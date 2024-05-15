Скорпион-М способен передвигаться по пересечённой местности, подходя к противнику почти безсшумно

Многие аналитики утверждают, что действующий конфликт на Донбассе сильно отличается от того, о чём пишут в книгах по стратегии ведения боевых действий. Прежде всего сказывается рост числа беспилотников. Обе стороны наращивают количество дронов, расширяя тактику их применения вглубь территории противника. Российская армия имеет возможность наносить удары в любую точку Украины, активно используя дроны-камикадзе для подавления огневых позиций и поражения военной техники. Более крупные «Герани» наносят удары по инфраструктурным объектам, тогда как «Ланцеты» бьют по позициям противника на линии соприкосновения. Есть десятки других БПЛА, но суть сводится к тому, что военные обеих армий стали намного больше полагаться на технологии, чем делали это ещё два года назад. Активно используются разведывательные дроны, позволяющие получать актуальные сведения о передвижении противника в реальном времени. Ранее такую задачу на себя брали живые люди, но сегодня сотни беспилотников занимаются этой опасной работой.

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По мнению военных специалистов, проникновение дронов будет постоянно увеличиваться, ну а российская армия пытается форсировать события. В распоряжении вооружённых сил РФ имеются роботы, которые способны разминировать те или иные объекты, а также наносить удары по целям противника. А вот колёсных дронов-камикадзе не так мало. Сегодня в интернете появилось видео, показывающие применение наземного беспилотника «Скорпион-М». Устройство оснащено колёсной базой и способно без проблем передвигаться по пересечённой местности. На кадрах можно заметить, что дрон-камикадзе успешно маневрирует между образовавшимися в результате разрывов снарядов воронками, а после вплотную приближается к позициям украинских бойцов. Судя по всему, противник не может обнаружить беспилотник, а в результате машина подходит на максимально близкую дистанцию и совершает самоподрыв. Детонация приводит к уничтожению склада с боеприпасами, ну а находившиеся на позиции бойцы с высокой вероятности погибли.

Эксперты полагают, что такая тактика позволяет сохранять жизнь российским военнослужащим, не снижая наступательного темпа. Сколько таких дронов получила армия РФ, остаётся только гадать. Скорее всего, немного, поскольку подобных роликов в сети пока нет. Эксперты видят в применении беспилотника «Скорпион-М» и ему подобных высокий потенциал. Стоимость такой машины невелика, тогда как высокая проходимость и низкая заметность позволяют выводить из строя живую силу и технику противника удалённо. Видео вызвало в сети разногласия, поскольку кадр в какой-то момент обрывается, после чего идёт склейка. Можно предположить, что выкладывающий видео человек убрал кадры с гибелью украинских военнослужащих. Есть мнение, что Министерство обороны РФ запрещает публиковать видео, на которых можно заметить излишнюю жестокость и последствия взрывов для украинских военнослужащих.

Как бы там ни было, но количество применений беспилотников будет продолжать расти. Недавно в сеть попал ролик, демонстрирующий возможности морского дрона ГРК-700 «Визир». Устройство может нести для 250 взрывчатки и наносить удары по прибрежным целям. Аналогичные БПЛА использует украинская армия, пытаясь дотянуться до Крыма и Черноморского флота. Западные аналитики обращают внимание, что за последние два года российская армия совершила настоящий технологический переворот. Ещё недавно высокие технологии нечасто заглядывали в казармы российских солдат, ну а сегодня военнослужащие армии РФ обладают реальным опытом применения продвинутых дронов и борьбы с воздушными и наземными роботизированными станциями противника.



