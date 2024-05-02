Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Японские инженеры разогнали сеть 6G до 100 Гбит/с, что в 500 раз выше средней скорости 5G в США
Технологии на месте не стоят, но скорость мобильных сетей растёт ужасно медленно.

реклама

Технологический прогресс продолжает двигаться вперёд, но далеко не все разработки инженеров оправдывают своё появление на рынке. Простой пример, сегодня в продаже есть твердотельные накопители, поддерживающие стандарт PCIe 5.0. Подобные SSD обеспечивают скорость чтения до 12 000 МБ/с и кажутся гостями из далёкого будущего. Стоят такие накопители в разы дороже, чем просят за популярные модели, но применить их в реальной жизни не выйдет. Если вы купите недорогой твердотельный накопитель, скорость чтения и записи которого не выше 1500 МБ/с, а после попробуете сравнить его в запуске и работе игр с дорогостоящим PCIe 5.0, то не обнаружите никакой разницы. Нет преимущества в сложных задачах и приложениях, а в итоге заметить разницу можно только в синтетических тестах. В целом, такая скорость важна для облачных технологий, но в реальности пока неприменима. 

реклама

Точно с такими же сложностями сталкивается внедрение технологии 5G. Согласно техническим характеристикам, беспроводная связь пятого поколения способна обеспечить скорость работы до 10 000 Гбит/с, но в реальности всё намного хуже. Во многих странах 5G всё ещё нет, тогда как даже наиболее зажиточные государства не спешат улучшать пропускную способность наземных станций. Простой пример, американский оператор T-Mobile обеспечивает среднюю скорость работы 5G на поддерживаемых смартфонах на уровне 186 Мбит/с, что в 53 раза ниже заявленного значения. При этом даже указанный показатель не является правдивым, поскольку данные собираются только в нескольких крупных городах. За пределами мегаполисов связь может не работать вовсе, либо выдавать скорость ниже, чем старый стандарт связи 3G. Эксперты отмечают, что даже 180 Мбит/с достаточно для любых задач, а сегодня операторам нужно работать над повышением стабильности работы своих сетей. Кроме того, стоит подумать о расширении зоны покрытия, но всё это не так выгодно, как продавать потребителям новые, ещё более впечатляющие технологии. Судя по всему, уже совсем скоро нас ждёт ещё одна революция, которая может завершиться очередным пшиком.

Недавно японские инженеры смогли добиться передачи информации по стандарту 6G, обеспечив скорость в районе 100 Гбит/с. Это в 10 раз выше, чем предлагает стандарт 5G и в 530 раз больше, чем сегодня доступно пользователям американского оператора T-Mobile. Прототип устройства был разработан инженерами NTT, DOCOMO, NEC и Fujitsu. Пока удалось добиться передачи данных с расстояния 100 метров от базовой станции, но исследователи полагают, что в ближайшие годы данная проблема будет решена. В настоящее время инженеры работают над созданием компактного устройства, которое способно заменить целый ряд аппаратов, применяемых для передачи сигнала по стандарту 6G. Как только работа будет завершена, можно будет приступить к созданию коммерческого аппарата, способного работать в мобильных сетях следующего поколения. Эксперты полагают, что внедрение мобильных сетей шестого поколения начнётся не раньше 2030 года. Сложности возникают не только с созданием подходящего под требования 6G оборудования, но и стоимостью разработок. Коммерческое устройство кажется слишком дорогим, ну а его удешевление будет зависеть от развития технологий. 

Подобными разработками интересуются американские, южнокорейские и китайские исследователи. Есть мнение, что первыми к финишу может прийти Huawei, что создаст монополию на новый стандарт на мировом рынке. Не допустить такого развития событий пытаются в США, но для обычного пользователя все эти движения плохо понятны. В пример можно привести личный опыт автора данного материала. Полгода назад было решено купить 4G-модем, который похож на обычный роутер и позволяет раздавать интернет со скоростью до 300 Мбит/с. Скорость казалась приемлемой, но вдруг выяснилось, что в квартире не удаётся выжать из роутера больше 10 Мбит/с. К счастью, планировался переезд на съёмную квартиру, где скорость оказалась значительно выше. Теперь ниже 100 Мбит/с показатель не опускаются даже в воскресенье, но назвать работу сети стабильной невозможно. Несколько раз в неделю сигнал пропадает на пару минут, но проблем в прошивке роутера или самом устройстве нет. Оператор разводит руками и указывает на высшие силы, ну а получить столько, сколько ранее давал интернет по физическому кабелю, и вовсе не выходит. При этом цена безлимитного интерната стала выше, а возможности снизились. Скорее всего, недалеко от вышки скорость будет выше, вот только даже американский T-Mobile по протоколу 5G даёт на 50% больше. Как уже было сказано выше, для нормальной работы и развлечений такой скорости хватает, а операторам было бы неплохо инвестировать в действующие сети, разобравшись со стабильностью и провалами в тех или иных районах городов до 500 000 человек. 

#технологии #5g #6g
+
Написать комментарий (0)
Ученые TUM использовали SwarmGPT для генерации синхронной хореографии дронов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китайский производитель спецтехники XCMG установил рекорд грузоподъемности с помощью крана XCA4000
13
Китайские космонавты вернулись на Землю после рекордной миссии «Шэньчжоу-17»
6
Epic Games подтвердила, что Fortnite вернется на iPad
+
В Одессе после прилётов "Искандеров" в склады "Новой почты" прозвучали звуки вторичной детонации
5
Samsung анонсирует умные часы Galaxy Watch 7 с ИИ-сенсором глюкозы
4
Google увольняет своих сотрудников из команд, работавших над Python, Flutter и Dart
+
Huawei представила телевизор Smart Vision 4 SE со встроенной Full HD камерой
+
Илон Маск планирует космические путешествия на Луну, Марс и МКС
+
Российские учёные вместе с зарубежными коллегами разработали дешёвые и эффективные солнечные панели
+
Новые находки указывают на то, что на древнем Марсе была среда, подобная земной
+
Новейший и самый крупный авианосец Китая приступил к ходовым испытаниям
+
Инсайдеры назвали 128 смартфонов Xiaomi, которые в 2024 могут получить новую HyperOS
+
Японские эксперты опровергли информацию о наличии в смартфоне Huawei Pura 70 более 90% компонентов китайского производства
3
Трассировку лучей в AMD RDNA4 называют совершенно новой разработкой, а не доработкой существующей
22
ИИ создает реалистичный трейлер к «Симпсонам» и другим культовым мультсериалам
2
Huawei Pura 70 и Pura 70 Pro с чипом Kirin будут выпущены на мировом рынке
+
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
2
Samsung подтверждает, что линейка Galaxy Watch 7 будет иметь три модели
+
Австралия намерена построить первый в мире коммерчески оправданный квантовый компьютер
+
Представлен процессор AmpereOne-3: 256 ядер, 3-нм техпроцесс TSMC, PCIe 6.0 и 12-канальная DDR5
1

Популярные статьи

ТОП-6 жестких дисков для домашнего или игрового ПК — рейтинг 2024 года
20
Как я собирал игровой ПК за 1 000 000 рублей, и почему мне не хватило денег на монитор
59
The Callisto Protocol: тот же Dead Space - вид сбоку (субъективный обзор)
67
Три неплохих фильма о гангстерах (субъективный обзор)
1
Не работает локальный репозиторий Debian - решение проблемы, и за что многие не любят Linux
74
Выбираем игровой ноутбук по разумной цене – почему в продаже нет идеального геймерского лэптопа
3
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
78
Обзор игры Half-Life 2 - Период полураспада продолжается
8
Солнечные фермы и электростанции - энергия будущего или угроза природе
14
Моё мнение о Sea of Thieves на PS5 (PushSqare)
2

Сейчас обсуждают

Блейд
19:30
А, а я-то думаю что у меня после 5 минут игры начинаются просадки в FPS. Оказывается память забита
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Владимир Алешкевич
19:28
Я надеюсь что если что китайцы поделиться этими БПЛА..
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
Артём Николаев
19:28
Это всё понятно. Девайс без всяких лучей не вывозит весьма недурно оптимизированный проект. И это я ещё не пробовал Атомик Харт и всякие Хогвартсы. А что с ним будет в играх 2025го? Это затычка только...
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
Владимир Алешкевич
19:27
Это хорошо..но нам в России надо такой завод построить.. и нам надо такие БПЛА выпускать..
Запуск новой производственной линии по выпуску беспилотников "Илун-2"
Владимир Ян
19:25
Они ввели например маркплейс. Так как с карты отчисления 2-3% эмитетам
Рост СБП угрожает банковским картам
Владимир Ян
19:23
У зелёного до сих пор ограничение 50к между своими а СБП 30млн.
Рост СБП угрожает банковским картам
Влад .
19:22
Мамка твоя амогус
Энтузиаст разработал собственный графический процессор всего за 2 недели
N1ghtwish
19:21
А нахер они нужны, когда 12400F в разгоне до 5Ггц за глаза хватает?
Wccftech: Менее половины процессоров Intel Core i9-13900K и i9-14900K стабильны в авторежиме
Nvidia&Intel Hater
19:19
так с зада снимают же,не с рук
GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD
daimos
19:17
Помнится, кто-то создавал бактерию, разлагающую нефть на примере происшествия с bp, не помните, чем закончилось?
Учёные создали генномодифицированные бактерии, способные разлагать очень прочный пластик
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем