Действия руководства компании нарушают конституцию США.

В начале 2000-х годов около полутора процентов жителей крупных американских городов считали свою половую идентичность противоположной физическим показателям. По некоторым данным, к концу 2023 года больше 30% молодых людей Нью-Йорка до 25 лет считают себя небинарными или трансгендерными людьми. На самом деле всё намного сложнее, чем можно описать в данном материале, но суть многолетних психологических исследований сводится к тому, что социальная среда оказывает разрушительное влияние на умы подрастающего поколения. Европа следует примеру США, ну а новое поколение предпочитает не связывать себя какими-либо обязательствами. Рождаемость снижается пугающими темпами, но это далеко не все проблемы, с которыми сталкивается Западное общество. Если обратить внимание на кинематограф, то в глаза тут же бросается резкий рост числа темнокожих на экранах. Особенно это заметно в знаковых исторических лентах или картинах, основанных на популярной классике.

реклама

Темнокожая Русалочка вызвала бурю негодования, но апологеты равных прав и не думают останавливаться на достигнутом. Сумасшедшие активисты настаивают на том, что в любой отрасли должны быть представлены в равной степени представители разных гендеров, а также расовой принадлежности. Существуют специальные комиссии, требующие соблюдения правил, а в результате мы видим, как на работу берут неопытных режиссёров и актёров, ценность которых заключается только в гендерной или расовой разнообразности. Аналогичные требования предъявляются повсюду, а очень часто активисты заходят настолько далеко, что открыто предлагают попирать права большинства. Похоже, эпидемия дошла и до IBM, о чём сообщает National Review. Как стало известно, генеральный прокурор штата Миссури подал иск против этой компании, мотивируя свои действия очевидными нарушениями законами штата. По мнению Эндрю Бейли, руководство компании систематически нарушает антидискриминационное законодательство, устанавливая весьма сомнительные квоты для новых сотрудников.

Так, белые мужчины европейской внешности сталкиваются со сложностями во время приёма на работу. Оказывается, руководители тех или иных отделений, где слишком много белых мужчин, не могут претендовать на высокие премии. А вот руководители, в подчинении которых находится много женщин и темнокожих, считаются успешными, поскольку чётко выполняют предписание квот и получают высокие премиальные. Прокурор открыто говорит, что сегодня в США наблюдается тенденция, когда приоритет при приёме на работу отдаётся темнокожим. Власти проводят политику этнокультурного разнообразия, но подобные действия недопустимы во множестве сфер. Эндрю Бейли уверен, что программисты (как и многие другие) должны быть в первую очередь специалистами своего дела. В настоящее время в штате IBM по всему миру трудится 282 тысячи человек, а руководство компании планирует в ближайшие несколько лет добиться гендерного и расового паритета.

Эндрю Бейли заявил, что слышал о том, что руководство компании оказывает давление на менеджеров. Если на работу будет приниматься больше белых мужчин, то такого менеджера могут даже уволить. Прокурор пришёл к выводу, что сотрудников компании есть только два выхода: нарушать законы страны или потерять работу. По непонятной причине работа модификаторов разнообразия привязана к бонусам руководителей отделов, которым удаётся достичь поставленных руководством квот. Генеральный прокурор считает, что IBM использует дискриминационные методы для достижения своих целей, что не только нарушает права белого населения, но и подвергает руководителей негативным трудовым последствиям за несоблюдение квот. К иску прилагается решение Верховного суда США, где было определено, что расовые программы учебных заведений открыто нарушают законы о равноправии и противоречат конституции. К иску прилагается видео со словами гендиректора IBM Арвинда Кришны. Ролик был записан в 2023 году и указывает на особенности рекрутинговой стратегии компании с учётом стратегии разнообразия. На видео Кришна признал, что IBM использует квоты для увеличения числа меньшинств среди рядовых членов и руководителей отделов. Также утверждается, что главная цель заключается в росте числа темнокожих и латиноамериканцев на 1% в год. Отдельное внимание уделяется гендерному разнообразию, но эту скользкую тему прокурор предпочёл не затрагивать. Неясно, чем завершится судебное заседание, но всё идёт к тому, что вскоре руководящие должности на ключевых предприятиях США будут занимать исключительно небинарные темнокожие американки, а также представители других гендеров мужского пола, расовая принадлежность которых отлична от европеоидной.