Есть все основания полагать, что всё больше китайских производителей смартфонов начнут отказываться от традиционного Android. Противоречия между США и Китаем становятся всё более очевидными, ну а в настоящее время в руках Google находится контроль за миллиардами телефонов. Не так давно Павел Дуров заявил, что американские специалисты видят всё, что отображается на дисплеях, ну а эксперты полагают, что после отмашки из Вашингтона превратят миллионы устройств в кирпичи. Даже тот факт, что спецслужбы США получают доступ ко всем данным обычных пользователей, не внушает оптимизма, ну а попытки уйти от зависимости из вне уже активно проводятся. Первой стала Huawei, выпустившая HarmonyOS. Данная операционная система всё ещё построена на так называемой AOSP, а значит включает подсистемы Android, но к выходу готовится HarmonyOS Next, которая основана на ядре собственной разработки.
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По крайней мере так утверждают инсайдеры, по мнению которых всё это станет доступно в рамках серии Mate 70. Не сидит без дела и Xiaomi. Первоначально HyperOS появилась только в Китае, но уже несколько месяцев доступна за пределами Поднебесной. До новой операционной системы обновились далеко не все актуальные аппараты, но иногда китайская компания преподносит неожиданные сюрпризы. Дело в том, что существует так называемый жизненный цикл, в рамках которого уже достаточно давно все смартфоны Xiaomi получали новые версии ПО. Похоже, переход на HyperOS существенно расширяет рамки, ведь на днях стало известно, что новую ОС получат несколько старых флагманов. Речь и серии Mi 10 и Mi 11. Всего в списке значится несколько аппаратов, но инсайдеры полагают, что в конечном итоге HyperOS получат все телефоны указанных выше серий. Особенно интересным кажется упоминание Mi 10 и Mi 10 Pro. Сообщается, что официальная прошивка уже начала распространяться за пределами Китая.
А между тем серия Mi 10 вышла достаточно давно и уже не числилась в списке актуальных. Обычно флагманы Xiaomi получают новую операционную систему 3 раза после даты начала продажи, ну а в данном случае было сделано приятное исключение. Ниже вы можете увидеть расширенный список, который был составлен на основе изменений, происходящих с распространением прошивки HyperOS. В нём указаны все смартфоны, которые в 2024 должны получить новую операционную систему. Важно учитывать, что список не является официальным, поэтому может содержать ошибки. С высокой долей вероятности, если вашего аппарата нет внутри, то ждать появления HyperOS бесполезно. Инсайдеры отслеживают каналы тестовых обновлений в Китае, ну а отсутствие прошивки на тесте свидетельствует о том, что создания её нет в планах у Xiaomi. Серия Mi 10 первоначально в тесте участвовала, но такое происходило и ранее, ведь чаще всего старые аппараты не получают финальную версию операционной системы.
Именно поэтому следует подходить к выбору смартфона со знанием некоторых основ. Как только вы определились с выбором ценового сегмента и линейки обязательно убедитесь в том, что ваш телефон был выпущен недавно. Например, в продаже можно встретить Xiaomi Mi 12Т и Xiaomi Mi 13Т (а также версии с приставкой Pro). Оба смартфона быстрые и современные, но даже Xiaomi Mi 13Т вышел осенью 2023, тогда как Xiaomi Mi 12Т ещё старше. Это значит, что потенциальный покупатель Xiaomi Mi 12Т сознательно лишает себя дополнительного года получения операционной системы. Точно такая же ситуация с Redmi Note 12 и Redmi Note 13. Может показаться, что перед нами два идентичных аппарата, но второй будет получать HyperOS на целый год дольше, чем первый. Ну а это обновления безопасности, которые делают операционную систему защищённой. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что мошенники активно атакуют гаджеты, которые не имеют последних обновлений безопасности. Проще говоря, если у вас есть возможность продлить жизненный цикл собственного телефона, то небольшая переплата стоит одного или даже двух лет дополнительной поддержки.
- Redmi Note 12T Pro
- Redmi K40
- Xiaomi Civi 1S
- Redmi 11 Prime 4G
- Xiaomi Civi 3
- Redmi Note 13 4G
- POCO F3
- POCO F5 Pro
- Xiaomi 12 Lite 5G
- POCO X4 GT
- Redmi Note 13R Pro
- Xiaomi 12 Pro
- POCO F4
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12S
- Xiaomi 12X
- Redmi Note 12 Pro+ 5G
- Redmi K50 Pro
- Redmi Note 10T
- POCO M6 5G
- Redmi 10C
- Redmi Note 11E
- Redmi Note 11 Pro 5G
- POCO F3 GT
- Xiaomi 11i Hypercharge
- Xiaomi 13T
- Redmi Note 11E Pro
- Redmi Note 12 Discovery
- Redmi Note 11 Pro 4G
- Redmi K60 Pro
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 13
- POCO F4 GT
- Redmi K40S
- Xiaomi MIX FOLD 3
- Xiaomi 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi K40 Pro
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Redmi Note 13 5G
- Xiaomi 10 Ultra
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 11 Lite 5G NE
- Xiaomi 11
- Redmi K50i
- Xiaomi Mi 11i
- Redmi K40 Pro+
- Redmi Note 13 Pro 5G
- POCO M4 Pro 5G
- Xiaomi 13 Lite
- POCO X6 Neo
- POCO M4 Pro 4G
- Redmi K50 Gaming
- POCO M4 5G
- Redmi 13C 5G
- Xiaomi 12
- Redmi K60
- Xiaomi 12 Pro Dimensity
- Redmi Note 13 4G NFC
- Redmi K50 Ultra
- Redmi 10 5G
- Redmi Note 11S 5G
- POCO X4 Pro 5G
- Xiaomi 11T
- Xiaomi 11 Pro
- Redmi Note 11R
- POCO X6 5G
- POCO C65
- Redmi K40 Gaming
- Xiaomi 10 Pro
- Redmi Note 12 4G
- Redmi Note 11SE India
- POCO M5
- POCO F5
- Xiaomi MIX FOLD
- POCO M5s
- Redmi K60 Ultra
- Redmi Note 13 Pro 4G
- POCO C55
- Redmi K60E
- Redmi Note 11 NFC 4G
- POCO M6 Pro 4G
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi MIX 4
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Xiaomi 12S
- Redmi 12 5G
- Xiaomi 10
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi 11 Prime 5G
- Redmi Note 12 4G NFC
- Redmi 12
- Xiaomi 12S Ultra
- Redmi Note 11 4G
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12S Pro
- Redmi Note 11 5G
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Redmi K50i Pro
- Xiaomi Mi 11X
- Redmi 12C
- Xiaomi 12T Pro
- POCO X5 5G
- Redmi K50
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 11T 5G
- Xiaomi Civi
- Xiaomi 13 Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 13 Pro+ 5G
- Redmi 13C
- Redmi Note 12 Pro 5G
- POCO M6 Pro 5G
- Xiaomi Civi 2
- POCO X5 Pro 5G
- Xiaomi 11i
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi 10 Power
- Redmi Note 12 5G
- Xiaomi 10S