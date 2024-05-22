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Bublik1
В США заявили, что ASML по указанию из Вашингтона может превратить все литографы TSMC в металлолом
Якобы, существует технология, которая создана на случай вторжения армии Китая на остров Тайвань

Сегодня больше 90% рынка оборудования для выпуска полупроводниковой продукции занимает голландская ASML. Конкуренты пытаются предложить альтернативные решения, но производители не готовы на массовые эксперименты. В настоящее время положение этой компании кажется стабильным, но аналитики не исключают, что уже совсем скоро клиентов станет намного меньше. Известно, что ASML способна выпускать всего 6 литографов в год, поддерживающих новый стандарт High-NA EUV. Оборудование генерирует значительные доходы за счёт высокой цены (380 миллионов долларов за единицу), но основные продажи приходятся на менее совершенные устройства. Например, наиболее массовый литограф, работающий по технологии EUV стоит 216 миллионов долларов, ну а модели предыдущего поколения расходились как горячие пирожки и отгружались десятками. С недавних пор китайский рынок для ASML закрыт, тогда как ведущие производители полупроводниковой продукции не интересуются устаревшими технологиями. 

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По некоторым данным, на Китай приходилось порядка 40-50% доходов в 2023 году, тогда как в 2024 голландцам пришлось разворачиваться на запад. Удалось заключить долговременный контракт с Intel, но американская компания планирует закупать только самые современные литографы High-NA EUV, а информации относительно планов реализации массовой продукции со стороны руководства ASML нет даже у известных инсайдеров. Какое-то время назад голландская компания даже рассматривала вариант создания производства по выпуску литографов на нейтральной территории. Предполагалось, что такое оборудование будет защищено от влияния американских санкций, но привести в действие такое решение не удалось. Дядюшка Сэм использовал нужные рычаги давления, а в результате руководство ASML быстро передумало совершать такой необдуманные и вредный для американской экономики шаг. Ну а пока голландцы находятся в поиске новых клиентов, янки продолжают давить. Одной из главных тем, которая беспокоит Вашингтон, является насильственное присоединение Тайваня в материковому Китаю. Якобы, Пекин готовится к вторжению, ну а одним из самых важных объектов на острове является производство чипов TSMC. Ещё в 2022 году ведущие политики в США призывали взорвать все заводы на Тайване, если Китай решится на аннексию, но есть все основания полагать, что такие действия не понадобятся. 

По данным Bloomberg, ASML сообщила о существовании некой технологии, которая позволяет удалённо блокировать литографы, работающие в любой точке земного шара. Таким образом, если Китай вдруг захватит Тайвань, то после звонка из Белого дома голландская компания при помощи одного нажатия на кнопку превратит всё высокотехнологичное оборудование TSMC в металлолом. Что любопытно, технологию деактивации разработали совместно ASML и TSMC, на случай непредвиденного вторжения армии Китая. Журналисты выяснили, что с 2016 года голландская компания поставила на Тайвань больше 200 сканеров, способных работать по технологии EUV. Львиная доля пришлась на TSMC, но часть выкупили другие полупроводниковые заводы. В итоге на острове сосредоточено больше EUV-литографов, чем где бы то ни было на планете. Ну а поскольку технология блокировки существует, то всё это оборудования одним махом придёт в негодность. В США то и дело делают громкие заявления относительно планов вторжения Китай на Тайвань. Согласно новой военной доктрине, случится это событий ближе к 2027 году, хотя никаких доказательств правомерности подобных высказываний Пентагон не приводит. 

По мнению аналитиков, если Китай решится на аннексию, а сотни литографов будут сожжены, то человечество будет отброшено на несколько десятилетий назад в технологическом плане. В настоящее время на Тайване выпускают как массовые микрочипы, так и самые высокотехнологичные графические процессоры. Именно на заводах TSMC производятся процессоры для смартфонов, настольных компьютеров и планшетов. Там же создаются чипы, которые после интегрируются в игрушки и устройства умного дома. Десятки местных компаний занимаются выпуском смежной продукции, но после отключения критически важного оборудования технологии станут для Тайваня недоступны. В настоящее время частично заменить TSMC может только Samsung. Инженеры из Южной Кореи разработали 3-нм узел, но медленно наращивают производство с помощью новой технологии. В теории, Samsung может взять на себя критически важные заказы, но даже этого окажется недостаточно. Есть ещё Intel, которая строит планы триумфального возвращения на рынок полупроводников. Вот только большая часть оборудования американской компании способна выпускать чипы по устаревшему 10-нм узлу. Заменить TSMC некому, а обстановка вокруг Тайваня остаётся напряжённой. 

#полупроводники #tsmc #asml
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