Многие крупные производители имели значительные запасы продукции, но дефицит и рост цен наблюдается уже несколько лет.

В 2023 году производители шоколада начали бить тревогу, рассказывая о скором повышении цен на свою продукцию. На этот раз речь шла не о всё возрастающих аппетитах промышленников, а о банальной нехватке какао-бобов. Проблемы в целом ряде государств, занимающихся выращиванием продукции, отразились на мировых котировках, а в результате чего фьючерсы поползли вверх. Предполагалось, что к началу 2024 дефицит сойдёт на нет, что позволит снизить стоимость какао-бобов, но в какой-то момент всё пошло по совсем другому сценарию. Судя по графику, только за несколько лет стоимость какао-бобов увеличилась в 4.5 раза, а аналитики полагают, что хороших новостей нет и не предвидится. Производители шоколада пока удерживают ситуацию под контролем, но по большей части сделать это удалось благодаря оптимизации производства. В ход также идут самые разнообразные уловки, позволяющие снизить конечную стоимость товара. Например, в плитке шоколада содержание какао может быть ниже без потери вкусовых качеств. Учитывая негативные новости, совсем скоро даже такая тактика перестанет работать.

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Известно, что Гана является вторым по величине производителем какао в мире. Страна поставляет на мировой рынок качественный продукт, но в последнее время столкнулась с природными вызовами, что привело к значительному сокращению плантаций какао-бобов. Всё это отразилось на плохом урожае, ну а сегодня стало известно, что Гана откладывает поставку 350 000 тонн какао, ссылаясь на невозможность вырастить такое значительное количество продукции. По данным Reuters, такое решение создаёт дополнительные трудности для мировой шоколадной индустрии и не останется незамеченным. Гана планирует перенести поставку на следующий сезон и надеется, что погодные условия будут более благоприятными. Напомним, производители шоколада по всему миру вынуждены повышать цены для потребителей, поскольку стоимость какао значительно подорожала. Ну а учитывая, что всё это происходит на фоне плохих урожаев в Гане и Кот-д'Ивуаре, то совсем скоро стоимость привычной плитки шоколада станет ещё выше. Обе страны поставляют на мировой рынок 60% какао-бобов, но низкая урожайность наблюдается в большинстве регионов. Ранее предполагалось, что Гана сможет поставить около 785 000 тонн какао. Что любопытно, контракты на поставку уже заключены, но в итоге реальное количество не превысит 435 000 тонн. Таким образом нехватка 350 000 тонн окажет негативное влияние на ценообразование и приведёт к формированию дефицита продукции по всему миру.

Проще говоря, мы будем меньше потреблять шоколада и продукции на его основе, но станем платить за всё это больше денег. Известно, что урожай какао в Гане пострадал от неблагоприятных погодных условий, болезней бобов и незаконной добычи золота, что привело к сокращению количества ферм. Кроме того, ганские фермеры контрабандой вывозят бобы в соседние страны, где они могут продать их по более высоким ценам, что ещё больше снижает доступный для Ганы урожай. Правительство пока не нашло рычагов давления на фермеров, ну а давление на рынок усиливается. Обычно Гана продаёт на год вперёд около 80% своего урожая, который составляет 750 000-850 000 тонн. В прошлом сезоне урожай упал до 670 000 тонн, а в прошлом цифры будут ещё менее впечатляющими. В начале 2024 года аналитики озвучивали прогнозы, согласно которым урожай 2025 года покроет все издержки и решит проблему дефицита, но пока предпосылок к такому развитию событий нет. Трейдеры и представители отрасли опасаются, что в следующем сезоне рынок не сможет восстановиться, а международная организация какао прогнозирует, что в этом сезоне мировое производство какао снизится на 10.9%, составив 4.45 миллиона тонн.

Многие крупные шоколадные компании имеют значительные запасы продукции, но проблема заметна уже несколько лет, а значит уже совсем скоро склады опустеют и начнётся реальный дефицит. Биржевые эксперты заявляют, что рост цен подрывает устоявшийся механизм торговли какао. Власти Ганы используют среднее значение своих форвардных продаж для установления минимальной цены, по которой торговцы могут закупать какао у фермеров в следующем сезоне. Однако из-за нехватки 350 000 тонн форвардно проданных бобов, Гана испытывает трудности с форвардными продажами на следующий сезон. По данным осведомлённых источников, к началу июня страна продала всего 100 000 тонн. Ну а учитывая, что власти сильно занижают стоимость для местных фермеров, то всё больше владельцев сельскохозяйственных угодий предпочитают переходить на другие культуры. Некоторые и вовсе продают землю золотодобытчикам, получая за неё больше, чем можно было выручить от реализации какао за много лет. Ну а специфика добычи золота такова, что на земле ещё долго нельзя будет ничего выращивать. Размеры угодий сокращаются, ну а дефицит продолжает подталкивать цены вверх.