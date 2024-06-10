Флагманы получили официальную поддержку сроком от пяти до шести лет

К началу июня уже несколько смартфонов Xiaomi перешли на операционную систему HyperOS. По данным специалистов, внутри находится не больше 40% кода Android, тогда как основная программная часть основана на собственных разработках. Сложно сказать, насколько подобные заявления соответствуют действительности. В любом случае со временем HyperOS будет становиться всё менее зависимой от американских разработок, ну а пока она основана на версии AOSP. Это бесплатная Android, которую поддерживает сообщество разработчиков под руководством Google. Уровень контроля здесь ниже, а американцы пока готовы распространять эту операционную систему без всяких условий. На неё не распространяются санкции, но учитывая постоянно растущее напряжение в мире, в случае необходимости все американские разработки могут превратиться в оружие.

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Эксперты считают, что у Apple и Google есть реальные средства контроля, позволяющие заблокировать любой смартфон, работающий под операционной системой собственного производства. При этом уже были прецеденты, когда обе компании удаляли приложения на мобильных телефонах пользователей по всему миру при помощи встроенных механизмов. Похоже, китайские компании хотят максимально обезопасить свои продукты, но пока не готовы на резкие изменения. HyperOS построена на базе Android 14, ну а новые сведения на сайте разработчика доказывают, что в ближайшие годы критических изменений здесь не предвидится. Недавно служба технической поддержки Xiaomi опубликовала любопытные данные, позволяющие сделать вывод о том, насколько длительным станет жизненный цикл того или иного смартфона. Что любопытно, последствия перехода на HyperOS уже чувствуются, ведь срок выхода обновлений стал ощутимо больше. Давайте обратимся к некоторым деталям, а после сделаем небольшие выводы.

Похоже, наибольшим сроком жизни могут похвастать Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro и Xiaomi 14 Ultra. В целом, если китайцы продолжат выпускать аппараты флагманской серии, то все они будут претендовать на получение ещё четырёх версий Android и завершат свой жизненный цикл в начале 2029 года. Учитывая тот факт, что ранее обновления безопасности выходили всего 3 года, а указанные выше аппараты поступили в продажу в 2023 и начале 2024, то срок поддержки расширяется до пяти и даже шести лет. Южнокорейская Samsung недавно пообещала поддерживать флагманы на плаву целых 7 лет, но пока в подобные заявления верится с большим трудом. Серия Xiaomi 14 сможет претендовать на получение Android 18, ну а какая версия HyperOS станет доступна к этому моменту, остаётся только догадываться.

На втором месте по уровню поддержки значатся Xiaomi 13T Pro и Xiaomi 13T. Учитывая, что оба смартфона поступили в продажу осенью 2023 и будут обновляться до осени 2028, то и здесь срок технической поддержки достигает пяти лет. Владельцы указанных аппаратов могут претендовать на Android 17, ну а после ещё несколько лет выхода обновлений безопасности. Немногим раньше завершит жизненный цикл серия Xiaomi 13, претендующая на получение Android 17 и завершение технической поддержки в начале 2028 года. В целом, таким образом можно было бы определить окончательную дату выхода обновлений безопасности для каждого мобильного телефона, но есть важный нюанс. Как оказалось, подход к рассылке операционных систем у Xiaomi сильно разнится от региона и модели. Так, китайские пользователи получают обновления быстрее и чаще, тогда как европейские версии смартфонов могут и вовсе остаться без актуальной прошивки. Кроме того, разнится подход к выходу операционных систем в зависимости от процессора и серии.

Простой пример, смартфоны Redmi Note 13 Pro+ 5G, Redmi Note 13 Pro 5G и Redmi Note 13 Pro в середине 2026 года получат актуальную версию Android 16 и несколько обновлений безопасности. В итоге жизненный цикл аппаратов достигнет четырёх лет, чего не скажешь о версии Redmi Note 13. Здесь к выходу заявлена финальная версия Android 15, хотя после этого телефоны ещё несколько лет смогут получать обновления безопасности. Получается, что и здесь жизненный цикл равен четырём годам, но работать телефоны смогут только на старой операционной системе. Четыре версии Redmi Note 12 (включая Redmi Note 12 Pro) по непонятной причине на выход Android 15 не претендуют. Вместо этого они получат версию HyperOS на актуальной сегодня Android 14 и продолжат обновляться до второй половины 2026 года. Учитывая тот факт, что телефоны поступили в продажу в 2023 году, срок их жизни окажется примерно равен 3.5 года. Ситуация с обновлениями вызывает массу вопросов, а всё идёт к тому, что Xiaomi расширяет сроки выхода обновлений безопасности. Увы, но к старым телефонам, которые вышли несколько лет назад, такие принципы не применимы. Претендовать на выход более новых версий Android не приходится, а эксперты советуют покупать самые новые модели мобильных телефонов. Как видите, между жизненным циклом Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 13 Pro существует огромная разница, но стоят такие телефоны почти одинаково.