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Bublik1
На дом жителя Флориды упал обломок МКС – семья требует от NASA 80 000 долларов компенсации
По счастливой случайности никто не пострадал.

Нет никаких сомнений, что сегодня мы становимся свидетелями новой спутниковой лихорадки, которая навсегда изменит жизнь на нашей планете. Технологии стремительно развиваются, ну а Илон Маск продолжает наращивать свою космическую группировку. Миллиардер хочет увеличить количество объектов до 40 тысяч, что станет настоящим вызовом для целого ряда учёных. Прежде всего вопросы к Starlink есть у астрономов, для которых важно наличие чистого звёздного неба. Уже несколько лет спутники Илона мешают наблюдать за звёздами и галактиками, ну а в будущем проблема станет ещё более заметной. Но дело даже не в астрономах, разглядывающих в телескопы нашу Вселенную. По мнению многих специалистов, всё может быть куда хуже, ведь спутники генерируют огромное количество мусора. Уже достаточно давно для запуска ракеты производятся сложные расчёты, которые позволяют избежать столкновения с тем или иным объектом на орбите Земли. Десятки тысяч мёртвых спутников Маска сделают орбиту непроходимой, а в будущем нам потребуются технологии для возвращения в космос. 

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Эксперты считают, что далеко не всегда прогнозы компьютера сбываются, а расчёты то и дело подводят. Считается, что крупные космические объекты должны сгорать в атмосфере после возвращения, но иногда случается так, что космический мусор падает на головы обычным людям. Чаще всего всё это валится в океан, но происходят и исключения из правил. По информации юридической фирмы Cranfill Sumner, этой весной на дом семьи Алехандро Отеро во Флориде упал кусок металла весом 700 грамм. Первоначально эксперты не могли понять, что именно пробило крышу и повредило мебель, но в какой-то момент стало ясно, что речь идёт о части грузового поддона. Раньше там крепились использованные батареи, ну а сам объект бы выброшен с космической станции американской стороной в 2021 году. Таким образом ответственность за ущерб несёт NASA, которая и должна оплатить все издержки. Семья Отеро требует 80 тысяч долларов, обвиняя руководство Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства в халатности. Якобы, учёные должны были предвидеть тот факт, что обломки могут уцелеть в плотных слоях атмосферы. Кроме того, суперкомпьютер должен был провести такие расчёты, которые бы позволили избежать опасных инцидентов. 

В момент падения осколка сын главы семьи находился дома, но по счастливой случайности был в другой комнате. Эксперты подтвердили, что прямое попадание по человеку привело бы к трагическим последствиям, а адвокаты требуют адекватной компенсации. В данном случае нет никаких сомнений в том, что семья Отеро пытается извлечь максимальную пользу из случившегося. У NASA есть шесть месяцев, после чего иск будет рассмотрен, а необходимая сумма взыскана с ответчика. Скорее всего представители космического агентства попробуют договориться, снизив требования в несколько раз. Итог будет зависеть от жадности семьи Отеро, но проблема выходи далеко за пределы одной человеческой жизни. Как уже было сказано выше, количество объектов на орбите стремительно растёт. Операторы уверяют, что всё это сгорит в атмосфере, но металлические обломки регулярно валятся на Землю. Количество пострадавших невелико, но раньше и спутников на орбите было в сотни раз меньше. Если по какой-то причине спутники Маска не будут до конца сгорать в атмосфере, то проблема станет намного серьёзнее. 

Адвокаты юридической компании Cranfill Sumner намерены сделать всё возможное, чтобы семья Отеро получила компенсацию. Глава семейства уже дал показания, где заявил о том, что падение осколка навсегда изменило жизнь его близких. С тех пор ребёнок опасается оставаться дома один, а главе семейства не только пришлось сделать ремонт за свой счёт, но и укрепить крышу. Туда положили несколько слоёв специального материала, который должен удержать падающий объект, если вдруг NASA снова допустит ошибку. 

#nasa #интересное #мкс
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