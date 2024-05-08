Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Германия поставила Украине 90 Leopard 1A5 и намерена к летнему контрнаступлению дать ещё 20 танков
О каком именно контрнаступлении идёт речь, немецкие журналисты не пишут

После того как переданный ВСУ Abrams попал в руки российских военнослужащих и был доставлен в Москву, выяснились любопытные подробности. Прежде всего стало очевидно, что бронирование танка намного слабее, чем принято считать. Машина не имеет активных и дополнительных систем защиты и полагается только на фирменные американские технологии. Фактически, экипажу остаётся только верить в то, что под его управлением находится самая лучшая машина на планете, которую никто не посмеет уничтожить. Как показали последние месяцы СВО, танки отлично горят и имеют целый ряд недостатков. Но куда интереснее надписи внутри машины, сделанные на украинском языке. Поверх стандартных английских команд при помощи маркера нанесён перевод, что позволяет разобраться в управлении танков. Эксперты полагают, что американцы так и не смогли решить проблему языкового барьера, поскольку большая часть украинских танкистов не знает английского. В результате инструкторы общались с бойцами ВСУ при помощи переводчиков, ну а основные управляющие компоненты перевели на понятный украинцам язык.

реклама

Подобная информация встречается впервые, поскольку ранее в прессе не писали о том, чтобы на немецких Leopard 2 или другой технике НАТО клеили украинский перевод. Как бы там ни было, но есть все основания полагать, что основной поток танков и бронированных машин со стороны Европы и США подходит к концу. Пиковые поставки пришлись на первую половину 2023 года, когда было передано огромное количество старого железа. Многие союзники Киева прямо говорили о том, что техника уже исчерпала свой жизненный цикл и не способна длительно выполнять задачи на поле боя. При этом утверждалось, что украинцы могут использовать часть машин в качестве запчастей, что позволит поддерживать в рабочем состоянии пёстрый парк иностранной техники. По информации Bild, немецкие концерны сильно не укладываются в озвученные рамки, но в целом оказались способны поставить ранее указанное количество техники. В пример приводится Leopard 1A5, который массово начал отправляться в Украину в 2023 году. 

Ещё в марте 2023 Берлин обещал Киеве 110 машин, но к настоящему моменту смог ввести в строй только 90 единиц. По данным журналистов, остальные 20 танков будут доступны только к концу июня, а задержка связана с острой нехваткой запчастей. Как выяснилось, старые машины находятся в плохом состоянии и требуют значительных инвестиций для ремонта. Потребовалось вычистись все запасы комплектующих в Германии, а также других странах, которые ранее эксплуатировали данную технику. В настоящее время всё необходимое было закуплено, поэтому нет никаких сомнений, что все 110 Leopard 1A5 будут отправлены Зеленскому до конца текущего лета. Немецкая пресса преподносит данный факт в качестве особой гордости, но не указывает, что речь идёт о сильно устаревшей машине. Напомним, танк выпускался с 1965 по 1984 годы и не подходит для современных боевых действий. По факту он сильно уступает даже не модернизированному Т-72, тогда как слабая 105-мм пушка не способна пробить броню большей части российских танков. Фактически, Leopard 1A5 могут себя неплохо показать исключительно в виде статичных боевых точек. В этом случае вокруг танка создаётся естественная преграда в виде насыпи, а сам он ставится в глубокий окоп, откуда может производить выстрелы под не самыми удачными углами наклона. Даже в этом случае Leopard 1A5 поражаются при помощи дронов-камикадзе, ну а украинцы не рвутся становиться мишенью, поэтому старые немецкие танки редко можно встретить во время реальных боевых действий. 

В немецкой прессе пишут, что значительное количество танков может помочь украинскому командованию во время летнего контрнаступления. Якобы, десятки машин смогут прорвать российскую оборону, а отдельно указывается на воздушную поддержку. Якобы, к концу лета прибудут истребители F-16, которые внесут решающий вклад в наступательную операцию Киева. Даже американские аналитики сомневаются, что в 2024 году украинская армия будет способна провести наступательную операцию. В 2023, когда в распоряжение Киева находились огромные запасы техники НАТО и сотни тысяч подготовленных солдат, манёвр не увенчался успехом, ну а сегодня перспективы ВСУ и вовсе кажутся туманными. В настоящее время Зеленский требует остановить российское наступление, отправляя в бой всё больше резервов, но пока добиться успеха не выходит. Что до поставок американских истребителей, то Дания и Нидерланды снова вспомнили о своих обязательствах. В ходе недавних интервью власти обеих стран объявили, что намерены первыми отправить в Украину F-16. Судя по уверенному тону политиков, поставка состоится этим летом, но пока неясно, как украинское командование распорядится подобной техникой.

Прежде всего возникнут сложности с размещением, поскольку Россия продолжает наносить удары по отдалённым военным аэродромам. Часть инфраструктуры, которая могла бы принять истребители, разрушена, тогда как другая находится под угрозой уничтожения. Аналитики признают, что российские системы ПВО способны сбивать американские самолёты задолго до выпуска ракет. Кроме того, спутниковые и разведывательные комплексы будут фиксировать вылеты, после чего возможно поражение с помощью дальнобойных ракет. Какая роль в этом отводится Leopard 1A5, сложно понять. Ранее в немецкой прессе писали о проблеме со снарядами. В Германии боеприпасы для танка давно не выпускают, а значит резервы ВСУ не бесконечны и быстро подойдут к концу. После этого танки станут бесполезны, поскольку без снарядов использовать их даже в качестве статичных боевых точек нет никакого смысла. 

#танки #военные технологии #leopard 1a5
+
Написать комментарий (0)
"Ростех" отправил в войска эшелоны современных танков Т-90М "Прорыв" и Т-72Б3
На одном из участков зоны СВО зафиксирована целая колонна российских "танков-черепах"
В сети появилось видео поражения ещё одного танка Leopard украинских сил
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Через сколько лет нужно менять смартфон, и какие данные не стоит доверять старому телефону
1
В России создан уникальный автокран грузоподъемностью 60 тонн для дорог общего пользования
5
Температура дешевого термоядерного реактора стартапа Zap Energy достигла 37 миллионов градусов
1
В России построят новую федеральную трассу вдоль побережья Белого моря
+
Россия решила проблему с миллиардами рупий российских экспортеров накопившихся на индийских счетах
6
В установочный процесс Windows 11 24H2 может быть по умолчанию включено шифрование дисков Bitlocker
4
В прошлом году в России открылось рекордное число универмагов за последние восемь лет
+
Стали известны характеристики ноутбуков Infinix GT BOOK
+
Российские учёные представили новый композитный материал с уникальными свойствами
+
Bloomberg: санкции не работают, поскольку Россия за год увеличила в 2 раза доходы от продажи нефти
+
Digital Foundry обнародовали свежие данные о технических характеристиках Sony PlayStation 5 Pro
+
В Сети появились кадры уничтожения FPV-дроном в зоне СВО очередного танка M1 Abrams
1
Уоррен Баффет вновь заявил, что искусственный интеллект представляет опасность, сравнимую с ЯО
+
Сэм Альтман заявил, что следующая версия ChatGPT будет «знать о вас абсолютно все»
2
ВВС США уже обладают способными на реальные боевые операции истребителями F-16 с ИИ
2
Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
+
Defence24: США решили продемонстрировать России способность "закрыть" Балтийское море
1
Digital Trends: Многие пользователи переходят обратно на Windows 10
11
В ВС РФ показали обновлённую версию танка "Царь-мангал" с минным тралом и "двойной защитой"
+
США выделяют средства для производства большого количества дронов-камикадзе Switchblade 600
+

Популярные статьи

Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
89
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
255
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
4
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
23
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
275
Американский стратег развенчал западный миф о "избыточных производственных мощностей Китая"
2
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
5
Как не попасться на удочку NVIDIA и собрать игровой ПК с Radeon RX 7900 XTX по цене GeForce RTX 4090
26
Замена штатной термопасты видеокарты GeForce RTX 3090 Ti на жидкий металл
34
7 самых лучших и выгодных связок процессора и видеокарты для игровых компьютеров в мае 2024 года
10

Сейчас обсуждают

Николаос Механикус
12:58
Nvidia выбирают обученные фанатики куртки. Их узнать можно по стекающей зелёной каловай жидкости по подбородку.
Почему геймеры выбирают видеокарты NVIDIA, а не AMD
sgs
12:56
Если вводить ограничения неудобные покупателям это их автоматически оттолкнет. Есть очень мало тех кто готов "убиться ап стену" но обязательно купить эту игру. Это как правило пубертанты из коллектива...
История о том, как ПК-геймеры победили корпорацию Sony
Mr. Night
12:53
Фашистско-жидовской гауляйтер Зеленский верной дорогой ведёт Украину. Его англосаксонские хозяева должны быть довольны
Повреждены три ТЭС и другие энергообъекты в шести областях Украины: Киев делится итогами массированного ракетного удара ВС РФ
Trydognite
12:51
Так он говорит не про размер монитора, а про то что играл на 27дюймах с FullHD и 60Hz - конечно ему будет намного круче смотреться WQHD.
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
Alex_023
12:50
Потому я уже больше 10 лет не занимаюсь фигнёй выжимая пар из процов разогнанных производителями до лютых глюков. И ждать похоже на этом выжженом поле уже нечего, если мой любимый середнячок i5-14600K...
Диванный оверклокинг с картинками и советами для начинающих энтузиастов разгона процессоров
Eppius
12:49
Безмозглые не понимают что они будут следующие.
Саудовская Alat готова отказаться от инвестиций в Китай, если США попросят об этом
Xardazzz
12:47
разгон умер. пора выпускать статьи, как правильно снизить частоты и напряжения, что бы не сильно потерять в производительности.
Диванный оверклокинг с картинками и советами для начинающих энтузиастов разгона процессоров
Ni9999
12:42
Синих? Intel 4070?
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
Trydognite
12:40
Я пытался разогнать, свой i7-12700k, но чисто через AI Overclocking, так комп у меня иногда начал перезагружаться. Я думаю ну его нафиг и стоково оставил, только оперативку XMP поставил и всё. Сейчас ...
Почему разгон процессоров сдулся 15 лет назад, а достичь 10 ГГц даже под азотом никогда не удастся
Колючка
12:39
12400F
ТОП-9 процессоров AMD для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем