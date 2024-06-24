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Bublik1
У NVIDIA проблемы с узнаваемостью – полупроводниковый гигант не попал в 100 популярных брендов
Опубликованный отчёт кажется противоречивым, но у NVIDIA есть и другие проблемы

На прошлой неделе NVIDIA совершила настоящий прорыв и смогла на сутки стать самой дорогой компанией на планете. Стоимость всех ценных бумаг оценивалась в 3.34 миллиарда долларов, ну а на фоне этого аналитики пытаются понять, будут ли акции дорожать и дальше. Оптимисты настроены решительно и уверены в том, что благодаря новой графической архитектуре Дженсену Хуангу удастся добиться очередного рекорда. А вот пессимисты полагают, что удержаться на пике у полупроводникового гиганта не выйдет. NVIDIA останется в высшей лиге, но в обозримом будущем стоимость компании снизится до 40%. Как будет на самом деле, нам остаётся только догадываться. Хотя, если обратить внимание на любопытную статистику, предоставленную консалтинговой компанией Interbrand, то точка зрения пессимистов кажется более реалистичной. Аналитики провели опрос среди рядовых граждан на предмет узнаваемости того или иного бренда. Как выяснилось, NVIDIA не входит даже в 100 самых узнаваемых компаний на планете. 

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На первом месте разместилась Apple, после которой находятся Microsoft и Amazon. Скорее всего, опрос проводился в США, где позиции замыкающей тройку компании чрезвычайно сильны. Google расположилась на третьем месте, тогда как пятое осталось за Samsung. На сайте Interbrand вы можете ознакомиться с полным перечнем всех попавших в сотню наиболее узнаваемых брендов. Аналитики уверяют, что речь идёт о глобальном уровне, хотя подобные заявления могут не соответствовать реальности. К примеру, узнаваемость McDonald's оказалась в 10 раз ниже Apple, а в двадцатку попали Cisco и SAP. Есть большие сомнения, что рядовые европейцы вообще в курсе, чем занимаются обе компании. Самая популярная социальная сеть в мире и вовсе расположилась на 21 месте, ну а это далеко не все странности, которые вы можете найти при детальном изучении списка наиболее узнаваемых брендов. Любопытный взгляд на аналогичный вопрос прослеживается в рейтинге, составленном специалистами Kantar. Представители этой консалтинговой компании не занимаются работой с рядовыми гражданами, предпочитая проводить опросы среди корпоративных покупателей. Возможно, именно поэтому более осведомлённые люди отдали NVIDIA 6 место. Данный рейтинг основан на силе бренда и оценке потенциальной стоимости компании без учёта акций. 

Аналитики полагают, что Apple стоит больше триллиона, тогда как прибавившая 178% за год NVIDIA – только 200 миллиардов долларов. Эксперты пишут, что подобные рейтинги вызывают интерес у обывателей, но особенно важны для тех, кто занимается биржевыми операциями. Трейдеры и брокеры внимательно следят за изменениями в обществе и не станут инвестировать в бизнес, который не известен рядовым покупателям. Это значит, что у Дженсена Хуанга есть серьёзные проблемы с узнаваемостью. За последние несколько лет под его началом компания добилась огромных результатов, увеличив капитализацию в 10 раз. Несмотря на это рядовые потребители плохо знакомы с брендом, а значит вкладывать деньги в более узнаваемые бренды. Потребуется несколько лет, чтобы изменить положение, вот только столько у дядюшки Хуанга в запасе может не остаться. Сегодня NVIDIA сталкивается с несколькими вызовами, каждый из которых способен сильно осложнить положение компании на международном рынке. Прежде всего речь идёт о торговой войне между США и Китаем. Американские власти постепенно ужесточают требования, что не позволяет продавать в Поднебесной самые производительные чипы. В прошлом году в список запрещённых попала даже настольная GeForce RTX 4090, ну а пока трудно даже представить, что придумает Белый дом на этот раз. Во второй половине 2024 состоится запуск графических процессоров для обучения ИИ, а после и настольной графики. Часть продукции будет по умолчанию запрещена к продаже в КНР. 

Вполне возможно, что способ обойти санкции есть, поскольку сегодня стало известно о том, что NVIDIA заключила долговременный контракт с крупнейшей ближневосточной телекоммуникационной группой Ooredoo. Формат сделки предполагает, что американская компания будет поставлять оборудование для облачных вычислений и обучения ИИ, ну а офисы Ooredoo расположены в пяти странах. Это: Тунис, Мальдивы, Алжир, Катар и Оман. К моменту заключения сделки инвестиции со стороны Ooredoo уже достигли 1 миллиарда долларов, что позволит увеличить мощность регионального центра обработки данных с 40 МВт до 60-65 МВт в 2025 году и нарастить до 180 МВт к концу текущего десятилетия. Учитывая специфику региона, контроль со стороны Белого дома за мощностями облачных сервисов позволит представлять услуги клиентам из Китая, ну а это хорошие новости для всех участников рынка. NVIDIA сталкивается с ожесточённой конкуренций, ну а раскачать лодку хотят не только AMD и Intel, но и полупроводниковые компании из Китая. У последних нет выбора, поскольку поставки высокопроизводительных графических чипов осложнены, ну а собственные разработки позволяют получить доступ к вычислениям в обход любым ограничениям со стороны дядюшки Сэма. 

#nvidia #аналитика #статистика
Источник: interbrand.com
1
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Nvidia развернёт технологии ИИ в дата-центрах Ooredoo на Ближнем Востоке
Nvidia может начать поставки своих передовых ускорителей на Ближний Восток, несмотря на санкции
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Артём Николаев
12:09
Это ж не кока-кола, чтоб её все узнавали. Нефтянники Saudi Aramco тоже малоузнаваемы, что не мешает им иметь капитализацию >2 трлн $. Или State Grid - китайская электросетевая компания с выручкой >40...
У NVIDIA проблемы с узнаваемостью – полупроводниковый гигант не попал в 100 популярных брендов
Mallory
12:08
Ну что вы пришли и с пустыми руками, давайте какую-то глупость скажите про линукс. Или вы все, ваш пик глупости преодолели и больше не можете ничего выдать?
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Шеша у тебя же есть писательский ак, ставь от него...Поищи может там ноль можно поставить или что нибудь максимальное с минусом...
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nonses84
11:50
Чего и следовало ожидать, санкциям придерживаются только лошары и шестёрки.
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Александр Пономарев
11:49
3060 с 12 идут (потом мелькал обрезок 8гб) а вот 3060ти уже только с 8 гигами (ибо это обрезок от 3070)
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Зп бы ещё как у немцев и было бы хорошо
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Eisbrecher
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О, отличный аргумент. Смысла с пнем разговаривать нет, своего мнения у него точно не будет. Слив засчитан, защитничек.
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