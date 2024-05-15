А между тем спрос на очки дополненной реальности снижается

Известно, что Apple готовилась к релизу гарнитуры дополненной реальности несколько лет. Инсайдеры называли самые разные сроки появления подобных устройств в продаже, а также перечисляли те или иные характеристики. Многие любители технологических новинок вплоть до релиза не верили, что Apple решится поставить такую высокую цену, ну а в результате Vision Pro стала доступна от 3500 долларов. Но это в США, тогда как в России перекупщики предлагали очки за миллион рублей. Со временем цена пошла вниз, но всё говорит о том, что продукт оказался непопулярным. Энтузиасты, которые могли себе позволить потратить на развлечения такую значительную сумму, уже побаловали себя новинкой, ну а обычные пользователи не видят смысла в такой дорогой игрушке. Спрос на Vision Pro достиг дна, а представители крупных торговых сетей пишут, что иногда им не удаётся реализовать даже одного комплекта в неделю. Похоже, Apple не уяснила урок, поскольку сегодня в Bloomberg пишут о планах расширить географию продаж за пределами США.

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На самом деле встретить очки дополненной реальности можно по всему миру, но официально Vision Pro доступны только на американском рынке. Что же, уже совсем скоро побаловать себя высокими технологиями смогут жители других государств. По данным журналистов, прежде всего очки дополненной реальности появятся в наиболее сильных с точки зрения экономики странах. В Польшу и Румынию гаджет никто поставлять пока не собирается, а вот в Германии и Франции Vision Pro появятся уже совсем скоро. География продаж расширится за счёт Китая, Японии, Сингапура и Южной Кореи, что позволит заработать больше денег. Сообщается, что сотрудники фирменных магазинов в указанных выше странах уже получили доступ к гарнитуре и проходят специальные курсы по изучению её ключевых возможностей. Главный упор делается на повышение продаж, а все сотрудники должны вступать в диалог с потенциальными покупателями. Кроме того, требуется выявлять причины отказов от уже заказанных Vision Pro и ранее купленных гаджетов. Нужно понять, чем недовольны клиенты, что повлияет на характеристики гарнитуры дополненной реальности следующего поколения.

В настоящее время Apple занимается активным продвижением гаджета и уверена в успехе не рынках Японии и Китая, где интерес к виртуальным технологиям стабильно выше, чем в других странах. По данным инсайдеров, на конференции WWDC 2024 состоится анонс обновлённой операционной системы VisionOS. Предполагается, что новые функции позволят повысить интерес среди разработчиков, что пойдёт на пользе скудной экосистеме доступных приложений. Ну а чем больше игр будет доступно, тем выше окажется спрос среди потенциальных покупателей. Скорее всего, мировой релиз Vision Pro состоится после проведения конференции WWDC, но точной даты нет. На страницах Bloomberg пишут, что американская компания работает над второй версией очков дополненной реальности. Предварительные сроки появления в продаже не указаны, а пока неясно, какие функции получит новинка. Ожидается, что Vision Pro окажутся в 2 раза дешевле, но сохранят все ключевые особенности первого поколения. Ну а эксперты сходятся во мнении, что со временем гаджет может стать популярным. Как только стоимость устройства опустится ниже 1500 долларов, количество потенциальных покупателей вырастет в несколько раз. Также важно работать над увеличением числа доступных приложений, поскольку в настоящее время Vision Pro не предлагают ничего нового.

Особый интерес вызывает дорожная карта Apple, которая была сегодня опубликована авторитетным инсайдером. Revengus утверждает, что данные точны и касаются продуктов вплоть до 2028 года. Судя по всему, в 2025 запланирован дебют iPhone SE 4, что позволит нарастить продажи за счёт смартфонов до 600 долларов. Согласно данным утечки, iPhone Pro в 2025 получит 12 Гб оперативной памяти и сразу три камеры с модулями на 48 Мп. Фронтальная сможет похвастать оптической стабилизацией, а всё это позволит американской компании упрочить свои позиции в области мобильной фотографии. В 2026 в продажу поступит складной iPhone, а всего ожидается две версии: с 6-дюймовым и 8-дюймовым дисплеем. Кроме того, в этом же году Apple выпустит MacBook 14 и 16, iPad Air и iPad mini с OLED-дисплеями, а также более доступную версию гарнитуры смешанной реальности. Фанатам Vision Pro придётся ждать очень долго, ведь процесс удешевления идёт медленно, ну а продавать те или иные продукты с минимальной маржей яблочники не привыкли.