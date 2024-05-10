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Bublik1
Очередная GeForce RTX 4090 сгорела во время игры, Manli отказалась принимать видеокарту по гарантии
Чаще всего GeForce RTX 4090 всё же заменяются по гарантии, но на этот раз производитель обвинил в проблеме владельца

Известно, что NVIDIA контролирует большую часть рынка настольной графики и удерживает свыше 90% в сегменте высокопроизводительных решений для обучения ИИ. В ближайшие годы здесь ожидается значительный рост продаж, а конкуренция окажет сильное влияние на долю американской полупроводниковой компании. А вот в настольном сегменте положение NVIDIA стабильное, поскольку у AMD нет решимости и ресурсов для конкуренции, тогда как первое поколение графических чипов Intel оказалось провальным. Поскольку американская компания уже достаточно давно контролирует рынок пользовательской графики, то за несколько десятилетий сформировалась несколько поколений лояльных покупателей. Если вы изучите комментарии на нашем сайте, то убедитесь в глупости любителей зелёной продукции. Известно, что все допускают ошибки, ну а NVIDIA не исключение. GeForce RTX 4090 оказалась проблемной, а каждый месяц сотни видеокарт выходят из строя. В теории проблема давно должна была выйти за пределы форумов, но фанаты Дженсена Хуанга не способны оценивать ситуацию здраво, продолжая покупать флагманы несмотря на очевидные шансы потерять значительную сумму денег. 

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Простой пример, сегодня в России за не самую дорогую модель GeForce RTX 4090 придётся выложить 270 тысяч рублей. При этом наиболее востребованные решения оцениваются в 300 тысяч и дороже. Представьте себе, что вы купили такую видеокарту, но в какой-то момент она приходит в негодность. Если бы шумиха вокруг данной проблемы не купировалась со стороны NVIDIA, то решение было бы найдено давно, но пока фанаты молчат, дядюшка Хуанг продолжит продавать им крайне сомнительную продукцию. В прессе пишут, что глава американской компании договорился с партнёрами о возврате горелых флагманов по гарантии. Якобы, как только владелец GeForce RTX 4090 приносит свою видеокарту в сервис-центр, то после непродолжительных тестов тут же получает замену и довольный возвращается домой. Похоже, Дженсен Хуанг договорился не со всеми, о чём сообщает недовольный владелец сгоревшего флагмана. Неназванный герой купил GeForce RTX 4090 производства Manli и подключил её с помощью входящего в комплект разъёма 12VHPWR. Общеизвестно, что качество штатного кабеля питания не самое лучшее, но в гарантийном талоне было сказано, что обслуживание будет доступно только в случае использования оригинальных комплектующих. 

В какой-то момент владелец флагмана заметил, что видеокарта работает очень странно. Количество кадров в секунду в играх стало меньше, а даже в самых сложных сценах в разрешении 4К графический чип выдавал 35% мощности. В какой-то момент пользователь заметил, что экран начинает мигать, а всё это вынудило его обратиться в гарантийный сервис-центр. Там специалисты тут же заявили, что разъём питания сгорел, обвинив в произошедшем владельца видеокарты. Якобы, при подключении не были соблюдены все условия, в результате GeForce RTX 4090 пришла в негодность. Согласитесь, что звучит странно. Вы платите 300 тысяч рублей за видеокарту вашей мечты, но ещё и должны следить за тем, чтобы кабель питания максимально точно входил в слот подключения. Автор данного материала долгое время собирал системные блоки в магазине, но никогда не сталкивался с тем, чтобы видеокарта сгорела из-за плохого прижима кабеля питания. 

Представители Manli отказали герою нашего материала в гарантийном обслуживании и даже не готовы ремонтировать видеокарту за деньги. Подробностей в прессе нет, ну а неудачливый геймер потерял достаточно большую сумму денег. Сам он пишет, что отправлять на ремонт GeForce RTX 4090 в Европу слишком дорого, поэтому нужно найти мастерскую, в которой ему согласятся починить флагман NVIDIA по гарантии в США. Есть высокая вероятность того, что внимание к проблеме вынудит руководство сервисного центра изменить своё решение, но в данном случае стоит учитывать и позицию Manli. Производитель не виноват в том, что видеокарты сгорают, ну а если верить прессе, NVIDIA далеко не всегда возмещает ущерб в ходе замены графических чипов по гарантии. В итоге в проблеме виноваты американские инженеры, но платить за всё будет Manli. Можно предположить, что производитель устал от подобных случаев и решил отказаться от потери 2000 долларов. Более крупные компании (MSI и Asus) могут себе позволить такие расходы, но небольшие компании вынуждены считать каждую тысячу долларов. 

Как с ремонтом GeForce RTX 4090 обстоят дела в России, мы не знаем. Громких случаев выхода видеокарт из строя в прессе не было, а значит магазины, которые продают подобную продукцию, берут на себя гарантийные обязательства. Эксперты советуют покупать продукцию известных брендов, ну а Manli принадлежит ко второму или даже к третьему эшелону производителей полупроводниковой продукции. Что до озвученной выше истории, то Manli обвиняет в произошедшем самого владельца, хотя главная ошибка геймера заключалась в том, что он купил GeForce RTX 4090. Если бы парень подходил к выбору видеокарты разумно, то остановился бы на Radeon RX 7900 XTX. За те деньги, что просят за флагман NVIDIA, можно легко собрать мощный игровой ПК на базе Radeon RX 7900 XTX. Учтите, что флагман AMD вполне стабилен, а вам не придётся каждый день проверять максимальный прижим кабеля питания. 

#видеокарты #geforce rtx 4090 #manli
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