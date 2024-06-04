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Bublik1
Старый флагман Xiaomi начал получать операционную систему HyperOS за пределами Китая
Кроме серии Mi 10, новую операционную систему начали получать и телефоны серии Mi 11

Есть все основания полагать, что всё больше китайских производителей смартфонов начнут отказываться от традиционного Android. Противоречия между США и Китаем становятся всё более очевидными, ну а в настоящее время в руках Google находится контроль за миллиардами телефонов. Не так давно Павел Дуров заявил, что американские специалисты видят всё, что отображается на дисплеях, ну а эксперты полагают, что после отмашки из Вашингтона превратят миллионы устройств в кирпичи. Даже тот факт, что спецслужбы США получают доступ ко всем данным обычных пользователей, не внушает оптимизма, ну а попытки уйти от зависимости из вне уже активно проводятся. Первой стала Huawei, выпустившая HarmonyOS. Данная операционная система всё ещё построена на так называемой AOSP, а значит включает подсистемы Android, но к выходу готовится HarmonyOS Next, которая основана на ядре собственной разработки. 

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По крайней мере так утверждают инсайдеры, по мнению которых всё это станет доступно в рамках серии Mate 70. Не сидит без дела и Xiaomi. Первоначально HyperOS появилась только в Китае, но уже несколько месяцев доступна за пределами Поднебесной. До новой операционной системы обновились далеко не все актуальные аппараты, но иногда китайская компания преподносит неожиданные сюрпризы. Дело в том, что существует так называемый жизненный цикл, в рамках которого уже достаточно давно все смартфоны Xiaomi получали новые версии ПО. Похоже, переход на HyperOS существенно расширяет рамки, ведь на днях стало известно, что новую ОС получат несколько старых флагманов. Речь и серии Mi 10 и Mi 11. Всего в списке значится несколько аппаратов, но инсайдеры полагают, что в конечном итоге HyperOS получат все телефоны указанных выше серий. Особенно интересным кажется упоминание Mi 10 и Mi 10 Pro. Сообщается, что официальная прошивка уже начала распространяться за пределами Китая.

А между тем серия Mi 10 вышла достаточно давно и уже не числилась в списке актуальных. Обычно флагманы Xiaomi получают новую операционную систему 3 раза после даты начала продажи, ну а в данном случае было сделано приятное исключение. Ниже вы можете увидеть расширенный список, который был составлен на основе изменений, происходящих с распространением прошивки HyperOS. В нём указаны все смартфоны, которые в 2024 должны получить новую операционную систему. Важно учитывать, что список не является официальным, поэтому может содержать ошибки. С высокой долей вероятности, если вашего аппарата нет внутри, то ждать появления HyperOS бесполезно. Инсайдеры отслеживают каналы тестовых обновлений в Китае, ну а отсутствие прошивки на тесте свидетельствует о том, что создания её нет в планах у Xiaomi. Серия Mi 10 первоначально в тесте участвовала, но такое происходило и ранее, ведь чаще всего старые аппараты не получают финальную версию операционной системы. 

Именно поэтому следует подходить к выбору смартфона со знанием некоторых основ. Как только вы определились с выбором ценового сегмента и линейки обязательно убедитесь в том, что ваш телефон был выпущен недавно. Например, в продаже можно встретить Xiaomi Mi 12Т и Xiaomi Mi 13Т (а также версии с приставкой Pro). Оба смартфона быстрые и современные, но даже Xiaomi Mi 13Т вышел осенью 2023, тогда как Xiaomi Mi 12Т ещё старше. Это значит, что потенциальный покупатель Xiaomi Mi 12Т сознательно лишает себя дополнительного года получения операционной системы. Точно такая же ситуация с Redmi Note 12 и Redmi Note 13. Может показаться, что перед нами два идентичных аппарата, но второй будет получать HyperOS на целый год дольше, чем первый. Ну а это обновления безопасности, которые делают операционную систему защищённой. Многочисленные факты свидетельствуют о том, что мошенники активно атакуют гаджеты, которые не имеют последних обновлений безопасности. Проще говоря, если у вас есть возможность продлить жизненный цикл собственного телефона, то небольшая переплата стоит одного или даже двух лет дополнительной поддержки. 

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#смартфоны #xiaomi #hyperos
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Опубликован обновленный список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат Android 15
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Tarment
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Сравниваешь с музейным экспонатом молодец ) Поржал с тебя
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Кекес
12:46
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Как Вега 64 т к Вега 56 слабее, на 6600 будет 55 кадров
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Кекес
12:44
но объяснять бесполезно, клуб крепко сидит на бутылке и вставать не собирается
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