Всё больше политиков призывает вернуть обязательную службу в армии в ФРГ

Сегодня всё больше немецких политиков называют огромной ошибкой отмену обязательно военной обязанности в Германии. Наиболее активным критиком действующего законодательства выступает министр обороны, с подачи которого не так давно начались широкомасштабные дебаты на эту тему. Борис Писториус полагает, что нужно как можно быстрее вернуть ранее отменённые правила, что позволит Германии существенно укрепить свой суверенитет. Высказываются и другие инициативы, но суть сводится к тому, что после 2011 года число контрактных военнослужащих армии ФРГ постоянно сокращалось. Ну а поскольку решать проблемы экономического характера местные политики не могут и не хотят, то остаётся только спекулировать на самые острые для населения темы.

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По данным Bild, всё может зайти намного дальше, чем ожидалось, ведь некоторые политики делают несовместимые с реальностью предложения. Как оказалось, сразу два высокопоставленных политика из ХДС и СДПГ не только предложили вернуть обязательную службу в армии, но и требуют гендерного равенства в этом вопросе. По словам уполномоченной бундестага по вопросам военнослужащих, время для призыва женщин наступило. Ева Хёгль, представляющая интересы СДПГ, уверена в том, что стране нужны новые подходы к комплектованию армии, а в современном обществе не место для гендерной дискриминации. Именно поэтому на службу должны призывать не только мужчин соответствующего возраста, но и женщин, которые смогут наравне с сильным полом встать на защиту Германии. В поддержку такой инициативы выступил Даниэль Гюнтер из ХДС. Политик занимает пост премьер-министра федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн и уже не раз замечен в абсурдных предложениях. Гюнтер заявил, что планирует и дальше продвигать гендерное равенство, ведь у женщин столько же прав, как и у мужчин. В данном случае было бы интересно услышать мнение немецких женщин, которых местные политики планируют отправить в казармы, но пока слуги народа интересоваться позицией населения не готовы.

Напомним, в настоящее время три страны НАТО уже ввели обязательную службу в армии для мужчин и женщин. Так, подобная практика действует в Норвегии и Швеции, а с 2026 года будет введена и в Дании. Есть все основания полагать, что к 2030 году Германия станет четвёртой страной военного альянса, в которой женщинам придётся держать оружие наравне с мужчинами. По мнению экспертов, такая практика неизбежна, а вопрос лишь в сроках. При этом важно понимать, что немецкая социальная система существенно отличается от других европейских стран, а служба в армии строго регламентировалась и до 2011 года. Так, молодые люди имели право на так называемое альтернативное исполнение воинского долга. Призывников отправляли в различные социальные службы по всей Германии, где они работали с беженцами, ухаживали за стариками и выполняли массу других задач. При этом все новоиспечённые солдаты получали высокое жалование и после истечения 9 месяцев могли со спокойной совестью возвращаться к прежней жизни. Отслужившим в армии власти оплачивали учёбу в университетах и в целом гарантировали массу льгот. Некоторые аналитики полагают, что даже если власти и вернут обязательную службу, то никакого эффекта на реальную боеспособность немецких вооружённых сил такое решение не окажет.

Современные молодые люди сильно отличаются от тех, что вступали в ряды вооружённых сил в 2010 году. Вот только даже тогда количество тех, кто выбирал социальный контракт, было в разы выше. Сегодня желающих брать оружие в руки крайне мало, а численность бундесвера составляет 180 тысяч солдат. Всё тот же Писториус уверен, что к 2031 году удастся увеличить количество контрактников до 203 тысяч, но пока политики не могут договориться о том, где взять дополнительное финансирование армии. Дополнительные 20 тысяч солдат требуют не только строительства новых казарм, но и новой техники. С этим у Германии проблемы, ведь значительная часть была передана Украине. Кроме того, солдат ещё нужно кормить и выплачивать жалование. По данным на конец 2023 года средняя ежемесячная плата одного солдата составила порядка 4300 евро. На руки боец получает 2800-3000, но в данном случае это уже не так важно. По некоторым оценкам, потребуется выделить 3-5 миллиарда евро в год, чтобы расширить число контрактников до 203 тысяч к 2031 году, ну а мечты о всеобщем обязательном призыве и вовсе повергают экономистов в шок.

Экономика сталкивается со значительными трудностями, а в итоге денег просто нет. Каждому новобранцу придётся платить, ну а сотни тысяч призывников легко сожгут половину социального бюджета страны. Как уже было сказано выше, шансы введения всеобщей обязательной службы в армии в Германии как никогда велики, но пока власти вынуждены откладывать решение данного вопроса. Молодые немцы настроены против такой инициативы правительства, ну а действующие власти и без того висят на волоске и постоянно теряют популярность у избирателей. Попытки принять закон о всеобщей мобилизации способны поставить крест на карьере целой плеяды политиков, громко призывающих ФРГ закончить слишком затянувшуюся эпоху мира. Добавим, что пока сам Шольц настроен против введения всеобщей воинской повинности. Не готовы отправляться на службу и феминистки. Несколько организаций уже назвали предложение нарушающим права женщин и напомнили, что даже Гитлер не заставлял дам участвовать в военных действиях. Представительницы слабого пола указывают на особенности женского организма и полагают, что предложения политиков неразумны, поскольку игнорируют анатомию человеческого организма.