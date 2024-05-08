О каком именно контрнаступлении идёт речь, немецкие журналисты не пишут

После того как переданный ВСУ Abrams попал в руки российских военнослужащих и был доставлен в Москву, выяснились любопытные подробности. Прежде всего стало очевидно, что бронирование танка намного слабее, чем принято считать. Машина не имеет активных и дополнительных систем защиты и полагается только на фирменные американские технологии. Фактически, экипажу остаётся только верить в то, что под его управлением находится самая лучшая машина на планете, которую никто не посмеет уничтожить. Как показали последние месяцы СВО, танки отлично горят и имеют целый ряд недостатков. Но куда интереснее надписи внутри машины, сделанные на украинском языке. Поверх стандартных английских команд при помощи маркера нанесён перевод, что позволяет разобраться в управлении танков. Эксперты полагают, что американцы так и не смогли решить проблему языкового барьера, поскольку большая часть украинских танкистов не знает английского. В результате инструкторы общались с бойцами ВСУ при помощи переводчиков, ну а основные управляющие компоненты перевели на понятный украинцам язык.

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Подобная информация встречается впервые, поскольку ранее в прессе не писали о том, чтобы на немецких Leopard 2 или другой технике НАТО клеили украинский перевод. Как бы там ни было, но есть все основания полагать, что основной поток танков и бронированных машин со стороны Европы и США подходит к концу. Пиковые поставки пришлись на первую половину 2023 года, когда было передано огромное количество старого железа. Многие союзники Киева прямо говорили о том, что техника уже исчерпала свой жизненный цикл и не способна длительно выполнять задачи на поле боя. При этом утверждалось, что украинцы могут использовать часть машин в качестве запчастей, что позволит поддерживать в рабочем состоянии пёстрый парк иностранной техники. По информации Bild, немецкие концерны сильно не укладываются в озвученные рамки, но в целом оказались способны поставить ранее указанное количество техники. В пример приводится Leopard 1A5, который массово начал отправляться в Украину в 2023 году.

Ещё в марте 2023 Берлин обещал Киеве 110 машин, но к настоящему моменту смог ввести в строй только 90 единиц. По данным журналистов, остальные 20 танков будут доступны только к концу июня, а задержка связана с острой нехваткой запчастей. Как выяснилось, старые машины находятся в плохом состоянии и требуют значительных инвестиций для ремонта. Потребовалось вычистись все запасы комплектующих в Германии, а также других странах, которые ранее эксплуатировали данную технику. В настоящее время всё необходимое было закуплено, поэтому нет никаких сомнений, что все 110 Leopard 1A5 будут отправлены Зеленскому до конца текущего лета. Немецкая пресса преподносит данный факт в качестве особой гордости, но не указывает, что речь идёт о сильно устаревшей машине. Напомним, танк выпускался с 1965 по 1984 годы и не подходит для современных боевых действий. По факту он сильно уступает даже не модернизированному Т-72, тогда как слабая 105-мм пушка не способна пробить броню большей части российских танков. Фактически, Leopard 1A5 могут себя неплохо показать исключительно в виде статичных боевых точек. В этом случае вокруг танка создаётся естественная преграда в виде насыпи, а сам он ставится в глубокий окоп, откуда может производить выстрелы под не самыми удачными углами наклона. Даже в этом случае Leopard 1A5 поражаются при помощи дронов-камикадзе, ну а украинцы не рвутся становиться мишенью, поэтому старые немецкие танки редко можно встретить во время реальных боевых действий.

В немецкой прессе пишут, что значительное количество танков может помочь украинскому командованию во время летнего контрнаступления. Якобы, десятки машин смогут прорвать российскую оборону, а отдельно указывается на воздушную поддержку. Якобы, к концу лета прибудут истребители F-16, которые внесут решающий вклад в наступательную операцию Киева. Даже американские аналитики сомневаются, что в 2024 году украинская армия будет способна провести наступательную операцию. В 2023, когда в распоряжение Киева находились огромные запасы техники НАТО и сотни тысяч подготовленных солдат, манёвр не увенчался успехом, ну а сегодня перспективы ВСУ и вовсе кажутся туманными. В настоящее время Зеленский требует остановить российское наступление, отправляя в бой всё больше резервов, но пока добиться успеха не выходит. Что до поставок американских истребителей, то Дания и Нидерланды снова вспомнили о своих обязательствах. В ходе недавних интервью власти обеих стран объявили, что намерены первыми отправить в Украину F-16. Судя по уверенному тону политиков, поставка состоится этим летом, но пока неясно, как украинское командование распорядится подобной техникой.

Прежде всего возникнут сложности с размещением, поскольку Россия продолжает наносить удары по отдалённым военным аэродромам. Часть инфраструктуры, которая могла бы принять истребители, разрушена, тогда как другая находится под угрозой уничтожения. Аналитики признают, что российские системы ПВО способны сбивать американские самолёты задолго до выпуска ракет. Кроме того, спутниковые и разведывательные комплексы будут фиксировать вылеты, после чего возможно поражение с помощью дальнобойных ракет. Какая роль в этом отводится Leopard 1A5, сложно понять. Ранее в немецкой прессе писали о проблеме со снарядами. В Германии боеприпасы для танка давно не выпускают, а значит резервы ВСУ не бесконечны и быстро подойдут к концу. После этого танки станут бесполезны, поскольку без снарядов использовать их даже в качестве статичных боевых точек нет никакого смысла.