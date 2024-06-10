Лоламицин обладает широким спектром действия и способен бороться со 130 бактериями

Врачи разных стран подходят к назначению антибиотиков в рамках национальной стратегией здравоохранения. В некоторых государствах после визита к терапевту вам тут же выписывают огромный список лекарственных препаратов. У врача нет времени и желания разбираться с тем, почему у вас температура и не проходит кашель, ну а лечение не проходит бесследно. Известно, что многочисленные лекарственные препараты снижают имунные возможности нашего организма, поэтому некоторые врачи одновременно прописывают витамины и другие медикаменты. Вы пьёте противовирусные препараты, антибиотики, а также лекарства для кишечника, устраняющее последствия приёма антибиотиков. Люди с проблемами желудка или сердца проходят дополнительный курс, но так происходит не всегда. В целом ряде европейских стран антибиотики выписывают только в том случае, если без них никак не обойтись. Такая практика действует в Германии, где врачи пытаются до последнего полагаться на действие иммунитета человека. В школах то и дело можно увидеть кашляющих детей, ну а врачи запрещают отказывать подрастающему поколению в посещении учебных заведений.

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В целом оба подхода имеют свои недостатки, а учёные считают, что в будущем появится новый тип антибиотиков, который сможет противостоять вредным бактериям без последствий. Именно такое лекарственное средство пытаются создать учёные из Университета Иллинойса. Результатом их изысканий стал препарат под названием лоламицин, который многие исследователи называют лекарством будущего. Сообщается, что антибиотик способен эффективно уничтожать грамотрицательные патогены, не затрагивая полезные микробы кишечника, что может существенно изменить подход к лечению бактериальных инфекций. Как уже было сказано выше, современные антибиотики широкого спектра действия уничтожают как патогенные, так и полезные бактерии в организме человека. Это может привести к нарушению баланса кишечного микробиома и вызвать вторичные инфекции (например, дрожжевые инфекции и Clostridioides difficile), риск которых у женщин после курса антибиотиков достигает 30%. Лоламицин отличается от традиционных антибиотиков тем, что он специфически нацелен на грамотрицательные бактерии, оставляя непатогенные бактерии и грамположительные бактерии нетронутыми. В лабораторных испытаниях лоламицин успешно уничтожил 130 устойчивых к лекарствам штаммов грамотрицательных бактерий, таких как E. Coli (кишечная палочка), K. pneumoniae (пневмония) и многие другие, продемонстрировав высокую эффективность там, где многие другие антибиотики потерпели неудачу.

Учёные пишут, что в экспериментах на живых грызунах лоламицин успешно лечил острые пневмонии и инфекции крови, при этом сохранял кишечный микробиом. Через месяц после лечения мыши, получавшие лоламицин, не демонстрировали существенных изменений в микробиоме кишечника и были менее подвержены инфекции C. difficile по сравнению с мышами, получавшими традиционные антибиотики. В настоящее время испытания на людях не производятся, но исследователи полны оптимизма и полагают, что им действительно удалось совершить огромный прорыв. Отмечается, что разработка открывает новые возможности для создания антибиотиков, сохраняющих микробиом. В настоящее время команда учёных продолжает работать над улучшением препарата, поскольку микробы активно эволюционируют. Главная задача состоит в том, чтобы доказать безвредность препарата для организма человека, а также предотвратить развитие устойчивости к нему со стороны патогенов. Эксперты полагают, что разработка лоламицина представляет собой значительный шаг вперёд в борьбе с бактериальными инфекциями, сохраняя при этом здоровье кишечного микробиома. Это открытие может иметь далеко идущие последствия для медицинской практики, особенно в условиях, когда устойчивость к антибиотикам становится все более серьёзной глобальной проблемой.

Когда новый антибиотик будет доступен в магазинах, пока сказать сложно. Медики пишут, что сегодня разработка современных лекарственных препаратов стала на порядок дороже, чем это было несколько десятилетий назад. Сегодня учёные работают над новыми лекарствами дольше, но не всегда получают ожидаемый результат. Это значит, что после своего выхода на рынок лоламицин может оказаться слишком дорогим для большинства пациентов. Назначать его будет только в редких случаях, предпочитая использовать проверенные способы борьбы с микробами. Ну а приём подобных средств не обходится без последствий. Напомним, последняя волна разработки новых лекарственных препаратов состоялась в 2020 году, когда весь мир пытался побороть коронавирус. Найти лечение опасной болезни не удалось, но десятки лабораторий получили инвестиции и в будущем позволят нам получить более мощные и безопасные препараты.