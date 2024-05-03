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Почему игровой ноутбук хуже компьютера – ставим GeForce RTX 3060 в геймерскую сборку за 90 000р

По цене даже самой бюджетной модели китайского ноутбука можно собрать приличный игровой компьютер с видеокартой GeForce RTX 3060
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Вчера мы с вами пытались подобрать оптимальный игровой ноутбук, который будет стоить недорого, но предложит приличную производительность в играх. Как выяснилось, ничего дешевле iRu Калибр 15ALC с видеокартой GeForce RTX 3060 нет, но и здесь приходится мириться с компромиссами. Процессор кажется сильно устаревшим, а учитывая его принадлежность к мобильному сегменту, быстродействие будет удручающим. Сам графический чип ощутимо уступает по скоростным качествам настольным видеокартам, но зато стоит такое чудо китайской технологической мысли 86 тысяч рублей.

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Есть ноутбуки и дороже, но там приходится переплачивать за бренд, получив чуть быстрее процессор и больше дисплей, добавив 20 тысяч рублей. Не всегда такое решение кажется оправданным, ну а сегодня мы попытаемся понять, так ли выгодно собирать компьютер своими руками. Предположим, что в нашем распоряжении есть всё те же 85-90 тысяч, которые можно потратить на новенький игровой ПК. Искать полные аналоги мобильным комплектующим мы не будем, остановившись на недорогом процессоре и первой попавшейся видеокарте. 

Берём Ryzen 5 5600, который стоит 12 тысяч и точно будет быстрее мобильного Core i5-12500H. Процессор AMD тихий, холодный и в целом обеспечивает все потребности бюджетной игровой машины. Требовать от него слишком много не стоит, но он точно понравится тем, у кого нет лишних денег. Ryzen 5 5600 не демонстрирует рекордов производительности, но 6 ядер не ударят в грязь лицом во время запуска любых приложений и уж тем более справятся с играми. 

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Поскольку наш процессор работает на сокете АМ4, то под него можно найти огромное множество недорогих материнских плат. Это отличный повод сэкономить, поэтому мы берём MSI B450M-A PRO MAX. Здесь вы не встретите никаких откровений. Даже разгон оперативной памяти сильно ограничен, хотя и не невозможен. Материнская плата относится к бюджетному классу и не предполагает установку более мощного процессора. К счастью, для нашего Ryzen 5 5600 большего и не требуется, поэтому всё в полном порядке. Вообще, внутри есть все необходимые интерфейсы и современные слоты для расширения, поэтому любителям критики советуем проходить мимо. Важно понимать, что данная материнская плата должна соответствовать требованиям экономии, ну а мы хотим вписаться в ограниченный бюджет. 

Поскольку указанный выше ноутбук работал на видеокарте GeForce RTX 3060, то мы поставим такую же. Если верить тестам, то мобильной GeForce RTX 3060 соответствует настольная GeForce RTX 3050, но мы не станем экономить, получив максимальную скорость из возможной. Видеокарта включает 12 Гб видеопамяти и пока тянет все игры в 1080р. Трассировку лучей лучше не включать, а владельцам мониторов с разрешением 2К такая видеокарта не подойдёт. Жизненный цикл GeForce RTX 3060 пока к концу не подходит, но время её уже прошло, а уже через пару лет вам придётся снижать настройки графики в новинках до средневысоких. В любом случае установленная настольная GeForce RTX 3060 будет намного быстрее мобильной версии, а значит у нас уже появляется значительное преимущество перед владельцами ноутбуков. 

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Долго выбирать оперативную память не будем. Нам нужно 16 Гб, которые будут работать на скорости 3200 МГц. Комплект производства Kingston как нельзя кстати. Две линейки по 8 Гб стоят недорого и полностью отвечают по скоростным качествам тем, что стоят в лэптопе. Для игр такого количества хватит, поэтому добавлять ещё 16 Гб для получения некоего виртуального преимущества мы не станем. А вот накопитель возьмём получше. Напомним, в ноутбуке установлен неизвестный китайский подвал на 512 Гб, ну а мы купим Kingston NV2 объёмом 1 Тб. Такого объёма для хранения всех игр и домашнего видео вам точно не хватит, но что поделать, ведь мы изначально решили экономить. Скорость у данного SSD приличная и точно выше, чем в указанном выше ноутбуке. При этом ёмкость в 2 раза выше, что также можно отнести к значительным плюсам. Многие покупатели бюджетных игровых ноутбуков сразу же отправляются в магазин за более ёмким SSD, тогда как здесь у нас данная проблема уже решена. 

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Пожалуй, для нашей сборки хватило бы блока питания на 500 Вт, но мы возьмём 600 Вт производства DEEPCOOL. Из плюсов: высокая надёжность и приемлемая стоимость, а также наличие стандарта 80 PLUS Bronze. В большинстве сценариев вы даже не будете слышать шума встроенного кулера, хотя в играх три вентилятора на видеокарте Gigabyte смогут заглушить даже шум проезжающего поезда. Одним словом, блок питания добротный и надёжный. 

Для полного счастья берём корпус 1STPLAYER TRILOBITE T3-G, в котором из коробки есть 4 встроенных кулера. При желании можно поставить и больше, но в этом нет никакой практической пользы. Нашу сборку можно назвать холодной, а дополнительный отвод воздуха лишь увеличивает стабильность работы всей системы. Корпус красивый, но это не значит, что его нужно хранить на видном месте. Смело ставьте его под стол, ведь именно там системному блоку самое место. 

У нас осталось около 10 тысяч рублей, которые мы потратим на монитор. Увы, сумма не предполагает выбор действительно качественной модели, поэтому остановимся на бюджетном мониторе производства Acer. Размер дисплея равен 23.8 дюйма, что вполне неплохо для бюджетного игрового ПК. Из приятного 100 Гц матрица и приличное качество картинки. Производитель на самый лучший, но данный монитор намного интереснее встроенного в указанный выше ноутбук. 

Что мы имеем: нормальный процессор, более быструю видеокарту, запас по питанию и нормальное охлаждение. Материнскую плату использовать на вырост не удастся, но зато мы легко уложились в 90 тысяч, купив не только системный блок, но и неплохой монитор. Если вы ищете компьютер для вашего ребёнка, то даже не думайте брать ноутбук, ведь он по всем параметрам хуже. Учтите, что мы ещё и говорим о самом бюджетном устройстве на рынке, тогда как сборка своими руками включает только проверенные комплектующие от лидеров рынка. Как уже отмечалось выше, ноутбук будет ощутимо медленнее, ну а это главное, что должно волновать любителя компьютерных игр. 

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Теги

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