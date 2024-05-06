Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
«Быки» вернулись на рынок Bitcoin — стоимость первой криптовалюты превысила 65 тысяч долларов
Bitcoin стоит дороже 65 тысяч долларов и стремительно набирает вес.

реклама

Прошлая неделя стала одной из самых сложных для рынка криптовалют за последние годы. Ещё недавно казалось, что нас ждёт стремительный рост, но в какой-то момент все предсказания экспертов рассыпались. Биткоин ушёл ниже 57 тысяч долларов, ну а основные токены начали стремительно дешеветь, демонстрируя явные признаки медвежьего давления. На рынке сформировалась краткосрочная паника, когда многие держатели цифровых активов начали сбрасывать их, пытаясь вернуть часть вложенных средств. Это вызвало резкий приток средств на биржи и потянуло курс первой криптовалюты вниз. Сегодня Bitcoin вышел за пределы 64 тысяч долларов и может продолжить свой путь дальше, ну а аналитики полагают, что стабильность актива всё ещё оставляет желать лучшего. В качестве главных причин называются последствия кризиса, который наблюдался всю прошлую неделю.

реклама

Считается, что высокая волатильность будет сопровождать цифровое золото в ближайшие месяцы, ну а запуск криптовалютных ETF в Гонконге не оправдал ожиданий. На самом деле это событие имеет высокий потенциал в долгосрочной перспективе, но очень часто рынком движут сиюминутные тенденции, а в итоге временные поражения могут стоить инвесторам очень дорого. Неожиданной для рынка стала распродажа со стороны Китов, долгое время удерживающих значительные средства в Ethereum. Вторая криптовалюта подвергалась сильному давлению, но решающим фактором, который отправил криптовалюты в затяжное пике, стало решение американской Фемиды. Напомним, несмотря на ранее существовавшие договорённости, власти США решили указать Binance на место биржи в пищевой цепочке, присудив Чанпэну Чжао 4 месяца тюремного заключения. Новость вызвала настоящий шок, поскольку ещё никогда такая крупная фигура не подвергалась аресту. Миллиардер потерял право покинуть США и был крайне озадачен своей дальнейшей судьбой. Чуть позднее подоспели хорошие новости. 3 мая были опубликованы данные по безработице в США. Как выяснилось, наблюдается уверенный рост числа занятых, что способствовало оптимистичным настроениям среди инвесторов. 

Аналитики пишут, что снижение процентной ставки по кредитам на 0.25 пункта состоится в сентябре, хотя ранее намечалось на ноябрь. Информация носит неофициальный характер, но рынок устроен таким образом, что именно слухи имеют решающее значение. Специалисты пишут, что после пересечения отметки в 65 тысяч долларов инвесторы снова начнут вкладывать средства в Bitcoin, поскольку убедятся в том, что цифровое золото обладает высокой устойчивостью и способно быстро восстанавливаться даже после крайне тяжёлых ударов со стороны властей и регулятора. Эксперты не ожидают резкого роста актива в ближайшие месяцы и указывают на осень в качестве отправной точки для стремительного подорожания. Аналитики, верящие в возможность для Bitcoin закрепиться выше 100 тысяч долларов к концу текущего года, никуда не делись, но любопытные факты, которые происходят всё чаще, может снова вмешаться в планы крупных инвесторов. 

Специалисты Whale Alert пишут, что вчера пришёл в движение криптовалютный кошелёк, который был создан ещё во времена Сатоши Накамото. Адрес содержит 687 ВТС и считается незначительным на фоне гигантских состояний, которые лежат без дела больше 10 лет. Никакого влияние на стоимость первой криптовалюты активность неизвестного кошелька не оказала, а эксперты считают, что рано или поздно активы стоимостью десятки миллиардов долларов придут в движение. Только на кошельке Сатоши Накамото содержится около 1 миллиона ВТС, тогда как всего без движения пребывают миллионы монет. Если хотя бы часть из них появится на рынке, то это снова приведёт к падению курса первой криптовалюты. Пока данный материал только готовился к публикации, курс цифрового золота ушёл выше 65 тысяч долларов. Сколько будут давать за 1 ВТС к концу этой неделе, предсказать трудно, но пока быки преобладают, задвинув медведей на второй план. 

#аналитика #криптовалюты #биткоин #bitcoin
+
Написать комментарий (0)
Эксперт: Следующий сезон альткоинов начнется после весеннего затишья на рынке криптовалют
Der Spiegel: Байден может отказаться от участия в выборах и предложить кандидатуру Мишель Обамы
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Инженер-программист более двух лет держит открытыми 7500 вкладок в Firefox из-за ностальгии
41
WP: США обеспокоены планами Китая по строительству плавучих АЭС в Южно-Китайском море
3
MWM: Израиль снимает с вооружения системы ПВО Patriot из-за частых проблем с "дружественным огнём"
2
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
5
США с использованием 3D-печати развертывают беспилотники за 24 часа
1
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
2
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
2
Новый звуковой кодек TSAC оказался в 17,5 раз эффективнее MP3
10
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
5
Именитый оверклокер стал жертвой мошенников, купив Core i9-14900K с отсутствующим кристаллом CPU
4
Статистика Steam: почти 70% геймеров до сих пор сидят за мониторами с разрешением 1080p или меньше
12
Hubble Network заявила об успешной связи Bluetooth-устройств на расстоянии 600 км
1
FT: Европа опасается роста активности российских диверсантов
5
Steam стал предлагать возврат денег за Helldivers 2 даже после двух часов игры
+
Разработана память, способная работать при температуре 600°C более 60 часов
+
Франция представила беспилотник-камикадзе Veloce 330, который развивает скорость 400 км/ч
+
Boeing Starliner готовится к первому пилотируемому полету на МКС
+
Microsoft намерена убедить пользователей перейти на Bing, завалив их сообщениями о его преимуществах
3
Micron представила новую высокоскоростную память DDR5 RDIMM
+

Популярные статьи

Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
74
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
211
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
5
Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
7
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
1
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
6
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
27
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
7
О запланированном на июнь Глобальном саммите мира в Швейцарии и его роли в урегулировании конфликта
2
Мое мнение о Outlast Trials (Pushsqare)
+

Сейчас обсуждают

Александр Ломакин
15:06
Жаль что отзывы пишут, в основном, злобные и, скорее всего, некрасивые дети. Иногда приходится наблюдать, как дети матерятся на улице. Выглядят со стороны как отбросы общества.....а сборка скучная, ра...
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
Дырка от Бублика
15:05
в итоге взяли пункцию мозгов из красного зада и оказалось что это у них красный кал вместо мозга
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
kaissa
15:01
Между собой?)))
В Сети заметили упоминание 55-ваттного APU AMD Strix Halo и тест iGPU Strix Point
AndyNebula
15:00
Да без разницы - мощь взрыва твоего пукана не переплюнуть.
ВС РФ начали подготовку к ядерным учениям в ответ на необдуманные заявления западных политиков
Nvidia&Intel Hater
14:57
Другу дается сначала 3050 -прикоснуться так сказать к ценностям,а уж потом надо 4070 -гомогеить так гомогеить
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Orakul
14:57
"Время разбрасывать камни, время собирать камни." Расторгли, значит придётся самим строить. А той-же Европе с США это никак не выгодно. Им вообще никакая самостоятельность невыгодна. Самостоятельность...
Поставки российского сжиженного газа в ЕС в апреле составили 46 % от общего объёма экспорта СПГ
Алексей Муканов
14:57
Автор тыдебил??? Зачем писать про эксклюзивы ps4 что они не вышли на хбокс??? Ясен красен на то они и эксклюзивы
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
Багровый Фантомас
14:56
приведи друга с 3050 - получи анальную з атычку со стразами в подарок )
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Nvidia&Intel Hater
14:54
купи 4070 -стань пидаром в подарок )
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Илья Гребнев
14:53
Она пока выборочно приходит, мне тоже не приходила. Скачал ota-версию с около-официального сайта, установил через три точки - выбрать файл. Все встало корректно, как при обычном обновлении
Microsoft запускает Edge 125 с функцией управления памятью
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем