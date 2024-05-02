GeForce RTX 4090 продолжают горечь, а решения у данной проблемы всё ещё нет

Не секрет, что GeForce RTX 4090 оказалась крайне проблемой видеокартой. Не исключено, что перед нами самая неудачная модель в истории NVIDIA, а положение спасает только то, что количество таких видеокарт не слишком большое. В итоге выборка поломанных графических чипов не самая впечатляющая, а это позволяет контролировать негативную информацию, которая регулярно публикуется в интернете. Не так давно стало известно о проблеме с печатными платами GeForce RTX 4090, которые ломаются под весом массивной системы охлаждения. Выяснилось, что трещины могут возникнуть при транспортировке, а эксперты рекомендуют всем владельцам подобных видеокарт устанавливать дополнительные крепления. Это могут быть специальные стягивающие ленты или подпорки, а когда речь идёт о гигантских кастомных моделях с монструозными системами охлаждения, то рисковать не стоит.

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Похоже, владельцам флагмана ещё долго придётся волноваться, ведь видеокарты продолжают горечь несмотря на все усилия партнёров NVIDIA. Любопытной информацией поделился пользователь Quasar Zone, у которого 16-контактный разъём 12VHPWR оплавился как на стороне подключения к слоту графического чипа, так и у основания блока питания. Обычно ничего подобного не происходит, но в данном случае странности не заканчиваются. По словам неудачливого пользователя, его MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G работала на 75% мощности. Quasar Zone пишет, что ограничил напряжение на видеокарте, поскольку производительности флагмана ему было достаточно. Обычно такая практика гарантирует отсутствие проблем с питанием, но только не в этом случае. Определить причину по фотографиям невозможно. Блок питания FSP Hydro основательно подгорел, а вот о судьбе графического чипа на видеокарте ничего не известно. По информации знакомых с проблемой специалистов, очень часто оплавление проводки приводит к печальным последствиям.

Это значит, что просто заменить блок питания или кабель не выйдет, поскольку выходит из строя самый дорогой элемент конструкции в виде GPU. Напомним, первые сообщения о подгоревших GeForce RTX 4090 появились ещё в 2022 году. Тогда в качестве оптимального решения предлагалось заменить кабель на более надёжный. Высоким качеством славился 16-контактный 12VHPWR производства Cablemod, но в какой-то момент стало очевидно, что видеокарты всё равно горят. Компания отозвала всю свою продукцию и вернула геймерам деньги. Далеко не все согласились на обмен, поскольку нужно же было обеспечивать работу видеокарты. NVIDIA старается заглушить народное недовольство, но временами истории о горящих GeForce RTX 4090 всё равно попадают в прессе. Большая часть владельцев флагмана, встречающихся с подобными проблемами, не станет снимать ролики и сразу же отправится в сервис-центр. Ну а там чётко следуют указаниям производителя. Если ремонт возможен, а графический чип остался нетронутым, то производится замена слота и вышедших из строя компонентов. В противном случае геймер получает новую или восстановленную GeForce RTX 4090. В России такая практика не работает, поскольку американская компания покинула отечественный рынок ещё в 2022 году, а GeForce RTX 4090 официально в российскую розницу не поступала. Таким образом гарантийные обязательства на себя берёт магазин, для которого потеря 250 тысяч рублей – это довольно неприятная новость.

Источники сообщают, что только в Германии по гарантии возвращается порядка 200 единиц GeForce RTX 4090 в месяц, но масштабы могут быть и выше, поскольку информация о проблеме разнится в зависимости от источника. Судя по всему, сгоревших флагманов NVIDIA так много, что мошенники добрались даже до Европы и США. Ранее только в Китае продавали печатные платы без видеопамяти и графического чипа, ну а недавно такие предложения заметили и на других рынках. Визуально видеокарту нельзя отличить от рабочей. Присутствует полноценная система охлаждения и коробка с нужными документами. Часто мошенники закупают новые системы охлаждения, что позволяет им обманывать даже придирчивых покупателей. Ну а на поверку выясняется, что дорогостоящая GeForce RTX 4090 поставляется без графического чипа. Данный компонент оценивается в 70-80% всей видеокарты, поэтому восстановление пустой печатной платы обходится очень дорого. Специалисты рекомендуют не покупать GeForce RTX 4090 и любые другие видеокарты у сомнительных продавцов с нулевым рейтингом. Мошенники не дремлют, а вернуть деньги почти невозможно. В данном случае экономия приводит к печальным последствиям. Ну а количество сгоревших GeForce RTX 4090 продолжает расти.