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Bublik1
Xiaomi увеличивает жизненный цикл смартфонов с HyperOS и планирует обновлять флагманы 6 лет
Даже не самые дорогие смартфоны с HyperOS получат значительный срок технической поддержки

По данным инсайдеров, до конца текущего года до новой операционной системы HyperOS обновится больше 120 смартфонов Xiaomi. Что любопытно, прошивка уже начала приходить на довольно старые аппараты, но будет продолжать распространяться ещё несколько месяцев. Похоже, ключевые инженеры китайской компании уже думают о том, какой будет следующая версия операционной системы, поскольку в сети появились довольно любопытные подробности. Прежде всего нужно понимать некоторые детали, без которых логика Xiaomi может показаться непонятной. 

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Итак, китайская компания выпускает несколько различных серий, каждая из которых имеет собственный подход к выходу обновлений. Лучше всего обстоят дела с флагманами, которые имеют максимальный жизненный цикл. Ещё недавно подобные аппараты могли получать 3 операционные системы, но с недавних пор наблюдаются некоторые изменения, к которым мы вернёмся позднее. Так называемые субфлагманы, которые имеют те или иные компромиссы, во многом имеют схожий жизненный цикл с наиболее дорогими устройствами, но часто завершают жизненный цикл на год раньше, чем хотелось бы. Середняки получают 2-3 года полноценной поддержки, ну а бюджетные телефоны могут рассчитывать только на выход следующей версии операционной системы. 

Если верить обновлённым данным, то политика рассылки обновлений была существенно пересмотрена в рамках выхода HyperOS. Теперь флагманы претендуют на получение 4 новых версий операционной системы и дополнительные 2 года рассылки обновлений безопасности. Это почти столько, сколько даёт владельцам iPhone компания Apple. Например, Xiaomi 14 сможет претендовать на Android 15 в конце 2024 года и завершит цикл обновлений на Android 18 в 2027 году. После этого он получит несколько обновлений безопасности, финальное из которых прилетит в первой половине 2029 года. 

Представитель субфлагманов Xiaomi 13T Pro получит Android 17 в 2028 году и обновления безопасности во второй половине 2028 года. Таким образом один из самых мощных телефонов выглядит довольно интересно, но всё равно уступает флагману по уровню официальной поддержки. Ещё менее значительным жизненный цикл будет у Redmi Note 13 Pro 5G. Здесь гарантирован выход Android 16 в 2027 и завершение поддержки в этом же году. Бюджетный Redmi 13C получит Android 15 и завершит свой жизненный цикл в 2027 году в рамках долговременной стратегии обновлений безопасности. Таким образом мы можем констатировать, что в рамках HyperOS Xiaomi приняла решение существенно расширит сроки технической поддержки для своих телефонов. Судя по всему, отказываться от Android пока никто не планирует, ну а следующая версия HyperOS станет ещё менее зависеть от решений Google. Китайская компания сохранит совместимость с приложениями под Android за счёт использования версии AOSP, но будет внедрять всё больше собственного кода. 

Получить больше данных о своём смартфоне вы можете по ссылке ниже. Важно отметить, что увеличение жизненного цикла – это действительно хорошая информация. Хакеры не дремлют, а взломать старый смартфон намного проще, чем новый. Именно поэтому в ваших руках должен находиться гаджет, в котором будут присутствовать свежие обновления безопасности. К сожалению, операционная система часто перестаёт прилетать на смартфон за год и даже два до завершения его жизненного цикла, но сам он при этом останется безопасным. Все озвученные правила действуют и на уже ранее вышедшие аппараты. Например, Redmi Note 12 в следующем году получит Android 15, но сохранит актуальность за счёт обновлений безопасности, которые будут приходить до 2027 года. Особняком стоит серия POCO, но здесь слишком много разных аппаратов. Есть субфлагманы, имеющие длительный цикл технической поддержки, тогда как присутствуют бюджетники, время которых уже совсем скоро закончится. 

Эксперты рекомендуют учитывать переменную жизненного цикла при выборе смартфона. Если вы планируете остановить свой выбор на Xiaomi и можете себе позволить флагман, то лучше доплатить до самого нового аппарата 14-серии. Если денег не так много, но хочется побаловать себя чем-то функциональным с качественным экраном и не самой древней камерой, то можно присмотреться к Xiaomi 13T. Ну а любителям экономить остаётся серия Redmi Note 13. С точки зрения инвестиций Redmi Note 13 Pro смотрится наиболее выгодно, поскольку за свои деньги имеет максимальный жизненный цикл. Больше информации по ссылке: https://trust.mi.com/misrc/updates/phone?tab=aerdata

#xiaomi #hyperos
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