Идея пока не нашла поддержки среди местных политиков

18 мая вступил в действие новый закон о мобилизации в Украине. В местной прессе пишут, что большая часть мужчин призывного возраста перестала выходить на улицы, тогда как оставшиеся передвигаются по городам на собственном транспорте. Некоторые сняли жильё максимально близко к работе, но риск быть пойманным на улице всегда остаются. Местные военкоматы используют демократичные методы принудительной доставки людей в места комплектования, не гнушаясь избиения на улице недовольных. Иногда под горячую руку военкомов попадают и женщины, но по большей части достаётся тем, кто не в состоянии себя защитить. Ну а это обычные жители страны, у которых нет денег на правильные документы, на 100% защищающие от мобилизации. В сети пишут, что военкоматы активно привлекают к сотрудничеству криминальные структуры, которые часто берут на себя грязную работу. Дошло до мобилизации водителей общественного транспорта, ну а подобные действия способны парализовать работу целого ряда предприятий по всей стране. Как бы там ни было, но на днях был подписан новый закон, который вводит новые требования к женщинам. Согласно указанию президента, женщины определённых специальностей должны прибыть в местные центры комплектования. Ну а поскольку украинской армии не хватает медиков, радистов и многих других специалистов, то было решено принудительно мобилизовать и представителей слабого пола. Открыто об этом не говорят, но выезд таких лиц из страны уже запрещён.

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Некоторые российские аналитики надеялись, что украинское общество начнёт бунтовать против подобных притеснений, но в данном случае очевидно, что выходить на акции протеста никто не будет. Власти сосредоточили в своих руках максимально высокие полномочия, ну а безоружное население не способно к самоорганизации. При этом то и дело даже местные политики отмечают, что новое законодательство слишком сурово и вредит экономике. В пример приводится ситуация с сельским хозяйством. Во многих сёлах уже давно нет работоспособных мужчин, а в итоге посевная и сбор урожая под угрозой срыва. Покупательская способность населения снизилась, а набрать сотрудников на рабочие места иногда просто невозможно. Политики предлагают самые необычные решения вопроса. Например, дать возможность населению прямо откупиться от мобилизации при помощи официально озвученной суммы налогов в месяц. Такой призывник заплатит в казну 500 или 1000 долларов, а после будет спокойно передвигаться по городу. Похоже, идеи на этом не заканчиваются, ведь вчера один из депутатов указал на эффективность существующего механизма мобилизации при помощи лотереи.

Политик напомнил, именно такой механизм неоднократно применялся в США. Так, во время Первой мировой удалось мобилизовать 2.7 миллиона американских мужчин, отправившихся в Европу, тогда как во Вторую мировую было призвано 24 миллиона человек. Активно использовали лотерею в 1959 году, когда требовалось найти как можно больше людей для войны во Вьетнаме. Тогда события приняли нехороший для Америки оборот, а в результате лотерею заменили на принудительную мобилизацию. Согласно правилам лотереи, в барабан кладут 366 шариков (по количеству дней в году, включая високосный год), один из которых вытаскивает член комиссии. Лотерею проводят каждый месяц, а люди, которые родились в выбранный день, принудительно мобилизуются и отправляются на службу. В этом случае никакие правила бронирования не работают, а в бой отправляют всех, кто способен держать оружие или выполнять подсобные работы. Таким образом мобилизовать могут депутатов и любых чиновников, а значит откупиться не получится. Есть у лотереи свои нюансы, но суть сводится именно к воле случая.

Скорее всего, предложение не найдёт поддержки среди слуг народа в Украине. У многих из них есть дети, которые занимаются ведением бизнеса и давно получили нужные документы. Не говоря о самих политиках и чиновниках, которые не готовы отправляться на передовую. Сегодня мобилизация в ряды вооружённых сил при помощи лотереи применяется в Мексике, Аргентине, Таиланде и Дании. В каждой стране правила немного отличаются от указанных выше, но логика остаётся именно такой. Добавим, что идея откупаться от участия в вооружённом конфликте также не нова и пришла в голову украинских политиков прямиком из США. Там во время гражданской войны в 1863 году разрешалось выплатить в казну 300 долларов. Такой налог позволял получить бронирование на государственном уровне и гарантировал полную безопасность. Ну и украинцы не новы в стремлении призывать женщин в армию. Сегодня многие страны не делают различия между гендерами, заявляя о верховенстве равенства. В Европе призыв женщин в армию одобрен в Швеции и Норвегии. В 2026 году к этому клубу присоединиться и Дания, ну а всё идёт к тому, что совсем скоро немецкие политики введут обязательную воинскую повинность без учёта гендера. К чему это может привести, читайте в нашем материале по ссылке.