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Bublik1
СМИ сообщают о планах Макрона подать в отставку – президент пытается играть на чувствах избирателей
Аналитики полагают, что Макрон пытается играть на чувствах избирателей, примеряя новую роль страдающего за свой народ лидера государства.

В воскресенье в Европе проходили выборы в Европарламент. Для правящих элит ничего не изменится, ведь эти ребята научились тасовать карты таким образом, что им всегда достаются козыри. Ушли вниз позиции «Зелёных», ну а правые, несмотря на поддержку в некоторых регионах, разобщены и не представляют серьёзной оппозиции. Тяжёлое поражение потерпела партия Шольца. Канцлер откатился на третье место и будет и дальше терять политический вес. А вот во Франции происходят действительно драматические события, поскольку партия «Ренессанс» набрала всего 14.44% голосов и сильно уступает «Национальному объединению», получившему больше 34%. Произошедшее стало личным поражением Макрона, который предпринимал массу усилия для улучшения своего имиджа. Судя по всему, всё это не привело ни к каким результатам, а в результате президент объявил о роспуске Национальной ассамблеи.

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Решение стало полной неожиданностью для союзников и оппонентов Макрона, а выборы состоятся совсем скоро. Аналитики отмечают, что президент пошёл на такой шаг не случайно. Оказывается, решение не было продиктовано паникой или сиюминутной слабостью, а оказалось наиболее логичным из всех доступных лидеру Франции здесь и сейчас. Логика заключается в особенностях голосования, которые могут сыграть на руку Макрону. Кроме того, популярность партии «Ренессанс» то и дело снижается, а значит через год она и вовсе может не преодолеть 5% барьер. Есть высокая вероятность того, что благодаря административному ресурсу президенту удастся получить значительную часть голосов, но даже это не всё, на что готов пойти Макрон. По данным издания Europe 1, в ходе общения со своими советниками глава Франции намекнул на то, что может подать в отставку на фоне снижения популярности среди народа. Якобы, Макрон готов пожертвовать своим политическим будущем и карьерой ради обеспечения стабильности государства. 

Один из представителей аппарата президента заявил, что отставка пока всерьёз не обсуждается, но такая возможность больше не исключена. Макрон поручил рассмотреть все варианты развития событий и действительно готов пойти на такую жертву. Сегодня утром Елисейский дворец официально опроверг подобные слухи, но аналитики полагают, что вброс произошёл не случайно и будет иметь определённые последствия. Сама по себе отставка вряд ли состоится, а вот её обсуждение в средствах массовой информации должно привести к созданию эффекта драматизма. Власти пытаются сформировать новый образ лидера, который готов пойти на жертвы ради своего народа. Ранее Макрон никогда такими глупостями не заменился, ну а информации на тему отставки будет появляться всё больше, что должно склонить избирателей на сторону страдающего президента. Эксперты прямо указывают на то, что власти пытаются манипулировать фактами, используя для этого не самые честные способы политической борьбы. Ну а недавно один из стратегов Макрона отметил, что единственный ключ к возвращению большинства заключается в попытке пробудить общественное сознание. Нужно сделать так, чтобы народ сочувствовал президенту, а иначе действующего лидера действительно ждёт политическая смерть.

Неясно, чем закончится очередная афера Макрона, но пока перспективы для получения большинства на выборах в Национальную ассамблею выглядят туманными. На самом деле причин у рядовых французов не любить своего президента предостаточно. Страна стремительно беднеет. Ещё недавно удавалось получать дешёвую рабочую силу и полезные ископаемые из Африки, но целый ряд государственных поворотов существенно снизил поставки. Бюджет находится в критическом состоянии, ну а всё это уже ощущают на себе рядовые граждане. Социальная напряжённость растёт, а вместе с ней растёт и недовольство народа. Миграционная политика оказалась провальной, а улицы переполнены бездомными. Уровень жизни падает, а простых решений для стабилизации не осталось. При этом Макрон то и дело устраивает агрессивные перформансы, предлагая послать тысячи французов сражаться с Россией. Подобная идея не вызывает энтузиазма у избирателей, которые предпочитают радоваться жизни пусть даже рядом с клопами, но не умирать за чужие интересы в далёкой Украине. Неясно, остались ли ещё на руках у Макрона козыри, ну а сегодня вся Франция обсуждает, решится ли лидер государства на отставку. Пока кроме слухов ничего нет, ну а сам президент хранит молчание. Похоже, ничего лучше роли страдающего за свой народ политика команда Макрона больше придумать не смогла. 

#политика #макрон
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