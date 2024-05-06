Найти замену запрещённого оборудования китайских компаний в США или Европе по адекватным ценам невозможно.

Очень часто технологии развиваются совсем не так, как нам бы этого хотелось. Руководители полупроводниковых компаний отмечают, что любой современный гаджет представляет собой компромисс. Требуется не только обеспечить интерес со стороны потребителей за счёт инноваций, но и сделать устройство как можно дешевле. Массовый гаджет не может быть дорогим, что доказывают вышедшие недавно очки дополненной реальности Apple Vision Pro. Даже надкушенное яблочко на корпусе не может заставить рядовых пользователей платить за сомнительный прибор 4000 долларов, ну а обычно популярные гаджеты стоят в разы дешевле. Немного огорчает и развитие мобильных сетей пятого поколения. Оставим происходящее в РФ за скобками, ведь даже в США всё очень плохо. Например, средняя скорость сетей пятого поколения (5G) у оператора T-Mobile не превышает 186 Мб/с, что более чем в 50 раз меньше теоретической пропускной способности данной технологии. По факту, переход с 4G на 5G принёс незначительный пророст скорости, а операторы по всему миру не готовы решать проблемы стабильности и снижения сигнала во время удаления от вышки.

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На многих трассах интернета и вовсе нет, а о системных трудностях рассказали американские операторы. Оказывается, эти ребята годами покупали более выгодное по цене оборудование производства китайских компаний, а сегодня испытывают острый финансовый кризис. Власти требуют заменить всё оборудование, так или иначе связанное с Китаем, но только в 2024 на эти цели потребуется выделить 3 миллиарда долларов. Кажется, что сумма небольшая, вот только аналогичная ситуация царит буквально везде, поскольку огромное количество частного бизнеса столкнулись с теми или иными проблемами после начала торговой войны с Китаем. Помочь финансово всем Белый дом не может, но в целом Байден и не рвётся давать деньги крупным сотовым операторам. Буквально 2 мая представители Федеральной комиссии по связи США (FCC) заявили, что готовы субсидировать всего 40% замены оборудования, тогда как остальные 60% на себя должны взять местные бизнесмены. Эксперты уже пишут, что национальная программа Rip and replace под угрозой, поскольку жадность правительства не позволяет идти в ногу со временем. Проще говоря, пока американские операторы будут топтаться на месте, пытаясь найти средства на модернизацию запрещённого оборудования, иностранные конкуренты уйдут далеко вперёд.

А между тем ранее власти уверяли, что программа предусматривает государственное участие, а сами операторы не понесут никакого ущерба от решений Белого дома. Сегодня госдолг США каждый месяц увеличивается ещё на 1 триллион долларов, а в таком положении разбрасываться миллиардами крайне опасно. Представили FCC уверяют, что средства у операторов есть, нужно только сильнее надавить. Конгресс постановил, что больше 1.9 миллиарда долларов дать не может, а сами операторы предупреждают о серьёзных последствиях для технического развития страны. Похоже, дело дошло до обычного шантажа. Операторы заявили, что финансовое давление вынуждает идти на непопулярные меры. Например, может быть ограничена скорость работы интернета, а также отключение других функций. Кроме того, часть пользователей и вовсе может быть отключена от сети, поскольку получает интернет бесплатно в рамках частной инициативы. Таким образом бездомные в крупных американских городах больше не смогут смотреть фильмы на своих новеньких смартфонах Apple, что может привести к самым неожиданным последствиям. Сегодня армии бездомных влачат жалкое существование, молча принимая от власть имущих подачки в виде бесплатного интернета и новых мобильных телефонов, но после потери всего этого могут выйти на улицы с протестами.

Как оказалось, под угрозой закрытия ещё одна инициатива, которой пользуются больше 20 миллионов американцев. Это так называемый безлимитный и полностью бесплатный интернет для домохозяйств, которые имеют низкие доходы. Инициатива ACP может прекратить своё существование уже этим летом, поскольку в Конгрессе выделение средств для продолжения её финансирования до сих пор не одобрено. Эксперты напоминают, что всё это последствия решений, принятых Трампом в 2019 году. Тогда президент распорядился заменить телекоммуникационное оборудование Huawei и ZTE, называя присутствие китайских технологий опасными для национальной безопасности США. Предполагалось, что только 39.5% расходов на себя возьмёт правительство, а сетевые операторы обязаны отчитаться о проделанной работе до 2025 года. По данным журналистов, сотовые операторы надеялись на лояльность властей и даже сегодня не спешат заменять запрещённое оборудование. Всё это приводит к ожесточённым дебатам в политических кругах, но никак не помогает сдвинуть проблему с мёртвой точки. В СМИ пишут, что вскоре рядовые американцы столкнуться с замедлением работы интернета, а особенно сложно там, где доступны только мобильные сети четвёртого поколения. Прокладывать туда 5G экономически невыгодно из-за небольшого количества жителей, ну а найти оборудование для 4G по адекватным ценам становится всё труднее. Раньше можно было полагаться на китайских производителей, ну а предложения европейских и местных компаний намного дороже.