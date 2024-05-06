Bitcoin стоит дороже 65 тысяч долларов и стремительно набирает вес.

Прошлая неделя стала одной из самых сложных для рынка криптовалют за последние годы. Ещё недавно казалось, что нас ждёт стремительный рост, но в какой-то момент все предсказания экспертов рассыпались. Биткоин ушёл ниже 57 тысяч долларов, ну а основные токены начали стремительно дешеветь, демонстрируя явные признаки медвежьего давления. На рынке сформировалась краткосрочная паника, когда многие держатели цифровых активов начали сбрасывать их, пытаясь вернуть часть вложенных средств. Это вызвало резкий приток средств на биржи и потянуло курс первой криптовалюты вниз. Сегодня Bitcoin вышел за пределы 64 тысяч долларов и может продолжить свой путь дальше, ну а аналитики полагают, что стабильность актива всё ещё оставляет желать лучшего. В качестве главных причин называются последствия кризиса, который наблюдался всю прошлую неделю.

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Считается, что высокая волатильность будет сопровождать цифровое золото в ближайшие месяцы, ну а запуск криптовалютных ETF в Гонконге не оправдал ожиданий. На самом деле это событие имеет высокий потенциал в долгосрочной перспективе, но очень часто рынком движут сиюминутные тенденции, а в итоге временные поражения могут стоить инвесторам очень дорого. Неожиданной для рынка стала распродажа со стороны Китов, долгое время удерживающих значительные средства в Ethereum. Вторая криптовалюта подвергалась сильному давлению, но решающим фактором, который отправил криптовалюты в затяжное пике, стало решение американской Фемиды. Напомним, несмотря на ранее существовавшие договорённости, власти США решили указать Binance на место биржи в пищевой цепочке, присудив Чанпэну Чжао 4 месяца тюремного заключения. Новость вызвала настоящий шок, поскольку ещё никогда такая крупная фигура не подвергалась аресту. Миллиардер потерял право покинуть США и был крайне озадачен своей дальнейшей судьбой. Чуть позднее подоспели хорошие новости. 3 мая были опубликованы данные по безработице в США. Как выяснилось, наблюдается уверенный рост числа занятых, что способствовало оптимистичным настроениям среди инвесторов.

Аналитики пишут, что снижение процентной ставки по кредитам на 0.25 пункта состоится в сентябре, хотя ранее намечалось на ноябрь. Информация носит неофициальный характер, но рынок устроен таким образом, что именно слухи имеют решающее значение. Специалисты пишут, что после пересечения отметки в 65 тысяч долларов инвесторы снова начнут вкладывать средства в Bitcoin, поскольку убедятся в том, что цифровое золото обладает высокой устойчивостью и способно быстро восстанавливаться даже после крайне тяжёлых ударов со стороны властей и регулятора. Эксперты не ожидают резкого роста актива в ближайшие месяцы и указывают на осень в качестве отправной точки для стремительного подорожания. Аналитики, верящие в возможность для Bitcoin закрепиться выше 100 тысяч долларов к концу текущего года, никуда не делись, но любопытные факты, которые происходят всё чаще, может снова вмешаться в планы крупных инвесторов.

Специалисты Whale Alert пишут, что вчера пришёл в движение криптовалютный кошелёк, который был создан ещё во времена Сатоши Накамото. Адрес содержит 687 ВТС и считается незначительным на фоне гигантских состояний, которые лежат без дела больше 10 лет. Никакого влияние на стоимость первой криптовалюты активность неизвестного кошелька не оказала, а эксперты считают, что рано или поздно активы стоимостью десятки миллиардов долларов придут в движение. Только на кошельке Сатоши Накамото содержится около 1 миллиона ВТС, тогда как всего без движения пребывают миллионы монет. Если хотя бы часть из них появится на рынке, то это снова приведёт к падению курса первой криптовалюты. Пока данный материал только готовился к публикации, курс цифрового золота ушёл выше 65 тысяч долларов. Сколько будут давать за 1 ВТС к концу этой неделе, предсказать трудно, но пока быки преобладают, задвинув медведей на второй план.