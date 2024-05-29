Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Индия начнёт закупать российскую нефть за рубли, что позитивно скажется на курсе национальной валюты
Компания Reliance Industries будет покупать у России 3 миллиона баррелей нефти в месяц.

Уже достаточно давно иностранные аналитики констатируют, что санкции против нефтяного сектора России оказались неэффективными. Какое-то время стоимость 1 барреля нефти марки Urals действительно находилась ниже 60 долларов, но в итоге санкционная планка была успешно пройдена. За первые три месяца текущего года отрасль получила сверхдоходы и успешно развивается. Этому способствовали внешние факторы, поскольку средняя цена за март достигла 75 долларов за баррель. Похоже, итоги второго квартала будут ещё более впечатляющими, поскольку большую часть апреля нефть торговалась выше 80 долларов за баррель. Май принёс целый ряд неприятных сюрпризов, ну а эксперты полагают, что в июне Urals вернётся к отметкам выше 75 долларов за баррель. Оптимистическому настрою способствуют решения, которые будут приниматься в рамках очередной встречи ОПЕК+, но сегодня появились не менее интересные новости.

реклама

Как стало известно, крупнейшая индийская компания Reliance Industries намерена перейти на закупку российской нефти в рублях. Сообщается, что соответствующее соглашение уже было подписано с «Роснефтью», а отгрузка начнётся в самое ближайшее время. Отмечается, что в среднем индийский гигант сможет закупать в России около 3 миллионов баррелей нефти в месяц, что говорит о серьёзности намерений. Похоже, не обошлось без взаимных уступок, поскольку журналисты сообщают о скидке, которую получит Reliance Industries. Якобы, за каждый баррель индийская компания сможет рассчитывать на дисконт в размере 3 доллара. Эксперты полагают, что новость уже начала оказывать влияние на курс российской валюты. Как видите, рубль начал укрепляться, чего не было довольно давно. Торговля за рубли позитивно скажется на российском бюджете и укрепит национальную валюту. Аналитики считают рубль одной из самых недооценённых валют. Решение о торговле национальными валютами страны БРИКС приняли давно, но из-за санкций приходилось делать это за индийские рупии и китайские юани. Есть все основания полагать, что в будущем торговля за руби станет более популярной. БРИКС занимается созданием альтернативных платёжных систем, которые не будут зависеть от решений, принимаемых в Вашингтоне. 

Специалисты указывают, что подобное решение стало одним из череды ранее принятых в рамках ОПЕК+. Похоже, мир устал от диктата доллара, ну а отказ от сделок в американской валюте обсуждает даже Саудовская Аравия. Пока альтернатив доллару нет, а БРИКС не планирует вводить собственную валюту. Финансовые эксперты отмечают, что существует слишком большая разница в экономике стран содружества, а значит основное давление ляжет на Китай. Очевидно, что в Пекине не хотят дополнительных сложностей, поэтому предпочитают торговать за юани. Поднебесная активно снижает вложения в ценные бумаги США, но всё это происходит крайне медленно. В начале мая сообщалось, что у российских банков возникли проблемы с переводами, поскольку многие китайские финансовые учреждения опасаются вторичных американских санкций. Ну а на этом фоне торговля нефтью за рубли даст дополнительный импульс и привлечёт новых партнёров, многие из которых ждут сигнала от более крупных компаний. Представители Белого дома уже не раз пытались надавить на руководство Индии, но в Нью-Дели заявляют, что не планируют отказываться от выгодных контрактов ради национальных интересов дядюшки Сэма. 

#политика #санкции #экономика #нефть
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
6
Магнитные накопители возвращаются и уже начали теснить HDD на рынке облачных услуг и хранения данных
8
Росатом: разрабатываемый в России плазменный ракетный двигатель позволит усилить позиции в космосе
3
ТПП Германии: Экономика страны находится в стагнации, которая продлится еще год
+
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
2
Российские истребители Су-30СМ2 получили новую ракету Р-37М, сбивающую цели на расстоянии до 300 км
+
РЖД, КАМАЗ и другие отраслевые гиганты не отказались от SAP из-за отсутствия достойной отечественной альтернативы
1
EnerVenue разрабатывает усовершенствованные никель-водородные батареи со сроком службы 30 000 циклов
1
У покупателей базовой версии электромобиля Xiaomi SU7 отныне не будет выбора по марке производителя тяговой батареи
+
Народный Core i5-12400F отстал от Ryzen 5 7500F и Core i5-12600KF в играх всего на 3-5%
14
Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
2
Обновление One UI 6.1.1 будет включать в себя множество улучшений для камеры Galaxy S24 Ultra
6
В Германии из-за избытка солнечных панелей упали цены на электричество
2
Копирующая «Героев Меча и Магии» стратегия Songs of Conquest разошлась тиражом 500 тыс. копий — четыре DLC уже в планах
1
Army Recognition: В зоне проведения СВО появились танки Т-90М с новой антидроновой защитой
+
В новом отчете НАСА освещаются экономически выгодные решения для устранения космического мусора
+
В правительстве РФ рассказали о мерах по недопущению повторения аварийной ситуации аппарата Луна-25
1
Нейросеть Suno AI 3.5 для создания песен и музыки получит новые функции
1
Аналитики рассказали, сколько зарабатывают майнеры в РФ и где располагаются наиболее крупные фермы
1
Зеленский раскритиковал решение Байдена не приезжать на «саммит мира» в Швейцарии
+

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
33
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
35
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
60
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
7
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
58
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
4
Сколько сегодня стоит мощный игровой ПК для 2К на 5 лет, и почему раньше было дешевле
4
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
2
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
4
Пошлины на китайский экспорт «не сделают Америку снова великой» - считают западные эксперты
1

Сейчас обсуждают

Антон Тутынин
13:05
Киевская гражданская администрация? Это что за орган власти такой?
Генштаб ВСУ назвал успешными действия ВС России на купянском направлении
Максим Гулаков
12:59
Цена от нехера себе, до та его рот
Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами
Культовый
12:48
завидуешь нищук
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Культовый
12:47
я успешный и состоятельный джентльмен, могу позволить покупать топ, тем более что недорого, обед в приличном ресторане дороже стоит.
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Alex TOPMAN
12:45
Не понял про +30%. Это что с чем сравнили?
Замена памяти на NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER делает ее быстрее, чем RTX 4080 SUPER
E. S.
12:41
Доказанный факт: Буча - инсценировка. С кучей видео фактов.
В сети появились видео нанесения ВКС России ударов по ВСУ с применением Фаб-500
Grotlon
12:37
Опять Тоненькое и Серверное взяли?
Группировка "Центр" взяла Тоненькое и Северное, прорвав оборону ВСУ
E. S.
12:37
А можно ли тут забанить отдельного писаку-идиота?
Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
ev_ruso
12:34
упоротые коментаторы или нет, а сша это синоним кидалы, кинули салорейх, кинут и тайвань...
США обязались поставить Тайваню новейшее оружие "в отличие от Украины"
Anton Angald
12:28
Вижу новость про провал Xbox и уже знаю, что её дантэ высрал
Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем