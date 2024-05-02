Если вы считаете себя геймером и нуждаетесь в обновлении своего игрового компьютера, то есть масса причин отказаться от покупки ноутбука. Не секрет, что подобные устройства представляют собой компромисс между быстродействием и компактностью. Встроенные процессоры уступают по скорости настольным моделям, ну а видеокарты далеки от идеала, поскольку сильно отстают от десктопных моделей. Мало того, некоторые производители ещё и идут на самые разные ухищрения, пытаясь экономить на мелочах.

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К примеру, та или иная модель может оказаться быстрее или медленнее в играх, поскольку видеокарта сильно ограничена по мощности. Получить приличное качество картинки не выйдет, а значит мы имеем дело с самым настоящим обманом. При покупке игрового ноутбука вы никогда не узнаете, сколько часов он сможет работать от батареи, хотя производитель давно провёл все нужные тесты. Маркетологи начнут вешать вам лапшу на уши на тему уникальности тех или иных сценариев, ну а в итоге вы покупаете кота в мешке. Отчасти помогают обзоры, но смотрят полезные ролики далеко не все потенциальные покупатели.

Что поделать, ноутбуки имеют очевидные минусы, но бывают случаи, когда выбор перед вами не стоит. Например, вам нужно часто переезжать, а в такой ситуации тягать с собой системный блок неразумно. Давайте изучим несколько популярных лэптопов, которые можно без проблем купить на российском рынке. Рассмотрим цены и характеристики, а после сделаем общие выводы. Если вы в поисках ноутбука, который будет тянуть все игры, то ничего медленнее видеокарты GeForce RTX 3060 не берите. Мобильная версия данного графического чипа ощутимо уступает настольной и включает меньше видеопамяти. Более бюджетные решения с трудом справляются с требовательными играми в 1080р даже на средних, поскольку комплектуются не самыми быстрыми процессорами. Самым выгодным с точки зрения цены предложением является iRu Калибр 15ALC. Это довольно бодрый ноутбук, который выпускается в Китае. Здесь можно встретить посредственный Core i5-12500H, который всё ещё хорош для игр, но по непонятной причине встречается как в бюджетных, так и довольно дорогих моделях. Комплект дополняют 16 Гб памяти DDR4 и твердотельный накопитель объёмом 512 Гб. Привычный по размерам дисплей может похвастать наличием частоты обновления 144 Гц, что можно назвать хорошей новостью.

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Ноутбук понравится любителям компьютерных игр, но многие из тех, кто привык к более известным брендам, предпочтут доплатить за ASUS ROG Strix G17Здесь вас ждёт более мощный процессор Ryzen 7 6800H, качественный 17-дюймовый дисплей и 16 Гб более современной DDR5. За доступ продукции ASUS придётся заплатить больше 100 000 рублей, ну а видеокарта GeForce RTX 3060 присутствует в обеих моделях. Если вы планировали докупить отдельный монитор и использовать ноутбук во время частых выездов, то берите первый вариант, ведь он дешевле.

Ну а лэптоп производства ASUS порадует более крупным дисплеем и в целом смотрится солиднее. 120 тысяч рублей стоит ASUS VivoBook 16X, в котором можно найти видеокарту GeForce RTX 4060. Она немного быстрее GeForce RTX 3060, что будет крайне полезно в реальных сценариях. Увы, но воспользоваться преимуществами вам не удастся, ведь внутри расположен крайне посредственный процессор Core i5-12500H, о котором мы уже писали выше. Доступен твердотельный накопитель объёмом 1 Тб и 16 Гб оперативной памяти прошлого поколения. 16-дюймовый экран может предложить частоту обновления 120 Гц, но предыдущий вариант в реальных играх может оказаться быстрее.

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Для тех, кто может себе потратить на развлечения 160 тысяч рублей, в наличии MSI Katana GF76 17. Большой дисплей с поддержкой 144 Гц дополняет относительно неплохой процессор Core i7-12650H. Он будет ощутимо быстрее Core i5-12500H, но в целом принадлежит к среднему ценовому сегменту. Глотком воздуха станет видеокарта GeForce RTX 4070, которая будет справляться с любыми играми на самых высоких настройках графики. Производитель благоразумно установил дисплей с разрешением 1080р, поэтому волноваться о настройках и падении фрамрейта вам не придётся ещё несколько лет. SSD предложит 1 Тб свободного пространства, ну а 16 Гб не самой быстрой DDR5 дополняют общую картину тотальной экономии. У MSI получился отличный продукт, что позволило поставить разумную стоимость, но такой подход может не понравиться многим нашим читателям, которые привыкли к более мощному железу.

Что же, в таком случае присмотритесь к MSI Vector GP68HX. Здесь вас ждёт очень быстрый процессор Core i9-12900HX и видеокарта GeForce RTX 4080. В обзорах пишут об очень качественном дисплее, ну а с установленной видеокартой вам можно как минимум 4 года вообще не думать о покупке нового ноутбука. Матрица имеет разрешение 1080р, что немного расстраивает, ведь мощности у GeForce RTX 4080 достаточно даже для более требовательной 2К. Производитель сэкономил на оперативной памяти и установил не самый быстрый твердотельный накопитель. Если сравнивать с указанными выше менее дорогими ноутбуками, то всё в полном порядке, но в машине за 200 тысяч хотелось бы увидеть что-то более серьёзное.

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Похоже, в данном ценовом сегменте найти топовую модель не выйдет, поэтому обратимся к ASUS ROG Strix Scar 18. За 280 тысяч рублей вы получаете отличный экран с разрешением 2К и частотой обновления 240 Гц. В обзорах дисплей называют одним из лучших на рынке и очень хвалят за точную цветопередачу. Любителей ультимативных скоростей не оставит равнодушным процессор Core i9-14900HX, ну а 32 Гб скоростной памяти DDR5-5600 дополняют приятное впечатление. Твердотельный накопитель всё ещё имеет объём 1 Тб, а значит нужно заранее подумать о покупке более ёмкого SSD. Внутри расположилась GeForce RTX 4080, которая отлично вписываются в свой ценовой сегмент и предлагает почти максимальную скорость работы на рынке. Как видите, купить игровой ноутбук можно и за 85 тысяч рублей, но получить максимальную производительность вам удастся только в том случае, если денег в кармане в разы больше. У каждого из рассматриваемых нами сегодня лэптопов есть свои недостатки, ну а мы ещё раз напоминаем, что подобные устройства не бывают идеальными. Даже если вы купите игровой ноутбук за 500 тысяч, в котором характеристики ещё более впечатляющие, то потеряете в компактности, ведь весить такой аппарат будет свыше 7 килограмм.