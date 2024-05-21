По мнению Зеленского, именно столько самолётов нужно, чтобы остановить наступление армии РФ.

Целый ряд иностранных аналитиков заявляет о крайне тяжёлой для ВСУ ситуации на Харьковском направлении. Отмечается, что украинская армия была не готова, а линии обороны не построены. Судя по показаниям пленных, планов строительства и вовсе не было. Солдат заставили сутками копать окопы, тогда как значительные суммы, которые должны были пойти на возведение бетонных перекрытий, растворились в карманах чиновников. Для стабилизации ситуации в бой были брошены резервы, но остановить продвижение армии РФ не вышло. Украинские источники пишут, что большая часть батальонов обескровлена, а мотивация военнослужащих снизилась до критической отметки. На днях Зеленский собрал очередную ставку, где пытался заставить командование ВСУ удержать Волчанск до саммита в Швейцарии. В настоящее время украинские силы контролируют часть этого населённого пункта, но могут потерять позиции уже совсем скоро. При этом аналитики полагают, что наиболее весомый вклад в поражение ВСУ на этом направлении вносят корректируемые авиабомбы (КАБ).

реклама

Российские бомбардировщики десятками сбрасывают подобные устройства на позиции украинской армии, получая преимущество и возможность взять те или иные укрепления с минимальными потерями. Судя по всему, дела на Харьковском направлении идут так плохо, что в очередном интервью Reuters Зеленский разразился настоящей истерикой. По словам президента, союзники не выполняют взятых на себя обязательств, а всё это приводит к тому, что украинская армия вынуждена отступать под натиском КАБов. Для того чтобы изменить ситуацию в свою пользу, уже вчера нужно было не меньше 120 истребителей, которые просто обязаны дать Киеву европейцы. Зеленский уверен, что у Западных стран есть необходимое количество свободных бортов и требует поставить их как можно быстрее. Ну а если союзники не готовы дать столько самолётов, то пусть начнут брать на себя ответственность и сбивать ракеты прямо над территорией Украины. Якобы, для этого не требуется даже заходить в воздушное пространство страны, ведя огонь при помощи дальнобойного оружия. Президент Украины напомнил, что именно так действовали союзники Израиля, когда потребовалось отразить атаку со стороны Ирана. Своеобразный подход к украинскому конфликту вызывает у Зеленского непонимание, а сам он указывает на двойные стандарты.

В то же время украинский лидер явно не учитывает несколько ключевых моментов. Так, у Европы нет даже половины от названого количества самолётов. Если предположить, что один подержанный истребитель будет стоить 50 миллионов долларов, то 120 единиц потребуют инвестиций в размере 6 миллиардов долларов. Но дело не только в деньгах, ведь всё это нужно чем-то заменить, тогда как сделать это в сжатые сроки нет никакой возможности. Ну а оставлять собственные страны без воздушного щита европейцы не готовы. Власти Норвегии и Нидерландов готовы расстаться со своей авиацией, но делают это только в обмен на более современные F-35. При этом сроки постоянно откладываются, а без отмашки со стороны США поставки не начнутся. Сколько точно истребителей получит ВСУ, не знает никто, как неясны и сроки появления авиации НАТО в Украине. Первоначально предполагалось, что самолёты будут доступны ещё летом 2023 года, но в итоге наступательную операцию пришлось проводить без авиации. Не прибыли F-16 зимой 2024, тогда как в американской прессе ожидают начала поставок уже этим летом.

Российские специалисты полагают, что изменить положение на линии соприкосновения истребители не смогут, поскольку столкнуться с более современными Су-35. Кроме того, уже несколько месяцев российские ракеты прилетают по инфраструктурным объектам, которые могут размещать иностранные самолёты. Аэродромов, где можно спрятать F-16, почти не осталось, ну а европейцы не хотят отдать несколько десятков истребителей, большая часть которых будет уничтожена ещё до первого вылета. Судя по интервью, Зеленский окончательно потерял ощущение реальности и не осознаёт последствия своих предложений. Использование авиации НАТО для подавления российских ракет может привести к самым непредвиденным последствиям, а всё это понимают, как в Москве, так и Вашингтоне. Ну и стоит помнить, что у Украины нет столько пилотов, сколько самолётов хочет получить Зеленский. В настоящее время несколько десятков лётчиков завершают подготовительные курсы в США и Европе. По оценкам специалистов, после этого они не будут считаться опытными пилотами, поскольку боевые вылеты требуют оттачивания навыком на протяжение 3-5 лет.