Многие геймеры ждут выхода нового поколения настольной графики NVIDIA. Предполагается, что на этот раз прирост быстродействия окажется заметным не только во флагманском сегменте, но и будет доступен видеокартам до 400 долларов. За последние 2 поколения здесь наблюдалось поразительное топтание на месте, ну а в результате мы видим, что графика в играх почти не улучшается. Если у вас уже есть относительно неплохая видеокарта, которая справляется с играми, то стоит немного подождать. Опыт прошлых лет показывает, что даже со временем в российской рознице графические чипы нового поколения дешевеют крайне медленно, ну а очередная GeForce RTX 5070 получит более длительный цикл, чем находящаяся сегодня в продаже GeForce RTX 4070.

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Автор данного материала планирует купить этой зимой новый ноутбук, в котором будет установлена именно GeForce RTX 5070, поскольку брать лэптоп с GeForce RTX 4070 за полгода до релиза новинок уже не хочется. Судя по всему, подобная логика чужда рядовых геймерам, поскольку в рейтинге Steam за апрель месяц произошло много интересных изменений. Давайте не будем рассматривать наиболее популярные видеокарты, ведь всем известно, что GeForce RTX 3060 на первом месте. Сегодня нас интересуют новые тенденции, а значит обратим внимание на показатель месячной динамики. Прежде всего выясняется, что лучше всего продавались графические чипы в составе готовых ноутбуков. В результате мобильная версия GeForce RTX 4060 увеличила своё присутствие в рейтинге на 0.5%, тогда как GeForce RTX 3060 прибавила 0.39%. Как видите, сегодня около 6.3% всех геймеров используют для запуска игр ноутбуки с одной из этих видеокарт. Разницы между картами в производительности почти нет, ну а цены на лэптопы в данном сегменте радуют любителей экономии.

Первой настольной видеокартой, которая в апреле пользовалась высоким спросом, стала GeForce RTX 3050. Старушка уже не способна тянуть все игры в разрешении 1080р на максимальных настройках графики, поэтому с большой натяжкой может считаться геймерской. В российской рознице за видеокарту просят 22 400 рублей, ну а мы советуем вам обратить внимание на важный нюанс. Дело в том, что недавно в продажу поступила версия GeForce RTX 3050 с 6 Гб памяти, которая сильно урезана и намного медленнее оригинальной. Даже обычная GeForce RTX 3050 далека от совершенства, ну а неверный выбор приведёт к невозможности запускать требовательные новинки в 1080р на высоких настройках графики.

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Высоким спросом пользовалась GeForce GTX 1650. Эта видеокарта уже несколько месяцев не выпускается, а значит в магазинах остались последние партии. В российской рознице за GeForce GTX 1650 просят 14 500 рублей, но это самое бюджетное решение, тогда как большинство моделей стартует с 20 тысяч. Мы не советуем вам покупать такую видеокарту, поскольку она не подходит для запуска новинок даже на средних графических настройках. 4 Гб видеопамяти явно недостаточно в 2024 году, ну а GeForce GTX 1650 годится только для старых игр и шутеров, где ещё может показать неплохие результаты.

Совершенно неожиданно высокий интерес у геймеров вызывала GeForce RTX 4080 SUPER. Рекомендованная стоимость видеокарты стартует с 999 долларов, но это в США, тогда как в России за неё просят почти 130 тысяч рублей. Учтите, что наиболее популярные модели с мощными системами охлаждения обойдутся ещё дороже, ну а мы можем предположить, что где-то проходила большая распродажа. Иногда в американской рознице можно встретить крайне привлекательные ценники, ну а ближе к релизу настольной графики следующего поколения хороших предложений станет ещё больше.

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Вполне возможно, что именно по этой причине наблюдаются высокие продажи GeForce RTX 4070 Ti SUPER. В России за видеокарту просят от 90 тысяч рублей, тогда как в США её можно купить за 800 долларов. Благодаря наличию 16 Гб памяти новинка может рассчитывать на длительный жизненный цикл. Она без проблем справляется даже с самыми требовательными играми в 4К, где показывает отличные показатели. Учитывая тот факт, что перед нами не флагман, использовать трассировку лучей рекомендуется только в 2К, но в целом видеокарта очень быстрая и современная.

Совершенно неожиданно в топ ворвалась Radeon RX 6750 GRE. Уже давно видеокарты AMD не пользовались спросом среди геймеров, ну а здесь в список самых популярных попало малоизвестное решение. На самом деле эта видеокарта вышла в конце 2023 года по крайне выгодной стоимости. Было выпущено две версии: на 10 Гб и 12 Гб видеопамяти, но эксперты рекомендуют обращать внимание только на старшую модель. Radeon RX 6750 GRE очень неплохо показывает себя в играх и с некоторыми оговорками может рекомендоваться даже для запуска игр в 2К. Версия с 12 Гб в российской рознице отсутствует, ну а на 10 Гб стоит почти 40 тысяч рублей. В США за Radeon RX 6750 GRE@12 Гб просят 290 долларов и дешевле, ну а модель с 10 Гб памяти и вовсе продаётся за 250 долларов. Можно сделать вывод, что в российских магазинах покупка Radeon RX 6750 GRE не имеет смысла, поскольку цена видеокарты слишком высокая.

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А вот GeForce RTX 4070 SUPER выглядит интересно. Бюджетную модель производства Palit вы можете найти за 63 тысячи рублей, получив полный доступ к самым требовательным играм последних лет в разрешении 2К. Видеокарта имеет 12 Гб памяти и ощутимо быстрее указанной выше Radeon RX 6750 GRE. Включив технологию масштабирования можно попробовать свои силы даже в 4К, ну а эксперты полагают, что перед нами одна из лучших видеокарт NVIDIA по соотношению цены и производительности. Спорить с подобными утверждениями глупо, тем более, что в российских магазинах стоимость её не сильно отличается от рекомендованной.

А вот покупка GeForce RTX 4070 Ti кажется нам глупым решением. Вы уже видели скоростную GeForce RTX 4070 Ti SUPER за 90 тысяч рублей, ну а эта видеокарта всего на пару тысяч дешевле. Учтите, что здесь вас ждут 12 Гб памяти, а значит попытка сэкономить на мелочах приведёт к потере игрового потенциала. Для того чтобы GeForce RTX 4070 Ti стала привлекательной, она должна подешеветь до 75 тысяч рублей. К сожалению, в данном ценовом сегменте присутствует множество кастомных моделей GeForce RTX 4070 SUPER, за которые просят какие-то неразумные суммы.

Ну и совсем в отрыве от народа пребывает GeForce RTX 4090. В США и Китае такая видеокарта пользуется спросом, но в российской рознице стоимость её далека от рекомендованной. Как видите, самую бюджетную модель можно купить за 270 тысяч рублей, тогда как одна из наиболее прокачанных производства Asus обойдётся вам в 390 тысяч рублей. В последнее время количество сгоревших флагманов NVIDIA по всему миру бьёт рекорды, а некоторые производители даже отказываются от гарантийных обязательств. Получается, что купленная за 400 тысяч видеокарта может сгореть за пару месяцев, но никакой компенсации магазин не предложит. Мы не знаем, как обстоят дела в российской рознице, но в США и Канаде уже было несколько случаев, когда MSI и Asus требовали у геймеров деньги за ремонт. Покупку такой видеокарты разумным выбором назвать нельзя, но обычно подобные вещи себе могут позволить люди, зарабатывающие миллионы рублей в месяц. В таком случае видеокарта – это всего лишь обычная игрушка, ну а рядовым геймерам мы рекомендуем присмотреться к GeForce RTX 4070 SUPER. Как уже указывалось выше, это одна из наиболее перспективных видеокарт текущего поколения и точно самая выгодная на российском рынке. При этом она в 5 раза дешевле GeForce RTX 4090, но предлагает отличное качество графики в разрешении 2К.



