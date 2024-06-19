Если власти примут подобные поправки, то такой подход усложнит жизнь огромному числу пенсионеров.

Большая часть наших читателей имеет сформированные представления о людях, владеющих тем или иным типом транспортных средств. Принято считать, что подержанные автомобили себе позволяют рядовые граждане, тогда как более дорогие за 50 тысяч долларов и выше покупают исключительно успешные предприниматели и чиновники. Есть люди, получающие высокие заработные платы, не говоря уже об успешных инвесторах, сколотивших капитал на криптовалюте. В любом случае российские дороги весьма предсказуемы, чего не скажешь о том, что происходит в Европе. Для примера обратимся к личному опыту автора данного материала. Дело было в Германии. Пришлось часто ездить по нескольким землям, а в глаза бросились разительные отличия в менталитете рядовых немцев. Например, из Geländewagen может выйти дама, не претендующая на лавры успешного бизнесмена.

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Предприниматели предпочитают недорогие подержанные машины, на которых можно перевозить всё необходимое для работы, но особенно интересно обстоят дела с пенсионерами. В российских реалиях люди за 65 лет в лучшем случае могут владеть старыми советскими автомобилями, но по большей части являются пешеходами. В Германии автомобиль есть почти у каждого, а массу неожиданностей можно встретить, наблюдая за жителями небольших городов. К примеру, автор данного материала передвигался по оживлённому автобану, но вынужден был сбросить скорость до 80 километров, поскольку впереди ехал старый Mercedes. Объехать машину по левой полосе не было возможности, поскольку был ремонт дороги, а в результате пришлось 10 километров ехать достаточно медленно. Водители позади терпеливо молчали, а некоторые даже сигналили, но ничего сделать не удавалось. Когда ремонт закончился, то удалось рассмотреть водителя новенького джипа Mercedes. Как оказалось, за рулём сидел дедушка, которому на вид было за 90 лет. Он уверенно управлял своим автомобилем, но предпочитал никуда не спешить. В Европе власти уделяют внимание безопасности дорожного движения, но никому и в голову не придёт лишать людей водительского удостоверения из-за возрастных показателей.

Похоже, у некоторых российских активистов слишком много свободного времени, которое они намерены тратить на то, чтобы осложнять жизнь жителям страны. Как стало известно, руководство движения «Ветераны России» обратилось к МВД с предложением ограничить людям старше 70 лет управлять транспортным средством. Хотелось бы посмотреть, как на подобное предложение отреагировали бы немецкие или американские пенсионеры, но в РФ на такую мелочь даже не обратили внимания. Представители движения уверяют, что у людей в возрасте наблюдается целый ряд физических изменений, препятствующих вождению транспортным средством. Речь идёт о снижении реакции, ухудшении слуха и зрения, что может привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Предлагается внедрить систему оценки для пожилых водителей, что позволит выявить тех, кто уже не способен управлять автомобилем и должен перейти в ранг пешеходов. Для этого пенсионерам предписывается чаще проходить врачебные осмотры, где специальная комиссия будет решать, продлевать ли дальше водительское удостоверение. Если выяснится, что человек всё ещё может управлять транспортным средством, то вместо прав на 10 лет, ему нужно давать документ, сроком на 5 лет и даже меньше.

Что до новых прав, то представители движения и вовсе уверены, что выдавать документы нужно только лицам в возрасте от 18 до 70 лет. Нет никаких сомнений, что руководители данного движения в возрасте 70 лет могут себе позволить нанять личного водителя, тогда как рядовым пенсионерам такие вольности не по карману. А между тем для многих автомобиль – это свобода передвижения, а также средство для заработка. Пенсионеры могут на личных машинах добираться до дачных участков, делая запасы на зиму. Увы, но представители фонда «Ветераны России» пока не готовы выделить всем пенсионерам в возрасте от 70 лет и старше нужное количество денег на закупку овощей и фруктов. Ну и раз уж речь пошла о Германии, то там малоимущим пенсионерам, испытывающим финансовые трудности, не только предоставят жильё, но и будут выдавать 550 евро (или больше) на проживание. В голову Шольца идея отнять права у пенсионеров не приходит, ну а мы будем надеяться, что идея так и останется без ответа со стороны МВД. Добавим, что определённые ограничения действительно нужно вводить. Например, люди с плохим зрением обязаны носить очки или линзы, за чем должны следить работники правоохранительных органов.