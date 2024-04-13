Сегодня в сети появилась информация, что ежемесячно минимум 200 видеокарт GeForce RTX 4090 сгорают из-за некачественного разъёма.

Многие наши читатели знают, что NVIDIA монопольно владеет примерно 80% рынка настольных видеокарт. На каждый графический чип производства AMD дядюшка Хуанг отгружает сразу 5 или даже 6 единиц своей продукции. Многие геймеры даже не знают о существовании конкурентов, ну а сомнительные истории от очевидцев только усугубляют и без того сложную ситуацию. К примеру, в сети полно данных о том, что видеокарты AMD работают очень плохо, поскольку инженеры компании не научились создавать нормальное программное обеспечение. Якобы, драйверы выдают частые сбои, а игры вылетают на рабочий стол. При этом рассказчики подобных историй часто ссылаются на знакомых и никогда не предоставляют чётких доказательств.

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Негативный фон множится, а неподготовленные геймеры верят во все эти байки, хотя в реальности сегодня AMD может похвастать самым стабильным и качественным программным обеспечением для видеокарт. Что удивительно, никакой критики в адрес продукции NVIDIA вы в интернете не встретите. Эксперты заявляют, что GeForce RTX 4090 представляет собой совершенство технологий, а магазины усердно замалчивают случаи выхода флагмана из строя. По данным Videocardz, самая дорогая видеокарта на планете продолжает разочаровывать своих владельцев. Сообщается, что официальные сервисные центры получают около 200 сгоревших экземпляров в месяц, что говорит о значительном количестве брака. Спустя полтора года после выпуска проблема остаётся не решённой, а эксперты полагают, что исправить уже ничего не возможно. Предложенные инженерами NVIDIA стандарты оказались крайне сомнительными, а в итоге AMD и Intel не станут использовать их в новых продуктах следующего поколения. Поговаривают, что даже NVIDIA планирует отказаться от подобных экспериментов.



Если вы не слышали ни о чём подобном, то в этом нет ничего удивительного. Дженсен Хуанг содержит команду маркетологов, которые заливают любой негатив в прессе деньгами. В прессе пишут, что практически все владельцы GeForce RTX 4090, у которых происходит оплавление контактов и выход из строя платы, тут же получают замену, а дело стараются замять. Согласимся, что для самих геймеров такой подход остаётся весьма удачным, а вот общественность ничего не знает о проблеме. Не так давно мы уже делали материал о целесообразности покупки флагмана NVIDIA на российском рынке (ссылка). Давайте изучим тесты, а после посмотрим, сколько стоят самые быстрые видеокарты на российском рынке в апреле. После сделаем выводы и решим, стоит ли вообще переплачивать, и есть ли реальная польза от более дорогого графического чипа.

Начнём с GeForce RTX 4090. Найти дешевле 250 тысяч рублей нам такую видеокарту не удалось. При этом самые популярные модели продаются за 270 тысяч и дороже. Похоже, у потенциальных покупателей нет проблем с деньгами, поэтому эти ребята готовы заплатить и больше, ну а мы рассмотрим откровенно бюджетную модель для бедных мажоров. В целом, данный вариант вполне приемлем, но эксперты рекомендуют в не самых дорогих видеокартах снижать потребление, что позволяет решить проблему с прожорливостью графического чипа и избежать выхода из строя из-за плавления контактов. Вы потеряете не больше 5% производительности и даже ничего не заметите в реальных играх.

За Radeon RX 7900 XTX просят 126 тысяч рублей, но при желании можно найти такую видеокарту и до 110 тысяч. Таким образом стоимость её примерно соответствует рекомендованной в США с добавлением российских налогов и других полагающихся выплат. А вот GeForce RTX 4090 никак не укладывается в рекомендованную цену, ведь за самую бюджетную модель просят 2700 долларов. В американской рознице встретить флагман NVIDIA дешевле 1800 долларов крайне сложно, ну а зажиточные российские геймеры платят ещё дороже. Как уже было сказано выше, наиболее популярные модели обходятся от 270 тысяч рублей, а в итоге любители компьютерных игр из России платят за доступ к самой быстрой видеокарте на планете целых 3000 долларов. Нам такой подход кажется абсурдным, а тесты доказывают, что мир сошёл с ума. В сети есть масса различных сравнений, поэтому обратимся к тому, который имеет больше 1 миллиона просмотров. Судя по всему, GeForce RTX 4090 оказывается быстрее на 10-20% в зависимости от той или иной игры. При этом вы платите за дополнительные 20 кадров в секунду ещё 130-150 тысяч рублей, хотя могли бы за эти деньги собрать очень солидный игровой компьютер.

Учтите, что ваша GeForce RTX 4090 ещё и может сгореть, ну а российские продавцы не такие щедрые, как их американские коллеги. Шумиху в прессе всё равно не поднять, а купленную на сомнительных площадках видеокарту придётся восстанавливать за свой счёт. Мы не агитируем вас отказываться от мечты стать владельцем самой быстрой видеокарты на планете. На самом деле у вас осталось всего несколько месяцев, ведь осенью в продажу поступит GeForce RTX 5090. Действующий флагман окажется до 50% медленнее, а такая гигантская переплата точно не окупится. Вообще, если вы не ставите перед собой задачу удивить своих знакомых мажоров, то можно купить GeForce RTX 4080 SUPER. Эта видеокарта обеспечит вам максимальные графические настройки в 4К в любых играх ещё пару лет, а также легко справляется с трассировкой лучей. Владельцы таких видеокарт знают, что даже решения за 250 тысяч рублей не тянут трассировку в 4К, а значит учитывайте этот факт при покупке. GeForce RTX 4080 SUPER может предложить 16 Гб видеопамяти и понравится фанатам NVIDIA. Помните, что эта видеокарта отстаёт от Radeon RX 7900 XTX в играх, но стоит дороже.

В случае, если вы себя к числу фанатов того или другого лагеря не причисляете, то смело берите Radeon RX 7900 XT. Эта видеокарта немного медленнее GeForce RTX 4080 SUPER, но отставание не превысит 10%, которые вы не сможете увидеть в играх без прямого сравнения с помощью счётчика fps. У Radeon RX 7900 XT есть целых 20 Гб видеопамяти и скоростная шина памяти. Такая видеокарта остаётся чуть ли не идеальным выбором для 4К и стоит почти в 3 раза дешевле, чем GeForce RTX 4090. Нужно иметь очень много денег и очень мало ума, чтобы сегодня купить GeForce RTX 4090. Подумайте, в большинстве игр между флагманом NVIDIA и Radeon RX 7900 XT разницу заметить не удастся. Оба компьютера будут выдавать максимальные настройки графики и выше 60 кадров в секунду в 4К. Можно сколько угодно рассказывать о торжестве технологии трассировки лучей и преимуществе DLSS над FSR, но всё это хорошо только на бумаге. В реальной жизни вы платите свои деньги, а это должно стать отрезвляющим фактором, ведь преимущество NVIDIA над AMD крайне сомнительное, а низкие продажи видеокарт от тётушки Су говорят о проблемах в маркетинге и неумении работать с потенциальными покупателями. На этом всё. Пожелаем нашим читателям почаще думать перед покупкой видеокарты, ведь иногда докопаться до истины бывает очень сложно.