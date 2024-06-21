Круглосуточная закусочная Denny's позволяла сидеть в помещение столько, сколько требовалось для создания плана развития будущей компании

Сегодня NVIDIA считается одной из самых дорогостоящих компаний на рынке, с оценкой более чем в 3.3 миллиарда долларов. С октября 2022 курс акций увеличился на 1000%, а всё это стало возможно благодаря появлению новой отрасли, авторство в которой приписывают лично Дженсену Хуангу. Основатель компании уже много лет является её бессменным лидером, с лёгкостью обходя конкурентов. На самом деле сегодня сложилась уникальная ситуация, поскольку NVIDIA является чуть ли не единственной крупной компанией на планете, которая почти не испытывает конкуренции. На рынке настольных видеокарт AMD занимает до 15% рынка (даже меньше по итогам 1 квартала 2024 года), ну а это значит, что Дженсен Хуанг обладает монопольным правом формирования цен и создания удобных для него продуктовых линеек. Именно этот человек задаёт тренды в области умных алгоритмов. Нет никаких сомнений, что без высокопроизводительных графических чипов NVIDIA не было бы современного сегмента ИИ.

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Мнения аналитиков о том, как будет дальше развиваться американская компания, сильно разнятся. Некоторые полагают, что стремительный успех сменится быстрым падением акций. Якобы, стоимость бренда сильно завышена, а крупные инвесторы смотрят на продукты с большим сомнением. Какой будет стоимость NVIDIA через год, не знает никто. Уже совсем скоро Дженсен Хуанг начнёт продавать самые скоростные чипы для обучения ИИ в истории. Продукты предложат значительный прирост быстродействия и будут намного интереснее аналогов AMD. Лизе Су остаётся только сбрасывать цены, но в данном случае гадать бесполезно. Именно поэтому стоит вспомнить несколько ключевых моментов, которые привели к появлению NVIDIA. Компания начала свой путь в 1993 году после встречи трёх друзей в ресторане Denny's быстрого питания в Калифорнии. В их числе был и Дженсен Хуанг, который ещё будучи подростком работал в филиале этой сети. Будущему миллиардеру пришлось тяжело работать после иммиграции в США из Тайваня, ну а в тот вечер он вместе с Крисом Малаховски и Кертисом Приемом говорил о намерении создать компьютерный чип для отображения реалистичной 3D-графики в видеоиграх.

Именно так, в те годы Дженсена Хуанга интересовали инновации в области игр, которые бы позволили расширить опыт для бурно развивающейся индустрии. Миллиардер вспоминает, что круглосуточная закусочная была идеальным местом для встреч. Три молодых человека часто собирались в Denny's, обсуждая идеи и проекты за чашкой кофе. Ограничений по времени не было, поэтому закусочная с недорогим кофе стала первым офисом NVIDIA. Во время одной из кофейных сессий было придумано название новой компании. Так, NV означает next version или технологию нового поколения, тогда как слово «Invidia» в переводе с латинского трактуется как зависть. Найти инвесторов было не так просто, особенно важным для становления компании стал контракт с SEGA. Требовалось создать чип для приставки Dreamcast, но подчинённые Дженсена Хуанга были неопытными и не справились с поставленными задачами. Это не помешало решительному бизнесмену попросить оплату за проделанный труд, а в итоге именно таким образом удалось избежать разорения, а 5 миллионов долларов позволили и дальше разрабатывать новые технологии.

В 1990-х годах NVIDIA сделала ставку на графические процессоры, совершив настоящую революцию в области компьютерных игр. В 1999 году компания вышла на публичный рынок, а её первая успешная видеокарта GeForce быстро стала популярной, что стало возможно благодаря революционной для своего времени графике в шутере Quake. Вскоре NVIDIA заключила контракт с Microsoft, получив возможность разработать графический чип для консоли Xbox. В какой-то момент инженеры NVIDIA обнаружили, что их чипы способны на более эффективные вычисления, чем обычные процессоры, что открыло новые возможности для компании. К середине 2000-х годов полупроводниковый гигант начал продавать свои чипы другим технологическим компаниям и активно инвестировать в искусственный интеллект. Первые разработки нашли применение в автомобилях Tesla, а со временем рынок становился всё больше. В 2010 году Дженсена Хуанга постиг провал на рынке смартфонов, ну а аналитики полагают, что нельзя быть успешным везде. Сегодня NVIDIA контролирует почти весь рынок облачных вычислений, занимает ведущее место на рынке пользовательской графики и держит конкурентов на расстоянии от рынка обучения ИИ. Дженсен Хуанг пользуется высоким авторитетом, ну а доходы компании постоянно растут. Первый офис в закусочной Denny's дал невероятный старт и обернулся созданием одной из самых технологичных компаний на планете. Пожалуй, если бы не дядюшка Хуанг, то рынок видеоигр, облачных вычислений и умных алгоритмов развивался бы намного медленнее, а реалистичную графику мы видели бы только во сне.