisoc, уже известно. Ранее технологический гигант носил название Spreadtrum, но в 2018 принял решение совершить ребрендинг, поскольку предыдущее название ассоциировалось с бюджетными процессорами начального уровня. Сегодня Unisoc производит самые разнообразные чипы, включая довольно дорогой сегмент, где у разработчиков есть перспективные продукты. Xiaomi активно закупает чипы Unisoc, а в будущем сотрудничество между компаниями станет ещё более тесным. По мнению GizmoChina, успех Xiaomi и Unisoc может стать важным шагом для полупроводниковой промышленности Китая. Первой вызов США бросила Huawei, ну а действия других крупных игроков позволят китайским компаниям не только насытить собственный рынок, но и со временем выйти на международные площадки. 

Пожалуй, в этом заключается самый большой просчёт американских властей. Ещё 5 лет назад китайцы даже не мечтали о появлении собственной полупроводниковой отрасли, ну а сегодня находятся в нескольких шагах от того, чтобы получить хотя бы частичную независимость от диктата со стороны США. По мнению экспертов, даже если Xiaomi и удастся получить какое-то количество 4-нм процессоров, то широкого распространения данное решение не получит. Прежде всего нужно понимать, что все чипы будут всё равно выпускаться на мощностях тайваньской TSMC. Китайская SMIC пока способна предлагать массовый 14-нм узел и задействовала основную часть мощностей для выпуска 7-нм процессоров для Huawei. Наблюдается расширения фабрик, но без литографического оборудования совершить очередной прорыв будет невозможно. С этим у китайцев большие проблемы, поскольку Белый дом сделал всё возможное, чтобы ни один поставщик не продавал на материковый Китай современные литографы. Аналитики полагают, что широкое распространение китайских 4-нм процессоров может начаться не раньше 2026 года, и только спустя несколько лет можно будет говорить о том, что MediaTek и Qualcomm действительно получили мощного конкурента. 

Даже если это и случится, что ожидать от процессора Xiaomi большого прорыва не приходится. TSMC освоила 4-нм узел в 2021 году, а в итоге чип будет по своим характеристикам близок к Kirin 9000s. Не стоит забывать, что Белый дом начал вводить против Huawei агрессивные санкции, как только китайская компания научилась разрабатывать современные чипы. Не исключено, что такая же судьба ждёт и Xiaomi, но выбора у китайцев всё равно нет. Инсайдеры ожидают, что 4-нм чип Unisoc по производительности должен быть на уровне Snapdragon 888, ну а это процессор, изготовленный в конце 2020 года TSMC по заказу Qualcomm. Напомним, у Xiaomi уже есть неудачный опыт разработки мобильных чипов. В феврале 2017 Xiaomi представила Surge S1, который был замечен в смартфоне Mi 5C. Чип выпускался по 28-нм нормам на фабриках TSMC и сильно уступал флагманам своего времени. В какой-то момент Xiaomi даже хотела выпустить Surge S2, но так и не приступила к реализации своего плана. 

#xiaomi #процессоры
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