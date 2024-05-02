Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Очередная GeForce RTX 4090 сгорела без видимых причин – не помогло даже снижение напряжения до 75%
GeForce RTX 4090 продолжают горечь, а решения у данной проблемы всё ещё нет

реклама

Не секрет, что GeForce RTX 4090 оказалась крайне проблемой видеокартой. Не исключено, что перед нами самая неудачная модель в истории NVIDIA, а положение спасает только то, что количество таких видеокарт не слишком большое. В итоге выборка поломанных графических чипов не самая впечатляющая, а это позволяет контролировать негативную информацию, которая регулярно публикуется в интернете. Не так давно стало известно о проблеме с печатными платами GeForce RTX 4090, которые ломаются под весом массивной системы охлаждения. Выяснилось, что трещины могут возникнуть при транспортировке, а эксперты рекомендуют всем владельцам подобных видеокарт устанавливать дополнительные крепления. Это могут быть специальные стягивающие ленты или подпорки, а когда речь идёт о гигантских кастомных моделях с монструозными системами охлаждения, то рисковать не стоит.

реклама

Похоже, владельцам флагмана ещё долго придётся волноваться, ведь видеокарты продолжают горечь несмотря на все усилия партнёров NVIDIA. Любопытной информацией поделился пользователь Quasar Zone, у которого 16-контактный разъём 12VHPWR оплавился как на стороне подключения к слоту графического чипа, так и у основания блока питания. Обычно ничего подобного не происходит, но в данном случае странности не заканчиваются. По словам неудачливого пользователя, его MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G работала на 75% мощности. Quasar Zone пишет, что ограничил напряжение на видеокарте, поскольку производительности флагмана ему было достаточно. Обычно такая практика гарантирует отсутствие проблем с питанием, но только не в этом случае. Определить причину по фотографиям невозможно. Блок питания FSP Hydro основательно подгорел, а вот о судьбе графического чипа на видеокарте ничего не известно. По информации знакомых с проблемой специалистов, очень часто оплавление проводки приводит к печальным последствиям.

Это значит, что просто заменить блок питания или кабель не выйдет, поскольку выходит из строя самый дорогой элемент конструкции в виде GPU. Напомним, первые сообщения о подгоревших GeForce RTX 4090 появились ещё в 2022 году. Тогда в качестве оптимального решения предлагалось заменить кабель на более надёжный. Высоким качеством славился 16-контактный 12VHPWR производства Cablemod, но в какой-то момент стало очевидно, что видеокарты всё равно горят. Компания отозвала всю свою продукцию и вернула геймерам деньги. Далеко не все согласились на обмен, поскольку нужно же было обеспечивать работу видеокарты. NVIDIA старается заглушить народное недовольство, но временами истории о горящих GeForce RTX 4090 всё равно попадают в прессе. Большая часть владельцев флагмана, встречающихся с подобными проблемами, не станет снимать ролики и сразу же отправится в сервис-центр. Ну а там чётко следуют указаниям производителя. Если ремонт возможен, а графический чип остался нетронутым, то производится замена слота и вышедших из строя компонентов. В противном случае геймер получает новую или восстановленную GeForce RTX 4090. В России такая практика не работает, поскольку американская компания покинула отечественный рынок ещё в 2022 году, а GeForce RTX 4090 официально в российскую розницу не поступала. Таким образом гарантийные обязательства на себя берёт магазин, для которого потеря 250 тысяч рублей – это довольно неприятная новость. 

Источники сообщают, что только в Германии по гарантии возвращается порядка 200 единиц GeForce RTX 4090 в месяц, но масштабы могут быть и выше, поскольку информация о проблеме разнится в зависимости от источника. Судя по всему, сгоревших флагманов NVIDIA так много, что мошенники добрались даже до Европы и США. Ранее только в Китае продавали печатные платы без видеопамяти и графического чипа, ну а недавно такие предложения заметили и на других рынках. Визуально видеокарту нельзя отличить от рабочей. Присутствует полноценная система охлаждения и коробка с нужными документами. Часто мошенники закупают новые системы охлаждения, что позволяет им обманывать даже придирчивых покупателей. Ну а на поверку выясняется, что дорогостоящая GeForce RTX 4090 поставляется без графического чипа. Данный компонент оценивается в 70-80% всей видеокарты, поэтому восстановление пустой печатной платы обходится очень дорого. Специалисты рекомендуют не покупать GeForce RTX 4090 и любые другие видеокарты у сомнительных продавцов с нулевым рейтингом. Мошенники не дремлют, а вернуть деньги почти невозможно. В данном случае экономия приводит к печальным последствиям. Ну а количество сгоревших GeForce RTX 4090 продолжает расти. 

#видеокарты #geforce rtx 4090
4
Показать комментарии (4)
RTX 4090 может расшифровать комплексный пароль менее чем за час
Выход в этом году только RTX 5090 по-прежнему считается инсайдерами наиболее вероятным сценарием
В Nvidia считают, что их решения для искусственного интеллекта являются ультимативными
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
12
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
4
Epic Games подтвердила, что Fortnite вернется на iPad
+
Google увольняет своих сотрудников из команд, работавших над Python, Flutter и Dart
+
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
4
Huawei представила телевизор Smart Vision 4 SE со встроенной Full HD камерой
+
F-35С поступают с завода с техническими неполадками – в крыле истребителя нашли пластиковый скребок
5
Российские учёные вместе с зарубежными коллегами разработали дешёвые и эффективные солнечные панели
+
Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
+
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
2
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
20
Японские эксперты опровергли информацию о наличии в смартфоне Huawei Pura 70 более 90% компонентов китайского производства
3
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 могут получить новую HyperOS
+
Huawei Pura 70 и Pura 70 Pro с чипом Kirin будут выпущены на мировом рынке
+
Представлен процессор AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм техпроцесс TSMC, PCIe 6.0 и 12-канальная DDR5
1
Австралия намерена построить первый в мире коммерчески оправданный квантовый компьютер
+
Энтузиаст превратил QLC накопитель в SLC, повысив ресурс в десятки раз
4
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
С модом DreamPunk, игра Cyberpunk 2077 почти неотличима от реальности
+
ИИ создает реалистичный трейлер к «Симпсонам» и другим культовым мультсериалам
2

Популярные статьи

5 причин, по которым я храню важные данные на восьми старых HDD, а не покупаю новый большого объема
33
ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
15
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
+
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
56
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
63
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
61
Моё мнение о Dragon’s Dogma 2 (PushSqare)
2
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
7
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
1
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
2

Сейчас обсуждают

Сергей Медков
13:20
Да все уже, нельзя мышкой админить вин-сервера, ну, если, конечно, ты не динозавр, застрявший во временах 2003 винды... Хотя и там не редко нужно было полазить в cmd, особенно, при диагностике.
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Сергей Медков
13:17
Если каждую строчку кода оборачивать в проверку выполнения, а еще и смотреть на результаты проверок, то у тебя получится мегатормозное приложение, поэтому блоки кода обарачивают в конструкции вида try...
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Hunter Bows
13:16
Игры - это вполне себе прикладной вариант использования ОС. У меня манджаро только под них и стоит. У чумбы проблема как раз в прослойке между креслом и монитором, лол
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Шава на Коммунистической
13:16
Т.е. последовал таки совету? Ай молодец!
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
ev_rus
13:15
Шишкин, ты нас замахиваешь огромной кучей бесмысленных сообщений
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
Артем Андреев
13:13
Новость ни о чем. В Саратове умерла муха. Распространите.
Японские эксперты опровергли информацию о наличии в смартфоне Huawei Pura 70 более 90% компонентов китайского производства
ev_ruso
13:13
доля винды в россии будет сокращатся, со страшным скрипом, но будет, дома будет пиратская винда да во всяких ип которые проверки не боятся....
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Кирилл Катровский
13:13
Маркетинг. Сначала Windows стала самой популярной, поэтому игры и софт стали делать в большей части для этой ОС. Сейчас ОС сохраняет свою популярность из-за софта и игр.
Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
Кирилл Катровский
13:11
Ну... Ладно, не ставь. Исключительно серверная ОС? Хорошо, считай так. На этом всё?
Устанавливаю Manjaro и запускаю простую игру через Wine/Lutris, или почему Linux не для игр
ev_ruso
13:10
знаем только опять же гипертрейдинг присутсвует, а у интела отсутсвует, и пока доля таких моделей небольшая, а интел только с ней закрывает проблему своих кирогазов....
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем