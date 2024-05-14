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Bublik1
В сеть попало первое успешное применение российского морского беспилотника ГРК-700 «Визир» (видео)
Дрон подходит к цели и уничтожает её при помощи самоподрыва

Ещё недавно Западные эксперты писали о невероятных успехах артиллерийских и ракетных комплексов НАТО, которые были переданы украинским властям. Много внимания уделялось высокоточным ракетам, способным наносить удары по тыловым лагерям, а также обходить современные средства ПВО. Судя по всему, большая часть хвалёных технологий оказалась переоценённой, но есть и средства, бороться с которым сложно даже сегодня. Удивительно, но совершенно незаметно именно морские дроны стали одним из самых опасных инструментов, применяемых украинской армией в ходе действующего конфликта. Контрнаступление себя не оправдало, миллион летающих беспилотников растворился в бескрайних степях, а поставок снарядов нет уже много месяцев. А вот морские беспилотники с завидной регулярностью атакуют военную структуру Крыма и уже вывели из строя несколько боевых кораблей Черноморского флота. Один из таких БЛПА стал причиной обрушения части Крымского моста, а украинские власти продолжают атаки, пытаясь менять тактику и придумывать новую стратегию поражения инфраструктуры полуострова. 

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Беспилотники способны нести не борту сотни килограмм взрывчатых веществ и активно используют неблагоприятные для видимости погодные условия. В последнее время эффективность данного типа БПЛА значительно снизилась, но опасность всё ещё остаётся. Эксперты полагают, что в случае масштабной комбинированной атаки российские средства противовоздушной обороны столкнуться со сложным вызовом, ну а инженеры полагают, что в эту игру можно играть вдвоём. Как стало известно, российские специалисты, разработали дрон-камикадзе морского типа, обладающий внушительными характеристиками. Производство безэкипажного катера (БЭК) осуществляется в Тульской области и финансируется из местного бюджета. Где именно находятся сборочные цеха, остаётся тайной, а в сети доступно видео, на котором дрон успешно поражает цель, стоящую рядом с береговой линией. Устройство содержало 250 килограмм взрывчатого вещества, что обеспечило гарантированное поражение цели. 

Согласно озвученным данным, беспилотник сможет с полной боевой нагрузкой пройти расстояние до 250 километров. Существуют планы выпуска более мощной версии, которая сможет нести до 350 килограмм взрывчатки, что гарантированно приведёт к тяжёлым повреждениям даже самого защищённого военного корабля. Первая информация о морском дроне появилась несколько месяцев назад, а в прессе пишут, что он имеет несколько спутниковых систем, оснащён инерциальной системой навигации, что позволяет повысить точность нанесения ударов. Судя по всему, речь идёт о малозаметном морском дроне ГРК-700 «Визир». Первые подобные устройства начали выпускаться в России в конце прошлого года и могли двигаться со скоростью до 85 км/ч. Корпус дрона изготовлен из специальных материалов, которые поглощают радиосигналы, что обеспечивает низкую видимость даже в случае использованием со стороны противника специализированного оборудования. Аппарат может подходить вплотную к прибрежным объектам противника и кораблям, выводя из строя ключевые механизмы и приводя к затоплению. Предполагается, что уже в 2024 Военно-морской флот РФ получит в своё распоряжение дроны-камикадзе, которые будут способны отражать атаки украинских беспилотников. В этом случае удастся обеспечить безопасность кораблей Черноморского флота, сделав использование высокотехнологичных аппаратов для противника неэффективным. 

Эксперты уверены, что даже самый высокотехнологичный дрон не обеспечит полную безопасность береговой линии. Называется несколько ключевых мер, которые позволят фиксировать и уничтожать беспилотники противника. Первоначально потребуется привлечь дополнительных наблюдателей для охвата водных пространств и развёртывание эффективной системы берегового наблюдения. В данном аспекте нужно обеспечить поставки современных средств обнаружения малоразмерных морских объектов с использованием корабельных средств. Таким образом на первом этапе потребуется не только усилить кадровый состав, но и увеличить закупки новой техники. На втором этапе потребуется сформировать группы бойцов, вооружённых пулемётами для уничтожения морских дронов. Корабельные пушки Черноморского флота типа АК-630 доказали низкую эффективность против небольших противников, а только в марте 2024 года на кораблях ЧФ ВМФ РФ были установлены огневые позиции с пулемётами. Следующий шаг касается обеспечения воздушного прикрытия с помощью разведывательных летательных аппаратов беспилотного типа. Учитывая тот факт, что корабельные вертолёты Ка-29 не всегда могут быстро реагировать на угрозы, более эффективным решением станет использование нескольких операторов FPV-дронов с тепловизорами для выполнения боевых задач. 

Напомним, в начале мая 2024 с украинского морского дрона была запущена ракета по российскому вертолёту Ми-8. Боеголовка оснащалась тепловизором и была призвана бороться с более крупными летательными аппаратами. Удар удалось отразить, но в будущем приоритет в обеспечении защиты от подобных угроз стоит отдавать именно беспилотной авиации. Эксперты считают, что было бы неплохо, если бы корабли Черноморского флота почаще меняли маршруты и постоянно маневрировали, выполняя боевые задачи. Это сильно усложняет наведение, снижая шансы поражения при помощи беспилотной авиации противника. 

Посмотреть ролик можно по ссылке: https://t.me/BeyondTheFogs/70

#сво #военные технологии #беспилотники #дроны-камикадзе #дрон
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