Если курс первой криптовалюты не поднимется выше 80 тысяч долларов, то майнеров ждут непростые времена

За последние несколько дней мы видим тенденцию к восстановлению курса Bitcoin, но рынок всё ещё не может прийти в себя после стремительного падения, зафиксированного в начале мая. Курс первой криптовалюты опускался ниже 54 тысяч долларов, а всё это оказало негативное влияние на настроения инвесторов. По данным Bloomberg, 95% держателей спотовых ETF спокойно отреагировали на ценовую коррекцию, но даже небольшая часть продавцов создала настоящую панику на рынке. Любопытной статистикой делятся представители крупного инвестиционного фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). Оказывается, за короткий срок держатели вывели ВТС на сумму 17 миллиардов долларов, тогда как на утро 7 мая в распоряжение фонда находилось криптовалюты на сумму 18.4 миллиарда долларов. Эксперты полагают, что последствия недавно случившегося падения будут заметны ещё несколько месяцев, поскольку потенциальные покупатели с опаской смотрят на цифровое золото, ожидая очередного ценового перепада. Но особенно сложно приходится майнерам.

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Как известно, 20 апреля в сети Bitcoin состоялся халвинг, который привёл к сокращению доходности ровно в 2 раза. Если раньше из каждого блока можно было получить 6.25 ВТС, то сегодня там содержится только 3.125 ВТС. Входящая в пятёрку самых крупных майнинговых компаний канадская Hut 8 уже поделилась неутешительными итогами. Так, если в марте удалось добыть 234 монеты, то в апреле количество ВТС сократилось до 148 единиц. А ведь последствия халвинга ощущались всего 10 дней, тогда как в мае майнерам придётся в полной мере столкнуться с острым дефицитом ликвидности. Но проблема даже не в том, что майнеры начали получать меньше монет, ведь происходящее самым негативным образом повлияло на окупаемость оборудования. Знакомые с данной проблемой специалисты пишут, что только Hut 8 вынуждена была в конце апреля отключить 25 тысяч устройств для добычи криптовалюты. Все они ранее позволяли получать доход, ну а после халвинга признаны нерентабельными. Решение уже отразилось на выручке канадской компании, но такой шаг позволит снизить текущие расходы, поскольку старое железо уже не позволяло получать прибыль.

Аналитики заметили, что в конце марта многие крупные майнинговые компании реализовали много свободной крипотовалюты, потратив вырученные деньги на закупку дополнительного оборудования. Например, американская Bitfarms заявила об инвестициях в размере 240 миллионов долларов, тогда как Marathon Digital сообщила о выделении на новое железо 200 миллионов долларов. Благодаря этому удастся безболезненно избавиться от старого оборудования, снизить расходы на электричество и повысить рентабельность. Похоже, даже в этом случае рассчитывать на свехдоходы не приходится. По данным аналитиков, 2 мая наблюдался исторический минимум индекса Bitcoin Hashprice Index. Ещё никогда майнеры там мало не зарабатывали, ну а данный индекс рассчитывается исходя из соотношения вычислительной мощности с учётом стоимости электричества и курса криптовалюты. 7 мая индикатор достиг отметки в 50 долларов, а значит оборудование мощностью 1 PH/s способно генерировать именно такую доходность. Отдельно указывается, что незадолго перед халвингом показатели доходности достигали 120 долларов, тогда как на конец 2021 года и вовсе превышали 3500 долларов. Времена, когда фермеры могли получать огромную прибыль с минимальными затратами, ушли в прошлое, ну а аналитики говорят о долговременном кризисе в отрасли.

В настоящее время курс Bitcoin закрепился на отметке выше 60 тысяч долларов за одну монету, тогда как средняя стоимость добычи 1 ВТС составляет 53 тысячи долларов. Здесь учитываются только затраты на электричество, но не указаны другие ключевые переменные. Как уже было сказано выше, фермерам нужно увеличить расходы на закупку дорогостоящего оборудования, поскольку старое железо нерентабельно после прихода халвинга. Также стоит помнить о необходимости обслуживания действующих мощностей и выплате налогов. Установки для добычи криптовалюты склонны приходить в негодность, а сегодня расходы значительно выше, чем прибыль. Представители платформы CryptoQuant опубликовали примерные подсчёты, согласно которым для того, чтобы получать прибыль майнинговым компаниям курс цифрового золота должен вырасти как минимум до 80 тысяч долларов. Только после этого указанные выше расходы окупятся, но никто точно не знает, преодолеет ли в 2024 году Bitcoin эту планку. Если период застоя продлиться слишком долго, то майнинговые компании начнут разоряться. Многие из них уже не имеют свободной ликвидности, поскольку потратили монеты на закупку нового оборудования. При этом большая часть ещё и перегружена кредитным портфелем, что вынуждает продавать криптовалюту. Если монет станет меньше, чем требуется для осуществления операционной деятельности, то придётся продавать железо, ну а пока выхода из кризиса нет.