Это случилось в далёком 1996 году, когда NVIDIA балансировала на грани разорения

Сегодня капитализация NVIDIA достигает 2.33 триллиона долларов, а производство завалено заказами на полгода вперёд, но были времена, когда дела у компании шли довольно плохо. Любопытной историей поделились журналисты Wall Street Journal. Оказывается, в 1996 году NVIDIA балансировала на грани банкротства, испытывая нехватку прямых инвестиций. Это было ещё до того, как появились первые действительно популярные видеокарты, превратившие небольшой стартап в технологического гиганта. Как оказалось, представители SEGA искали подрядчика, который смог бы разработать графический чип для игровой приставки нового поколения. В те временя японская компания занимала ведущее место на рынке консолей и планировала упрочить своё положение при помощи новой Dreamcast.

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В 1996 году о существовании NVIDIA знали единицы потенциальных клиентов, но по какой-то причине руководство SEGA остановило свой выбор именно на этом малоизвестном стартапе. Дженсен Хуанг ухватился за контракт, после чего инженеры компании приступили к его реализации. Как оказалось, радость была преждевременной, ведь на пути стояли технологические ограничения, преодолеть которые не было никакой возможности. Спустя месяцы после разработки прототипа глава NVIDIA понял, что его подопечные не смогут создать графических чип, который полностью удовлетворит заказчика. Техническое задание японцев оказалось настолько сложным, что в 1996 году осилить его небольшой стартап не смог. Казалось, что провал приведёт к полному банкротству NVIDIA, но Дженсен Хуанг решил использовать последний шанс.

Он отправился в главный офис SEGA и показал условия контракта. Как оказалось, там был прописан пункт, согласно которому даже в случае неудачи разработчик имеет право на оплату части гонорара. В тот момент руководителем японской компании был Сейтиро Иримадзири, который решил не добивать американский стартап. Причины такого решения не ясны, ведь он мог оспорить контракт, что привело бы к тому, что мир никогда бы не узнал о существовании NVIDIA. Несмотря на такую возможность глава крупной на тот момент SEGA согласился заплатить Дженсену Хуангу 5 миллионов долларов. На тот момент это были значительные деньги, а в итоге инвестиции полностью окупились. Благодаря полученным средствам команда разработчиков смогла получить передышку и перестала балансировать на грани банкротства. Уже через несколько лет компания выпустила серию прорывных продуктов, которая принесла NVIDIA всемирную славу.

Чип для SEGA Dreamcast в итоге разработала VideoLogic, о которой вы сегодня ничего не услышите. Общие затраты на создание консоли составили около 50 миллионов долларов, ну а череда неудач привела к уходу японцев с рынка консолей. Игровая приставка вышла с запозданием, производитель испытывал сложности с выпуском чипов, контроллер оказался неудобным, а решение с уникальным стандартом CD-дисков загнало японцев в угол. Ну а в итоге SEGA не выдержала конкуренции, ведь PlayStation 1 предложила массу уникальных эксклюзивов, тогда как PlayStation 2 имела революционную по тем временам графику. Примитивный графический чип в Dreamcast не мог тягаться с начинкой игровой приставки Sony, а в 2001 году SEGA окончательно сдалась. Судя по всему, определённую роль в падении японского гиганта сыграла и NVIDIA. Если бы Дженсен Хуанг справился бы с задачей, выпустив действительно мощный графический чип, то положение на рынке игровых консолей было бы не таким, как мы его знаем сегодня.