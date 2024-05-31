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Bublik1
Microsoft снова сломала Windows 11, но обещает устранить неполадки в ближайшие 24 часа
Панель управления может исчезнуть и не появляется даже после перезагрузки компьютера

Есть мнение, что Windows никогда не была, и точно уже не будет стабильной операционной системой. Принято считать, что большая часть проблем с теми или иными компонентами связана с особенностями программного обеспечения или оборудованием того или иного пользователя. Проще говоря, внутри компьютера может находиться софт, вступающий в конфликт с системными компонентами. Негативное влияние на общую стабильность оказывают и драйверы, ну а в итоге найти виновного бывает очень сложно. А ведь ни одна система не остаётся в статичном состоянии. Пользователи то и дело запускают программы, входят в интернет и изменяют параметры оборудования. Вносятся изменения, которые приводят к загрузке нового ПО, а очень часто проще всё удалить, чем восстанавливать работу умирающей ОС. Эксперты обязательно вам расскажут, что человек просто не может создать программное обеспечение, которое не будет содержать ошибок. Может и так, но всегда странно, когда Microsoft с завидной регулярностью наступает на одни и те же грабли. 

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Тестирование предварительных версий ОС всегда держалось на энтузиастах. Тысячи людей по всему миру готовы тратить время на то, чтобы искать внутри очередного патча для Windows 11 ошибки, лишь бы попасть в пул причастных к разработке конечной версии ОС. В качестве приза можно опробовать новые функции на несколько месяцев раньше, чем они станут доступны широкому кругу потребителей. Судя по всему, даже армия тестеров не всегда способна обнаружить примитивные ошибки, кочующие из одной сборки в другую. По данным Windows Latest, финальный майский патч с обновлениями безопасности приводит к выходу из строя Панели задач. Эксперты уже изучили техническую сторону вопроса и обнаружили, что в целом ряде случаев этот компонент операционной системы ведёт себя крайне непоследовательно. У одних пользователей Панель задач просто исчезает в неизвестном направлении. Вернуть компонент не выходит, поэтому приходится перезагружать компьютер. После этого система начинает работать стабильно, но не всегда. У некоторых пользователей Панель задач просто зависает. Папки и ссылка на Рабочем столе работают, но кликнуть ни на один элемент Панели управления не выходит. Помогает сбойная перезагрузка ОС, которая также доступна при помощи сочетания клавиш «alt + F4». 

Иногда пользователи даже не замечают, что в какой-то момент у них с экрана пропадает важный компонент ОС, а сама Панель управления не появляется даже после перезагрузки. В этом случае рабочих способов нет, а в итоге приходится ждать, когда Панель управления соизволит вернуться на своё законное место. Обычно ошибки операционной системы наблюдаются на нескольких процентах компьютеров, но на этот раз журналисты Windows Latest убедились в реальности существования проблемы на своём опыте. Так, на рабочем компьютере одного их сотрудников редакции Панель задач по непонятной причине исчезала с экрана, как только запускались различные приложения. При этом в некоторых случаях она оставалась на месте, а вот значки куда-то бесследно исчезали. Добиться стабильной работы не вышло, ну а в настоящее время фиксируется целый ряд случаев, которые не поддаются объяснению, ну а все они так или иначе связаны с майским патчем. По мнению экспертов, проблема связана с ошибкой в системном приложении «explorer.exe» и модулем «Taskbar.View.dll». Ошибка с кодом «Event ID 1000» затрагивает версии Windows 11 22H2 и Windows 11 23H2, выпущенные осенью 2022 и 2023 годов.

Эксперты рекомендуют воздержаться от установки необязательного накопительного обновления KB5037853, которое начало распространяться с серверов Microsoft 30 мая. Что любопытно, патч должен был исправить несколько ошибок в «Проводнике», а также решить 32 проблемы, найденные в указанных версиях Windows 11. Неясно, были ли ошибки исправлены, но новая оказалась неприятным сюрпризом для тех, кто поспешил установить обновление KB5037853. Важно помнить, что данное обновление пока не будет устанавливаться в автоматическом режиме, поэтому сама ошибка не имеет массового характера. Только в том случае, если пользователь внёс настройки в механизм установки обновлений или запустил закачку принудительно, KB5037853 может появиться на его компьютере. Microsoft предприняла срочные меры для устранения последствий неудачного обновления, активировав механизм Known Issue Rollback. Данный механизм позволяет разработчикам автоматически удалять уже установленные на компьютерах пользователей обновления. Скорее всего, администраторам Windows в организациях потребуется настроить групповые политики для включения Known Issue Rollback. Откат начнётся в автоматическом порядке примерно через 24 часа после установки самого патча. Важно, чтобы система была подключена к интернету, а групповые политики не блокировали процесс. 

Эксперты пишут, что нет никаких проблем с ручным удалением обновления KB5037853, которое уже начало доставлять пользователям неудобство. Known Issue Rollback решит большую часть проблем и уже ранее использовался в похожем случае. Тогда большой баг привёл к тому, что сторонние приложения и редакторы пакета Microsoft Office не могли копировать и сохранять файлы при использовании 32-битных версий программ. Как уже было сказано выше, это не последняя проблема, с которой сталкиваются пользователи Windows 11. Операционная система так и не стала стабильной, а многие эксперты верят, что приход ИИ позволит решить большую часть проблем, которые содержатся в старом коде. Современная ОС стала такой сложной и включает так много компонентов, что отлавливать баги приходится целым командам энтузиастов. Когда Windows станет стабильной, не знает никто, но если это и случится, то точно не в этом году. 

#microsoft #windows 11
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