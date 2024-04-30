На этот раз сама Epic Games к такому решение не причастна, поскольку речь идёт о европейском законодательстве

Многие наши читатели уже забыли об одном из самых громких противостояний в области цифрового права, которое несколько лет назад было инициировано Epic Games. Американский издатель указывал на несправедливость работы магазина приложений Apple, предлагая введение справедливого распределения доходов. Тогда казалось, что монополия яблочной компании вот-вот падёт, а мы заживём в более справедливом мире. Что же, первым делом Apple выставила за двери Fortnite. Ну а это самая прибыльная игра, которая приносила миллиарды долларов в год. После этого последовали годы разбирательств, завершившиеся довольно спорным решением. Суд признал действия Apple не совсем правильными, но не стал вводить запреты или предъявлять к яблочной компании претензии. В итоге Epic Games осталась у разбитого корыта, а эксперты полагают, что виной всему нерешительность крупных разработчиков контента. Если бы речь шла о коллективном иске, то дело могло бы принять иной оборот, но никто из гигантов не стал присоединяться к крестовому походу Epic Games, а в результате силы оказались неравны.

реклама

Если пояснить суть споров кратко, то разработчики игр не хотят отдавать игровому магазину 30% прибыли. На самом деле популярные проекты получают определённые преференции, но в любом случае речь идёт о значимых суммах. Epic Games требовала от Apple разрешить существование альтернативных магазинов приложений и платёжных систем. Таким образом планировалось перенаправить средства в обход кошелька яблочников, ну а финт ушами не удался. Уже много лет Fortnite недоступна владельцам iPhone, а вот в Европе положение дел меняется в лучшую сторону. Ранее в Евросоюзе был принят так называемый «Закон о цифровых рынках». Вводится понятие важных цифровых платформ, а определяющим фактором выступает количество активных пользователей в месяц. Ну а поскольку iOS представляет собой вторую по количество пользователей платформу на рынке, то уже в сентябре 2023 эта операционная система была признана важной. Согласно требованиям законодательства, Apple дали полгода на то, чтобы внести изменения в работу App Store.

Известно, что в самое ближайшее время Fortnite вернётся на iOS, но случится это только в Евросоюзе, где действуют указанные выше требования. Что до жителей других стран, то выбора пока у них нет. Похоже, Epic Games может праздновать новую победу, выиграть которую удалось без дополнительных усилий. Как стало известно, европейский регулятор повысил статус iPadOS, назвав её важной операционной системой. Что любопытно, в настоящее время магазин приложений на данной ОС не дотягивает до 45 миллионов в месяц, но представители европейского регулятора уверены, что уже совсем скоро платформа достигнет указанной выше границы. Именно поэтому следует внести её в список важных уже сегодня, применив действующие в ЕС правила. Таким образом к концу текущего года Fortnite триумфально вернётся на iPad. Эксперты отмечают, что Epic Games в любом случае придётся делиться с Apple прибылью, но это точно будут не 25%, как было раньше. В настоящее время яблочная компания только формально действует в соответствие с европейским законодательством.

По данным специалистов, руководство Apple наняло специалистов, которые разобрались в тонкостях «Закона о цифровых рынках», что позволило выполнить только те пункты, чётко прописанные в самом законе. Ну а поскольку предусмотреть все особенности работы цифровых платформ было сложно, то нерешёнными остались многие вопросы, связанные с разработкой приложений и созданием определённых условий на операционных системах, способствующих публикации собственных цифровых магазинов. Фактически, для 99% разработчиков ничего не изменится, поскольку Apple делает всё возможное, чтобы замедлить внедрение нового закона. Формально, американская компания ничего не нарушает, а эксперты полагают, что по итогам работы новых цифровых норм уже в ближайшее время в законодательство будут внесены правки. Что до Epic Games, то такой крупный разработчик может себе позволить создание цифрового магазина и внедрение собственной платёжной системы. Альтернативное решение точно появится на iPadOS, но точных сроков пока никто не знает. Напомним, российские власти планируют озвучить к Apple аналогичные требования, что позволит решить проблему с блокировками отечественных приложений. Как уже было сказано выше, вопрос лишь в том, насколько сложно будет альтернативным магазинам приложений попасть в пул доступных на цифровой платформе яблочной компании. Пока всё говорит о том, что Apple намерена сопротивляться как можно дольше, ставя заинтересованным сторонам палки в колёса.