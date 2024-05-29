Компания Reliance Industries будет покупать у России 3 миллиона баррелей нефти в месяц.

Уже достаточно давно иностранные аналитики констатируют, что санкции против нефтяного сектора России оказались неэффективными. Какое-то время стоимость 1 барреля нефти марки Urals действительно находилась ниже 60 долларов, но в итоге санкционная планка была успешно пройдена. За первые три месяца текущего года отрасль получила сверхдоходы и успешно развивается. Этому способствовали внешние факторы, поскольку средняя цена за март достигла 75 долларов за баррель. Похоже, итоги второго квартала будут ещё более впечатляющими, поскольку большую часть апреля нефть торговалась выше 80 долларов за баррель. Май принёс целый ряд неприятных сюрпризов, ну а эксперты полагают, что в июне Urals вернётся к отметкам выше 75 долларов за баррель. Оптимистическому настрою способствуют решения, которые будут приниматься в рамках очередной встречи ОПЕК+, но сегодня появились не менее интересные новости.

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Как стало известно, крупнейшая индийская компания Reliance Industries намерена перейти на закупку российской нефти в рублях. Сообщается, что соответствующее соглашение уже было подписано с «Роснефтью», а отгрузка начнётся в самое ближайшее время. Отмечается, что в среднем индийский гигант сможет закупать в России около 3 миллионов баррелей нефти в месяц, что говорит о серьёзности намерений. Похоже, не обошлось без взаимных уступок, поскольку журналисты сообщают о скидке, которую получит Reliance Industries. Якобы, за каждый баррель индийская компания сможет рассчитывать на дисконт в размере 3 доллара. Эксперты полагают, что новость уже начала оказывать влияние на курс российской валюты. Как видите, рубль начал укрепляться, чего не было довольно давно. Торговля за рубли позитивно скажется на российском бюджете и укрепит национальную валюту. Аналитики считают рубль одной из самых недооценённых валют. Решение о торговле национальными валютами страны БРИКС приняли давно, но из-за санкций приходилось делать это за индийские рупии и китайские юани. Есть все основания полагать, что в будущем торговля за руби станет более популярной. БРИКС занимается созданием альтернативных платёжных систем, которые не будут зависеть от решений, принимаемых в Вашингтоне.

Специалисты указывают, что подобное решение стало одним из череды ранее принятых в рамках ОПЕК+. Похоже, мир устал от диктата доллара, ну а отказ от сделок в американской валюте обсуждает даже Саудовская Аравия. Пока альтернатив доллару нет, а БРИКС не планирует вводить собственную валюту. Финансовые эксперты отмечают, что существует слишком большая разница в экономике стран содружества, а значит основное давление ляжет на Китай. Очевидно, что в Пекине не хотят дополнительных сложностей, поэтому предпочитают торговать за юани. Поднебесная активно снижает вложения в ценные бумаги США, но всё это происходит крайне медленно. В начале мая сообщалось, что у российских банков возникли проблемы с переводами, поскольку многие китайские финансовые учреждения опасаются вторичных американских санкций. Ну а на этом фоне торговля нефтью за рубли даст дополнительный импульс и привлечёт новых партнёров, многие из которых ждут сигнала от более крупных компаний. Представители Белого дома уже не раз пытались надавить на руководство Индии, но в Нью-Дели заявляют, что не планируют отказываться от выгодных контрактов ради национальных интересов дядюшки Сэма.