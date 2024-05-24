Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В Украине предложили разыгрывать призыв в вооружённые силы при помощи обычной лотереи
Идея пока не нашла поддержки среди местных политиков

18 мая вступил в действие новый закон о мобилизации в Украине. В местной прессе пишут, что большая часть мужчин призывного возраста перестала выходить на улицы, тогда как оставшиеся передвигаются по городам на собственном транспорте. Некоторые сняли жильё максимально близко к работе, но риск быть пойманным на улице всегда остаются. Местные военкоматы используют демократичные методы принудительной доставки людей в места комплектования, не гнушаясь избиения на улице недовольных. Иногда под горячую руку военкомов попадают и женщины, но по большей части достаётся тем, кто не в состоянии себя защитить. Ну а это обычные жители страны, у которых нет денег на правильные документы, на 100% защищающие от мобилизации. В сети пишут, что военкоматы активно привлекают к сотрудничеству криминальные структуры, которые часто берут на себя грязную работу. Дошло до мобилизации водителей общественного транспорта, ну а подобные действия способны парализовать работу целого ряда предприятий по всей стране. Как бы там ни было, но на днях был подписан новый закон, который вводит новые требования к женщинам. Согласно указанию президента, женщины определённых специальностей должны прибыть в местные центры комплектования. Ну а поскольку украинской армии не хватает медиков, радистов и многих других специалистов, то было решено принудительно мобилизовать и представителей слабого пола. Открыто об этом не говорят, но выезд таких лиц из страны уже запрещён.

реклама

Некоторые российские аналитики надеялись, что украинское общество начнёт бунтовать против подобных притеснений, но в данном случае очевидно, что выходить на акции протеста никто не будет. Власти сосредоточили в своих руках максимально высокие полномочия, ну а безоружное население не способно к самоорганизации. При этом то и дело даже местные политики отмечают, что новое законодательство слишком сурово и вредит экономике. В пример приводится ситуация с сельским хозяйством. Во многих сёлах уже давно нет работоспособных мужчин, а в итоге посевная и сбор урожая под угрозой срыва. Покупательская способность населения снизилась, а набрать сотрудников на рабочие места иногда просто невозможно. Политики предлагают самые необычные решения вопроса. Например, дать возможность населению прямо откупиться от мобилизации при помощи официально озвученной суммы налогов в месяц. Такой призывник заплатит в казну 500 или 1000 долларов, а после будет спокойно передвигаться по городу. Похоже, идеи на этом не заканчиваются, ведь вчера один из депутатов указал на эффективность существующего механизма мобилизации при помощи лотереи.  

Политик напомнил, именно такой механизм неоднократно применялся в США. Так, во время Первой мировой удалось мобилизовать 2.7 миллиона американских мужчин, отправившихся в Европу, тогда как во Вторую мировую было призвано 24 миллиона человек. Активно использовали лотерею в 1959 году, когда требовалось найти как можно больше людей для войны во Вьетнаме. Тогда события приняли нехороший для Америки оборот, а в результате лотерею заменили на принудительную мобилизацию. Согласно правилам лотереи, в барабан кладут 366 шариков (по количеству дней в году, включая високосный год), один из которых вытаскивает член комиссии. Лотерею проводят каждый месяц, а люди, которые родились в выбранный день, принудительно мобилизуются и отправляются на службу. В этом случае никакие правила бронирования не работают, а в бой отправляют всех, кто способен держать оружие или выполнять подсобные работы. Таким образом мобилизовать могут депутатов и любых чиновников, а значит откупиться не получится. Есть у лотереи свои нюансы, но суть сводится именно к воле случая. 

Скорее всего, предложение не найдёт поддержки среди слуг народа в Украине. У многих из них есть дети, которые занимаются ведением бизнеса и давно получили нужные документы. Не говоря о самих политиках и чиновниках, которые не готовы отправляться на передовую. Сегодня мобилизация в ряды вооружённых сил при помощи лотереи применяется в Мексике, Аргентине, Таиланде и Дании. В каждой стране правила немного отличаются от указанных выше, но логика остаётся именно такой. Добавим, что идея откупаться от участия в вооружённом конфликте также не нова и пришла в голову украинских политиков прямиком из США. Там во время гражданской войны в 1863 году разрешалось выплатить в казну 300 долларов. Такой налог позволял получить бронирование на государственном уровне и гарантировал полную безопасность. Ну и украинцы не новы в стремлении призывать женщин в армию. Сегодня многие страны не делают различия между гендерами, заявляя о верховенстве равенства. В Европе призыв женщин в армию одобрен в Швеции и Норвегии. В 2026 году к этому клубу присоединиться и Дания, ну а всё идёт к тому, что совсем скоро немецкие политики введут обязательную воинскую повинность без учёта гендера. К чему это может привести, читайте в нашем материале по ссылке. 

#украина #политика #мобилизация
+
Написать комментарий (0)
BI: Добровольцы с Запада ожидали превосходства в технике над ВС РФ, но ошиблись и поплатились жизнью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Новейшая российская ракета Х-38МЛ разрушила до основания укрепленный район ВСУ
3
"Краснополь" с лазерной ГСН догнал и уничтожил M1A1SA Abrams с установленной ДЗ "Контакт-1"
7
Швеция усилила оборону острова Готланд на Балтике из-за опасений, что РФ установит над ним контроль
1
Компания SpaceX Илона Маска запустила первые спутники для новой шпионской группировки США
+
Google представила стабильную версию Android Auto 12.0
+
В России испытывают мощный дизельный двигатель для комбайнов
+
Теория формирования галактик под вопросом — обнаружено слишком много карликовых галактик-спутников
+
Память DDR6 будет в два раза быстрее самых быстрых модулей DDR5
8
BYD заявила о начале продаж своего хэтчбека Seagull на европейском рынке в следующем году
+
Xiaomi представила новые смартфоны серии POCO F6 с процессорами Snapdragon 8s Gen 3 и 8 Gen 2
+
В Китае разрабатывают жаропрочный алюминиевый сплав для аэрокосмической промышленности
+
Российский FPV-дрон «Пиранья» получил защиту от систем РЭБ украинской армии и стал ещё более опасен
+
Британский генерал пояснил, почему англичанам стоит опасаться российских ракет
+
Tesla попросила своих поставщиков перевести производство за пределы Китая и Тайваня
1
Сотрудники SpaceX совершили первый видеозвонок по Starlink, используя обычные смартфоны
+
В США заявили, что ASML по указанию из Вашингтона может превратить все литографы TSMC в металлолом
+
В Красноярске запустили производство станков термической резки металла
+
Главный сценарист Fallout 2 считает, что эта игра навредила серии больше, чем проекты от Bethesda
1
Импортозамещающее производство теплообменников запущено под Тверью
+
Браузер Microsoft Edge научился налету переводить на русский язык видеоролики с YouTube, но «Яндекс Браузер» давно так умеет
4

Популярные статьи

Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
29
AMD Radeon RX 560 - маленький шедевр, растоптанный майнингом
45
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
72
На что способна сборка GeForce GTX 1060 + Core i3-10100F в 2024, и почему вам срочно нужен апгрейд
34
Пытаюсь приспособить к жизни нестандартного представителя X86 совместимых компьютеров
22
"Спящие псы", "Эбигейл" - краткий обзор двух разных фильмов
+
Запад меняет свои оценки мощи российской армии
2
“Сомневающийся орел”: Зачем Пентагон потратил еще $800 млн на гиперзвуковую ракету которая не летает
3
Newsweek: Су-57 станут проблемой для украинских F-16 из-за своих передовых возможностей
8
Мое мнение о Prince of Persia: The Lost Crown на PC (Eurogamer)
+

Сейчас обсуждают

ev_ruso
11:06
шишка ты же сказал что шутаки не очень
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
ev_ruso
11:04
если уж честно то даже на сленге херово понятно, тут такой можно трактовкой заниматься, как раз к поколению ЕГЭ притензия на избыточный сленг(он то везде как оказывается разный), порой вообще непонятн...
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
LazyCamel
10:57
Красавцы. 👏 Рыжик значет разработали Сухие, а переименуем его в Яковлева...🤔
МС-21 с российскими двигателями ПД-14 выполнил полностью автоматическую посадку
Никита Зубенко
10:57
До сих пор сижу на 1080ти, почти все игры на максималках в 2к , нахер вашу трассировку
Как поживает GeForce GTX 1080 Ti в 2024 году, и стоит ли покупать кота в мешке за 24 000 рублей
Сергей Гончаров
10:50
Свиння бросаеть поросят в борщ.
Bloomberg: Байден пропустит Глобальный саммит мира, чтобы посетить сбор средств Голливуде
Entity
10:49
Конечно, ведь английский - основной в России.
В «Ростехе» рассказали, почему надписи в кабине «Суперджета» выполнены на английском языке
Amogus54
10:42
А если бы игра выходила как раньше с ранним доступом на плойке, то это был бы очередной околошедевр?
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
Андрей Дюкин
10:40
Откуда понятно? Почему же rx7000 вышли дешевле и лучше чем до этого, а эти вдруг будет наоборот?
Графические процессоры Navi 44 и Navi 48 на базе RDNA 4 для видеокарт Radeon RX 8000 подтверждены
Volk53
10:28
Даааа!!!! Такое понятие как сленг поколению ЕГ не понятен. Тогда умываю руки.
Как я улучшил вентиляцию игрового ПК в старом корпусе — 5 полезных лайфхаков
Легенда
10:25
кайфовая игра. скачаю с торента. хочу макарову задницу надрать.
Call of Duty 2024 может стать самым громким провалом в истории видеоигр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем