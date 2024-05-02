Технологии на месте не стоят, но скорость мобильных сетей растёт ужасно медленно.

Технологический прогресс продолжает двигаться вперёд, но далеко не все разработки инженеров оправдывают своё появление на рынке. Простой пример, сегодня в продаже есть твердотельные накопители, поддерживающие стандарт PCIe 5.0. Подобные SSD обеспечивают скорость чтения до 12 000 МБ/с и кажутся гостями из далёкого будущего. Стоят такие накопители в разы дороже, чем просят за популярные модели, но применить их в реальной жизни не выйдет. Если вы купите недорогой твердотельный накопитель, скорость чтения и записи которого не выше 1500 МБ/с, а после попробуете сравнить его в запуске и работе игр с дорогостоящим PCIe 5.0, то не обнаружите никакой разницы. Нет преимущества в сложных задачах и приложениях, а в итоге заметить разницу можно только в синтетических тестах. В целом, такая скорость важна для облачных технологий, но в реальности пока неприменима.

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Точно с такими же сложностями сталкивается внедрение технологии 5G. Согласно техническим характеристикам, беспроводная связь пятого поколения способна обеспечить скорость работы до 10 000 Гбит/с, но в реальности всё намного хуже. Во многих странах 5G всё ещё нет, тогда как даже наиболее зажиточные государства не спешат улучшать пропускную способность наземных станций. Простой пример, американский оператор T-Mobile обеспечивает среднюю скорость работы 5G на поддерживаемых смартфонах на уровне 186 Мбит/с, что в 53 раза ниже заявленного значения. При этом даже указанный показатель не является правдивым, поскольку данные собираются только в нескольких крупных городах. За пределами мегаполисов связь может не работать вовсе, либо выдавать скорость ниже, чем старый стандарт связи 3G. Эксперты отмечают, что даже 180 Мбит/с достаточно для любых задач, а сегодня операторам нужно работать над повышением стабильности работы своих сетей. Кроме того, стоит подумать о расширении зоны покрытия, но всё это не так выгодно, как продавать потребителям новые, ещё более впечатляющие технологии. Судя по всему, уже совсем скоро нас ждёт ещё одна революция, которая может завершиться очередным пшиком.

Недавно японские инженеры смогли добиться передачи информации по стандарту 6G, обеспечив скорость в районе 100 Гбит/с. Это в 10 раз выше, чем предлагает стандарт 5G и в 530 раз больше, чем сегодня доступно пользователям американского оператора T-Mobile. Прототип устройства был разработан инженерами NTT, DOCOMO, NEC и Fujitsu. Пока удалось добиться передачи данных с расстояния 100 метров от базовой станции, но исследователи полагают, что в ближайшие годы данная проблема будет решена. В настоящее время инженеры работают над созданием компактного устройства, которое способно заменить целый ряд аппаратов, применяемых для передачи сигнала по стандарту 6G. Как только работа будет завершена, можно будет приступить к созданию коммерческого аппарата, способного работать в мобильных сетях следующего поколения. Эксперты полагают, что внедрение мобильных сетей шестого поколения начнётся не раньше 2030 года. Сложности возникают не только с созданием подходящего под требования 6G оборудования, но и стоимостью разработок. Коммерческое устройство кажется слишком дорогим, ну а его удешевление будет зависеть от развития технологий.

Подобными разработками интересуются американские, южнокорейские и китайские исследователи. Есть мнение, что первыми к финишу может прийти Huawei, что создаст монополию на новый стандарт на мировом рынке. Не допустить такого развития событий пытаются в США, но для обычного пользователя все эти движения плохо понятны. В пример можно привести личный опыт автора данного материала. Полгода назад было решено купить 4G-модем, который похож на обычный роутер и позволяет раздавать интернет со скоростью до 300 Мбит/с. Скорость казалась приемлемой, но вдруг выяснилось, что в квартире не удаётся выжать из роутера больше 10 Мбит/с. К счастью, планировался переезд на съёмную квартиру, где скорость оказалась значительно выше. Теперь ниже 100 Мбит/с показатель не опускаются даже в воскресенье, но назвать работу сети стабильной невозможно. Несколько раз в неделю сигнал пропадает на пару минут, но проблем в прошивке роутера или самом устройстве нет. Оператор разводит руками и указывает на высшие силы, ну а получить столько, сколько ранее давал интернет по физическому кабелю, и вовсе не выходит. При этом цена безлимитного интерната стала выше, а возможности снизились. Скорее всего, недалеко от вышки скорость будет выше, вот только даже американский T-Mobile по протоколу 5G даёт на 50% больше. Как уже было сказано выше, для нормальной работы и развлечений такой скорости хватает, а операторам было бы неплохо инвестировать в действующие сети, разобравшись со стабильностью и провалами в тех или иных районах городов до 500 000 человек.