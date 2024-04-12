Пользователи Windows 10 такой сюрприз не оценили

В декабре 2023 года Microsoft объявила о скором запуске программы Extended Security Update, которая будет включать выход обновлений безопасности для Windows 10. До недавнего времени условия оставались неизвестны, ну а в марте сообщалось, что корпоративные клиенты смогут получить расширенную поддержку для старой ОС всего за 61 доллар в год. Инсайдеры уверяют, что со второго года подписка подорожает в 2 раза, а все новые клиенты должны будут заплатить полную сумму, поскольку покупают обновления, а не время технической поддержки. Образовательные учреждения получат скидку и должны будут заплатить всего 7 долларов, тогда как цены для обычных пользователей не были озвучены. Известно, что Windows 10 перестанет обновляться осенью 2025 года, ну а подходящих альтернатив пока нет.

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Windows 11 непопулярна и вызвала смешанные чувства у потенциальных покупателей. Прежде всего она мало чем отличается от Windows 10, но требует более мощного железа. Обычные пользователи чаще заменяют свои домашние компьютеры, тогда как корпорации отказываются от ПК только в случае крайней необходимости. В итоге спустя несколько лет нахождения на рынке доля Windows 11 продолжает оставаться низкой. Похоже, Microsoft решила переломить ситуацию при помощи своего излюбленного способа кнута и пряника. По данным The Verge, внутри Windows 10 появилась реклама, призывающая бесплатно переходить на более новую операционную систему. Оказывается, полноэкранный банер может совершенно неожиданно появиться на экране, даже если в это время запущены другие программы или идёт просмотр видео. В своём обращении разработчик благодарит пользователей за лояльность и напоминает, что жизненный цикл операционной системы завершится через полтора года. В связи с этим Microsoft советует обратить внимание на Windows 11, которая остаётся единственной разумной альтернативой.

Стоит заметить, что аналогичные действия Софтверный гигант совершал, когда пытался перевести миллионы компьютеров с Windows 7 на Windows 10. Тогда идея сработала, вот только в настоящее время всё не так просто, поскольку требования к Windows 11 ощутимо выше. Для дома 4 Гб оперативной памяти и наличие процессора, выпущенного после 2018 года, не является проблемой, но корпоративный сегмент вынужден использовать программу получения трёхгодичных обновлений. Если Microsoft не выпустит менее требовательную операционную систему, то корпорациям придётся заменять миллионы персональных компьютеров. Сюда относятся не только рабочие ПК, но и различные терминалы, многие из которых имеют постоянное подключение к интернету, а значит не могут обойтись без обновлений безопасности. Как уже было сказано, в самой рекламе нет ничего удивительного, а вот отправка её на компьютер, который не обладает подходящими характеристиками для работы в Windows 11, вызывает удивление. Банер предлагает пользователю изучить больше информации о новой операционной системе и напоминает о существовании программы дополнительной технической поддержки по истечении жизненного цикла Windows 10. Вполне возможно, что раньше рассылка рекламы на несовместимые устройства не практиковалась, поскольку большая часть компьютеров подходила под требования к «Десятке». Добавим, что сам банер нельзя закрыть, поскольку он не имеет нужной иконки. В итоге рекламу можно отключить только нажав на дополнительную информацию или попросить систему напомнить об информации позднее.

Ну а поскольку осень 2025 года уже близко, то многие компании задумываются о том, как им быть после истечения срока официальной поддержки. Очевидно, что многие предпочтут инвестировать 61 доллар и продлить работу на старой ОС ещё год, чем покупать новый компьютер. Кроме того, многие ожидают настоящую революцию на рынке персональных компьютеров. Всё дело в стремительном развитии решений на базе ИИ. Предполагается, что в 2025 в продажу поступит Windows 12, которая предложит высокую интеграцию умных алгоритмов в операционную систему. Стремительного перехода на эту ОС точно не будет. И всё же, если Microsoft угадает основные тенденции рынка, то спрос на Windows 12 может оказаться взрывным, а особенно порадуются производители процессоров, видеокарт, оперативной памяти и других комплектующих. Напомним, что выход операционной системы следующего поколения пока не был официально подтверждён, ну а инсайдеры склонны ошибаться.