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Bublik1
Windows 11 сильно перегружена мусором и занимает в 4-5 раз больше места, чем Windows 7
Внутри новой операционной системы есть масса неактивных компонентов, но Microsoft не спешит приводить работу ОС в порядок

Современные операционные системы включают бесчисленное количество компонентов и должны выполнять намного больше задач, чем это было ещё 20 лет назад. Внутри находится программное обеспечение и тысячи драйверов, ну а всё это должное не просто работать, а демонстрировать чудеса стабильности. Иногда возникают казусы, в результате которых из строя выходят отдельные компоненты операционной системы. Например, недавно в ходе обновления Windows 11 проблемы появились у Панели управления. Системный компонент начали вести себя странно, исчезая и появляясь на рабочем столе. Значки на Панели управления спонтанно пропадали и становились неактивными, ну а спасти положение помогает откат на более старую версию. Всё это не первый и точно не последний такой случай, ну а эксперты полагают, что современная операционная система Windows слишком перегружена и нуждается в основательной чистке. 

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Microsoft уже много лет рассказывает о планах написать код чуть ли не с нуля, но каждый раз предпочитает доработать уже существующую версию. Часто Софтвреный гигант и вовсе отделывается небольшими визуальными изменениями, годами меняя местами плитки и назойливую рекламу. Похоже, количество мусора в системе стало настолько значительным, что его заметили даже энтузиасты. По данным авторов MSPowerUser, внутри Windows 11 содержится настоящая свалка компонентов, многие из которых уже давно не активны. Например, в операционной системе есть сразу два Проводника. Более современный вариант доступен всем пользователям, но при желании можно получить доступ к старой версии, которая была актуальна в Windows 10. Добраться до старого Проводника не так просто, ну а не желание Microsoft решать накопившиеся проблемы и вовсе ставит в тупик.

Всё дело в том, что размер операционных систем постоянно растёт. Американская компания генерирует гигантские доходы, но по непонятной причине не может нанять достаточное количество специалистов, которые приведут главный продукт в порядок. Старые компоненты надёжно спрятаны, но уже давно существуют утилиты, позволяющие добраться до самых глубин ОС. Весь этот мусор занимает место на диске и может вступать в конфликт с более современными компонентами. Приводятся довольно интересные данные. После чистой установки Windows 11 занимает больше 20 Гб и на ноутбуках может весить до 25 Гб. Windows 10 была не такой прожорливой и могла без проблем уложиться в 16 Гб. 32-битная версия требовала ещё меньше места ну а показатели Windows 7 и вовсе вызывают удивление. Ещё бы, ведь 32-битный вариант довольствовался 3 Гб, тогда как полноценную 64-битную систему можно было уместить в 4 Гб. Требовался ещё файл подкачки и место под программное обеспечение, но в целом Windows 11 оказалась в 4-5 раз более требовательной к свободному пространству, чем Windows 7.

При желании каждый пользователь Windows 11 может увидеть старый проводник. Достаточно перейти в Панель управления, а после нажать два раза по кнопке с надписью «наверх», располагающейся в левом верхнем углу окна в режиме отображения «Крупные значки» или «Мелкие значки». Способ остаётся актуальным даже для версии Windows 11 22Н2, ну а это значит, что Microsoft не спешит подчищать хвосты у старых компонентов. Любители Windows 10 предпочитают возвращать функционал Проводника при помощи правок реестра, поскольку их не устраивают некоторые изменения, с которыми приходится мириться при переходе на Windows 11. Напомним, классический Проводник не имеет целого ряда возможностей более современной версии. Например, у него нет поддержки вкладок, а в итоге каждая вкладка открывается в новом окне. Данная функция многим кажется сомнительной, тогда как другие пользователи настолько к ней привыкли, что считают все предыдущие версии Проводника жутко устаревшими. Новинка сравнивается по важности с появлением версии Internet Explorer 7, где впервые появились знакомые всем нам вкладки браузера. 

На самом деле старая версия Проводника – это не единственный компонент, который пылится внутри финальной версии операционной системы. Подобных элементов множество, ну а внимание привлекает Панель управления, которая присутствует в Windows с 1985 года. Microsoft то и дело пыталась устроить небольшую революцию, но пользователи негативно реагировали на резкие изменения, поэтому за 30 лет Софтверный гигант делал небольшие шаги, перегружая операционную систему мусорными компонентами от старых Панелей управления. Известно, что вместо удаления Панели управления Microsoft постепенно переносит функции этого компонента в различные настройки и параметры. Например, отдельных компоненты можно встретить в папке Администрирование, а также в пеню Пуск. Когда американская корпорация решится навести порядок в операционной системе, не знает никто. С каждым годом Windows занимает всё больше места, но на появление новых функций это почти не оказывает никакого влияния.

#microsoft #windows #windows 11
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