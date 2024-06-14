Лейбористы вот-вот победят на выборах и намерены внести изменения в налоговый кодекс.

Британия переживает не лучшие времена. Количество солдат сократилось до самой минимальной отметки за всю историю. Военные суда большую часть времени проводят в доках на ремонте, ну а настроения в обществе не сулят действующим властями ничего хорошего. Риши Сунак не только не вернул доверие общества, но и обрушил рейтинги до самых низких в истории. Внеочередные выборы состоятся совсем скоро, ну а, согласно опросам, Партия реформ Великобритании Найджела Фараджа уже обходит консерваторов. Это значит появление силы, способной вклиниться в многовековое противостояние между Тори и Вигами, что само по себе кажется удивительным. Попытки Консерваторов снизить популярность оппонентов ни к чему не привели, ну а сегодня положение действующих властей называется полным фиаско. Что любопытно, Сунак прекрасно осознаёт положение и ничего не делает для исправления ситуации. Похоже, уже совсем скоро судьбу Британии будут решать новые лица, что может сильно отразиться на финансовом благосостоянии страны.

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Всё дело в том, что на туманном Альбионе проживает около 70 тысяч состоятельных людей, которые практически не платят никаких налогов. Большая часть из этой братии имеет бизнес за рубежом, но пользуется особенностями законодательства, позволяющим уходить от налогового бремени. Страна нуждается в деньгах, ну а оппоненты действующих властей намерены заглянуть в бездонные кошельки богатейших граждан. По данным целого ряда источников, некоторые состоятельные жители Британии могут покинуть страну, если Лейбористская партия выиграет предстоящие выборы и реализует свои планы по отмене налоговых льгот для оффшорного богатства, предназначенного для передачи будущим поколениям. В настоящее время Лейбористская партия, возглавляемая Кейром Стармером, лидирует в опросах и недавно опубликовала свой манифест, направленный на повышение налогового бремени для самых богатых граждан страны. Указывается, что деньги у зажиточных британцев есть, тогда как государство не может найти средства для финансирования школ, социального обеспечения малоимущих, реформу энергетики и Национальную службу здравоохранения.

Не так давно находящиеся у руля Консерваторы уже заявили о намерении повысить налоги для состоятельных англичан, но финальную точку в вопросе поставят именно Лейбористы. В рамках апрельских тезисов представители этой партии заявили о намерении отменить налоговые льготы на зарубежные доходы и расширить британский режим налога на наследство, включив в него иностранные активы, хранящиеся в трастах. Критики подобного решения утверждают, что такие изменения могут нанести ущерб экономике Британии, сделав страну менее привлекательной для богатых людей. В теории это может привести к обратному эффекту, когда состоятельные англичане предпочтут уехать в другие государства, где налоговое бремя не такое внушительное. Экономисты отмечают, что общий уровень налогов достигнет рекордно высокого уровня независимо от исхода выборов. Ранее обе партии обещали не повышать основные налоговые ставки, но сегодня всем очевидно, что без этого не обойтись. Лейбористы уверяют, что не будут повышать подоходный налог или взносы в Национальную систему социального страхования, но пообещали сократить разрыв между теоретическими и реальными налогами в стране, выросший до 36 миллиардов фунтов (46 миллиардов долларов) в 2021-2012 финансовом году. Кэтрин де Мейд, партнер юридической фирмы Burges Salmon, отметила, что её клиенты готовы платить более высокие налоги на доходы и прирост капитала, но предложение о налоге на наследство стало «нарушителем сделки» для некоторых из них. Она пояснила, что налог на наследство в Британии составляет 40%, но её клиенты не готовы платить такую высокую ставку на активы, приобретённые задолго до переезда в Англию.

Ну а поскольку не все страны находятся в тяжёлом состоянии, то остаются регионы, где состоятельные британцы могут укрыться. Среди наиболее предпочтительных направлений называется Испания, Италия, Швейцария, Дубай и Сингапур, где налоги на наследство значительно ниже или отсутствуют вовсе. Изменения подоходного налога при лейбористском правительстве могут также побудить международных предпринимателей и финансистов проводить меньше времени в Британии. Лейбористы пообещали реформировать налогообложение заработной платы частных инвесторов, облагая их как прирост капитала. Аналитики подсчитали, что дополнительное налогообложение прироста капитала по ставке подоходного налога может принести дополнительно 12 миллиардов фунтов в год, а налог на добавленную стоимость на финансовые услуги, в основном потребляемые состоятельными людьми, может дать ещё 9 миллиардов фунтов. Что любопытно, некоторые состоятельные жители туманного Альбиона приветствуют рост налогов и готовы остаться в стране, ведь это будет означать закрытие налоговых лазеек и равные права для всех.