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Bublik1
Украинцы на грузовом автомобиле ГАЗ-66 прорвали госграницу с Венгрией
Венгрия нарушителей границы украинским властям не выдаёт.

Украинские журналисты пишут, что после введения нового закона о мобилизации, плата за незаконный выезд из страны для мужчин призывного возраста выросла в несколько раз. Если раньше можно было попытать счастья за 1500 долларов, то сегодня приходится платить намного больше. Приводятся любопытные подробности. Например, сумма зависит от того, где именно пересекать границу, а также, каким способом это будет производиться. Если речь идёт о помощи опытного проводника, то денег придётся платить намного больше. Известно, что в некоторых районах существуют тайные тропы, ну а сами создатели нелегальных схем знакомы с маршрутами курирования пограничных отрядов. Даже если группа мужчин учла все за и против, то есть шанс сбиться с дороги или попасть в руки правоохранительных органов, ну а в результате нелегальное пересечение границы стало для украинских мужчин настоящей рулеткой. 

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Некоторые перебираются небольшим группами, тогда как другие предпочитают одиночные вылазки. Недавно в прессе писали, что украинские пограничники начали минировать берег реки Тиса, а первые жертвы такого решения уже фиксируются. Всё это не останавливает попытки украинских мужчин призывного возраста сбежать их страны, а сегодня стало известно о любопытном случае, который доказал, что лазейки ещё существуют. Сообщается, что венгерские полицейские обнаружили автомобиль ГАЗ-66, который был брошен недалеко от места пересечения границы. Внутри никого уже не было, ну а через какое-то время удалось задержать сразу 32 мужчин, которые на грузовике ранее вырвались из Украины. Судьба нарушителей пока неизвестна. Скорее всего, им будет представлено убежище, поскольку Венгрия не сотрудничает с украинскими властями и не выдаёт беглецов. Вполне возможно, что после легализации своего статуса украинцы отправятся дальше, ведь все самые выгодные предложения ждут их в Германии. 

Там можно получить вид на жительство, а также средства к существованию. Жителей Украины селят в общежитиях или специализированных лагерях. В некоторых местах их даже кормят, тогда как в других выдают деньги на месячное содержание. После подписания всех нужных бумаг одиночкам платят 550 евро в месяц, что достаточно для обеспечения базовых потребностей. Данный случай с пересечением границы стал самым массовым с начала конфликта. Судя по всему, беглецы хорошо подготовились. Так, на автомобиле были установлены чёрные номера, которые можно встретить только на военных машинах. При этом сам ГАЗ-66 не числился на балансе украинской армии. Подробности подготовки к побегу ещё только предстоит выяснить. Венгерские пограничники указывают на креативность украинских мужчин, многие из которых используют нестандартные средства для побега из своей страны. В данном случае машина на большой скорости доехала до границы, а после прорвала заграждение. Благодаря этому удалось пройти там, где почти нет украинских пограничников, а венгерские правоохранительные органы пытаются придерживаться нейтральной позиции. 


Напомним, согласно новому закону о мобилизации, украинские власти намерены привлечь в ряды вооружённых сил десятки тысяч бойцов. В американской прессе пишут, что во многих деревнях и небольших городках мужчин почти не осталось, что поставило под угрозу сельскохозяйственный сектор страны. Попытка вынудить уже выехавших за пределы государства мужчин вернуться не увенчалась успехом. Представители украинского консульства заблокировали выдачу украинским мужчинам в Германии загранпаспорта ещё в конце апреля, но данная инициатива не имела успеха. Власти Германии тут же заявили, что будут выдавать всем желающим документы, разрешающие путешествовать по всей Европе без ограничений. К 18 июля все украинские мужчины в возрасте от 18 до 59 лет обязаны явиться в военкоматы для сверки данных. В некоторых городах даже наблюдаются очереди, но стоят в них по большей части люди, у которых действительно есть бронь от военной службы. Это могут быть мужчины, имеющие трёх несовершеннолетних детей до 18 лет, а также другие группы лиц, освобожденные от призыва по закону. После 18 июля все те, кто не явится в военкоматы, будут считаться уклонистами. Украинские власти намерены разослать этим людям повестки и выставить штраф в размере 37 тысяч рублей (по курсу НБУ в гривне). Также будут рассылаться повестки, а на этот раз не требуется даже подтверждение, что мужчина документ получил.

#украина #политика #мобилизация
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