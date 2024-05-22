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Bublik1
В крупном городе Украины военкомы мобилизовали водителей общественного транспорта
Новый закон о мобилизации преподносит украинцам всё больше сюрпризов

Вчера в прессу попало новое интервью Зеленского, которое он дал американским журналистам. Авторы Washington Post спрашивали президента о целом ряде вещей, иногда переходя на довольно острые темы. В ходе беседы Зеленский заявил, что сильно разочарован союзниками. По его словам, Украине требуется 120 истребителей, которые должны были прибыть ещё год назад, но пока Запад всё ещё не может принять важное решение. Президент уверен, что при желании европейские лидеры могли бы посадить в кабины своих пилотов, сбивая российские ракеты над украинским небом. Зеленский высказал неудовлетворение нерешительностью европейцев и снова потребовал передать ему обещанное ранее вооружение. Не обошлось без вопросов о легитимности. Как вы могли слышать, 20 мая истёк крайний срок пребывания Зеленского на своём посту. Во время предвыборной гонки бывший комик обещал ни при каких условиях не переходить на второй срок. Он уверял своих избирателей, что сможет решить все проблемы страны за 5 лет, но в какой-то момент решил немного задержаться. 

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На вопрос о правомерности отказа от проведения выборов Зеленский заявил, что считает себя законно избранным лидером. Якобы, боевые действия препятствуют законным выборам, поэтому пока всё останется без изменений. Американские аналитики полагают, что подобное решение усилит политическую борьбу за власть в Украине, но забывают, что Зеленский уничтожил любые признаки оппозиции. Несколько партий, которые представляли для него угрозу, были запрещены, а члены убиты или арестованы. Закрыты все оппозиционные телеканалы, включая те, что вещали через интернет. Большая часть сайтов прекратила существование, а СБУ то и дело отлавливает владельцев оппозиционных каналов в Телеграм. Похоже, американские журналисты давно не были в Украине, ну а в последние дни в прессу попадает всё больше шокирующих кадров. Как оказалось, после вступления в действие закона о мобилизации с улиц крупных городов пропали люди. 

Гости Одессы и Киева с удивлением замечают, что часть магазинов закрыта, а покупателей вовсе нет. Иногда можно встретить людей в военной форме, тогда как мужчины передвигаются короткими перебежками и стараются держаться от представителей военкоматов как можно дальше. В местной прессе пишут о том, что многие деревни опустели, а сегодня некому выходить в поле. Сельское хозяйство весит на волоске, но не лучше дела идут и у бизнеса. Мужчины призывного возраста предпочитают отсиживаться по домам, а в итоге становится сложно набрать работников. Желающих передвигаться общественным транспортом становится всё меньше, но нет и водителей, которые могли бы осуществлять перевозки. Показательный случай произошёл в городе Николаев, расположенном в 100 километрах от Одессы. Поскольку после 18 мая мужчин на улицах стало совсем мало, то представители военкомата решили провести рейд прямо на дорогах города. Они рассредоточились по нескольким направлениям и сняли с маршрута водителей курсирующих в городе автобусов. Пассажиров попросили на выход, ну а транспортные средства бросили прямо на дороге. В итоге два маршрута остались без водителей, а решить проблему не выйдет. Раньше представители военкоматов не трогали таксистов и водителей общественного транспорта, но с недавних пор перешли к крайним мерам. 

Протестовать пытаются дальнобойщики. Сотни водителей перекрыли трассу на Киев, но пока не добились значительных результатов. Переговорщики к ним не прибыли, но и представители военкоматов опасаются связываться с парой сотен вооружённых и озлобленных мужчин. Причина недовольства дальнобойщиков заключается в том, что их лишили права на бронь. Фактически, выезжать за границу эти люди могут, но это не гарантирует защиту от мобилизации. Уже было несколько случаев, когда военкоматы насильно снимали дальнобойщиков с рейса, бросая машину на проезжей части. Ну а поскольку у водителя забирали смартфон, то транспортное средство становилось лёгкой добычей и растворялось в неизвестном направлении. За водителей вступилось руководство украинской ассоциации дальнобойщиков, но власти остались глухи к протестам со стороны бизнеса. Власти указанного выше Николаева отмечают, что в городе наблюдается критическая ситуация с общественным транспортом. Мужчины отказываются выходить на рабочие места, а найти женщин с нужной квалификацией нет никакой возможности. Уже совсем скоро общественный транспорт встанет, а примерно такая же проблема и в соседней Одессе. В прессе пишут, что в Киеве пока работает метро, посредством которого мужчины умудряются передвигаться по городу, но представители военкоматов то и дело поджидают своих жертв у входа в подземку. По данным Википедии, в Николаеве на момент начала СВО проживало порядка 500 тысяч жителей. Если учитывать, что это крупный районный центр, то количество людей там могло достигать 700 тысяч. В настоящее время народу стало 2 раза меньше, но даже такое количество нуждается в общественном транспорте, организовать который становится всё сложнее. 

#украина #мобилизация
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Не может быть! Годная статья для Оверов и без рекламы Бубликовской...
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