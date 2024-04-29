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На рынках США и Европы появились видеокарты GeForce RTX 4090 с удалённым графическим чипом
Как не попасть на удочку мошенников при покупке GeForce RTX 4090

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Многие эксперты признают GeForce RTX 4090 одной из самых проблемных видеокарт за всю историю существования NVIDIA. Репутацию Дженсена Хуанга спасает тот факт, что мы имеем дело с крайне дорогим продуктом, тираж которого на порядок меньше, чем у массовых решений. Например, GeForce RTX 3060 продаётся в 10 раз лучше, но значительных проблем с этим графическим чипом не замечено. А между тем GeForce RTX 4090 продолжают успешно гореть. Как уже было неоднократно сказано, европейские и американские владельцы флагмана получают от NVIDIA замену по гарантии. Производитель делает всё, чтобы не выносить сор из избы, а тема горящих видеокарт сильно раздражает фанатов дядюшки Хуанга. 

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Что поделать, проблема существует, а значит о ней нужно говорить. Недавно стало известно ещё об одной сложности, которая сопровождает флагманы NVIDIA. Как оказалось, видеокарта слишком тяжёлая, поэтому иногда при транспортировке возникают трещины на печатной плате. Эксперты уже нашли решение, предлагая даже к эталонной версии GeForce RTX 4090 покупать специальную систему крепления. Дополнительная фиксация видеокарты позволяет избежать трещин, но в этом случае рекомендуется обзавестись материнской платой форм-фактора АТХ. Крошечные бюджетные продукты не подходят для флагмана, поскольку не созданы удерживать видеокарту размером в 350 миллиметров. Бывает и больше, ну а перевозка такого компьютера может привести к самым неприятным последствиям. 

По данным Wccftech, в мире скопилось такое огромное количество сломанных GeForce RTX 4090, что видеокартой заинтересовались даже мошенники. Ещё год назад в СМИ писали, что на китайском рынке можно встретить видеокарты, в которых отсутствует графический чип. Иногда мошенники выпаивают и видеопамять, а в итоге владелец покупает красивую упаковку и нерабочий кусок текстолита. Какое-то время подобные видеокарты присутствовали только на китайском рынке, но в последнее время добрались и популярных европейских и американских площадок. Известно о нескольких случаях, когда пользователь покупал флагман NVIDIA через интернет, а только по приходу домой обнаруживал, что внутри нет графического чипа. Ну а поскольку GPU представляет собой самую ценную запчасть, то вернуть к жизни такую видеокарту уже нет никакой возможности.

Эксперты полагают, что количество сломанных GeForce RTX 4090 настолько велико, что часть из них каким-то образом попала к мошенникам. Обычно сервис-центры, которые производят замену, отправляют нерабочие экземпляры в адрес производителя, ну а на одном из этапов произошёл сбой. Особенно сложно на китайском рынке, где введён запрет на продажу флагмана NVIDIA. Ну а поскольку многие геймеры покупали видеокарту посредством серых каналов, то гарантия в комплект не входила. Сгоревшие или треснувшие GeForce RTX 4090 уже не вернуть, а в результате неудачливые владельцы сдают их в мастерские по бросовым ценам. Нерабочие графические чипы бесполезны, тогда как видеопамять и некоторые другие элементы системной платы можно использовать повторно. Эксперты уверены, что нас ждёт целая волна нерабочих GeForce RTX 4090, в которых либо нет графического чипа, либо данный компонент уже вышел из строя. 

Добавим, что попасть на удочку мошенникам может каждый, ведь многие геймеры покупают видеокарты в Китае. Специалисты советуют доверять только тем продавцам, у которых высокие рейтинги и нет негативных отзывов в профиле. В этом случае обман маловероятен. На китайских площадках можно встретить поддельные видеокарты, на которых прошивается подсистема, что позволяет в операционной системе заменить бюджетный графический чип на дорогостоящий. Пользователь может никогда не заметить разницы, ведь только в играх такая видеокарта будет работать медленно. Что до российского рынка, то мошенники промышляют и здесь. Эксперты не рекомендуют покупать видеокарты в почтовом переводе. Доказать тот факт, что вас обманули, будет очень трудно. Видеокарту нельзя проверить в магазине, ну а после того, как вы заплатили всю сумму, убедить торговую площадку в своей правоте почти невозможно. Вдруг вы самостоятельно сломали видеокарту, пытаясь обмануть законопослушного продавца? 

Можно попытаться снимать видео при распаковке или установке видеокарты в системный блок. Вообще, данная деталь намного сложнее монитора или бритвы, поэтому иногда на проверку работоспособности уходят часы. Если вам сильно хочется рискнуть, то обращайтесь на проверенные площадки, где присутствуют отдельные компании. Выгодно приобрести восстановленный графический чип, но даже в этом случае помните о рисках. Часто продавцы дают гарантию не больше месяца, а значит всю ответственность за работу видеокарты будете нести только вы. Цены на новые видеокарты выглядят пугающе, но это не повод платить 100 тысяч рублей за GeForce RTX 4090, которую вам обещают привести из Китая. Пытайтесь оценивать ситуацию здраво, ведь по такой цене китайцы с радостью оставят рабочий флагман NVIDIA себе.  


#видеокарты #geforce rtx 4090
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