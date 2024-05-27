Автомобили с электрическим приводом тяжёлые, а быстрый износ резины вредит экологии.

Ещё до того, как появились первые коммерческие электрокары, эксперты со всего мира начали спорить о том, является ли данная технология экологичной, и способна ли она заменить транспортные средства на углеводородном топливе. Апологеты чистой энергетики уверяют, что за время эксплуатации автомобили с электрическим приводом практически не генерируют вредных выбросов. Критики такого примитивного подхода соглашаются с тем, что бензиновые машины ощутимо загрязняют окружающую среду, но приводят важные доводы не в пользу электрокаров. Оказывается, при производстве электрической машины генерируется намного больше выбросов, чем во время создания бензиновой конкурентки. В теории, за время эксплуатации цифры всё равно выравниваются, вот только существует глобальная проблема утилизации аккумуляторов. Человечество ещё не придумало массового способа переработки, ну а в итоге десятки и даже сотни тысяч отработанных аккумуляторов уже сегодня загрязняют окружающую среду. В США можно встретить огромные площадки, на которых покрываются грязью тысячи автомобилей. На вид они пригодны для эксплуатации, ведь основные движущиеся элементы сохраняются. Но на поверку выясняется, что аккумулятор уже пришёл в негодность. Ну а поскольку эта деталь составляет около 40% всей стоимости авто, то тратить 10-20 тысяч долларов на покупку нового аккумулятора готовы немногие.

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В конечном счёте жизненный цикл электрокара намного ниже бензинового автомобиля, ну а это очередной минус в копилку новой технологии. Нет никаких сомнений, что через какое-то время транспорт полностью перейдёт на электричество, но на пути человечеству потребуется решить массу сложных задач. Об одной из не самых очевидных проблем сообщают специалисты японской Организации экономического сотрудничества и развития (OECD). Эксперты признают, что выбросы бензиновых двигателей довольно значительные, но указывают на повышенный износ шин, который присутствует у электрокаров. Как выяснилось, долгое время на данную проблему никто не обращал внимание, ну а осознание последствий перехода на электрический привод может привести к глобальным последствиям. Оказывается, электрокары ощутимо тяжелее своих бензиновых коллег, поэтому эксплуатация таких транспортных средств приводит к повышенному износу шин. Это также значит, что в воздух попадает значительно больше вредных частиц, оседающих в организме человека, свободно проходя через наши дыхательные пути. Эти частицы вызывают различные заболевания и считаются крайне опасными.

В ходе исследования специалисты OECD доказали, что количество продуктов износа шин на один километр у электромобилей в среднем на 30% выше, чем у бензиновых аналогов. При этом в воздух попадают частицы, размер которых составляет от 10 мкм, до 2.5 мкм. Японские эксперты уверены, что производители электрокаров обязаны сообщать о данной особенности потенциальным покупателям. Многие владельцы подобных транспортных средств уверены в том, что не вредят природе, хотя в реальности ущерб окружающей среде может оказаться даже выше, чем у автомобилей на бензиновых двигателях. Также стоит обращать внимание и на тормозной механизм, который приводит к дополнительным выбросам. Специалисты пишут, что большая масса и улучшенная динамика электромобилей приводят к более интенсивному износу тормозных колодок. В теории, рекуперация должна компенсировать хотя бы часть растрат, но на самом деле подсчётами никто пока не занимался. Подобные выводы ставят в тупик, ведь большая часть Европы намерена перейти на чистую энергетику, а политики вводят потребителей в заблуждение. Вполне возможно, что конкретные цифры и есть, но результаты таковы, что обывателям их лучше не показывать.

Напомним, Германия уже столкнулась с последствиями отказа от использования атомных электростанций. Бизнесмены за 5 лет более чем в 10 раз увеличили мощности солнечных электростанций, но не предусмотрели несколько важных нюансов. Выяснилось, что добываемая таким образом энергия обходится человечеству ощутимо дороже, чем та, что генерируется при помощи газа и тем более на атомных реакторах. Массовый отказ от традиционных способов добычи энергии уже привёл к необходимости повысить стоимость за 1 кВт, но даже этого недостаточно. Немецкие потребители платят за 1 кВт около 50 центов, тогда как производители энергии получают от государства свыше 70 центов. В последнее время солнечных ферм стало намного больше, чем требуется для покрытия потребностей населения, а это вынуждает власти снижать закупочную цену в 8 раз. Инвестиции не окупаются, а «зелёные» инициативы дали очередной сбой. Сегодня в Европе немного электрокаров, но с ростом их количества возникнет целый ряд проблем. Прежде всего всю эту армию машин нужно где-то заряжать. Мест и так нет, а в будущем придётся стоять в очереди на заправку. Повышенная нагрузка на действующие электросети может привести к дефициту энергии, ну а появление огромного количества отработанных аккумуляторов способно отпугнуть потенциальных покупателей. Как и когда всё это будет решаться, большой вопрос. Возникает ощущение, что власти многих стран вначале хотят перевести транспорт на электричество, а потом оценивать последствия отказа от углеводородного топлива.