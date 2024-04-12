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Спикер Конгресса США потеряет свой пост, поставив вопрос о выделении Киеву $60 млрд на голосование
Такое мнение выразили журналисты The Economist

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Несколько дней Зеленский прямо сказал о том, что украинскую армию ждёт поражение, если американский Конгресс не проголосует за выделение 60 миллиардов долларов, которые пойдут на закупку оружия для ВСУ. Многие аналитики критикуют такую подачу информации, поскольку уверены, что отправка оружия ничего не решит. В настоящее время перевес российских сил тотальный, а вчера появились данные, согласно которым на ключевых направлениях армия РФ в 7-10 раз превосходит украинскую по численности. Заводы работают на полную мощность, а авиационные предприятия загружены и выпускают максимальное количество самолётов. В целом расклад складывается явно не в пользу Украины, ну а многие забывают, что основным движущим элементом кулуарных игр в США сегодня является Трамп. В ходе предвыборной компании Трампу удалось взять контроль над Республиканской партией, а в итоге именно он стоит за неспособностью Конгресса договориться о выделении Киеву военной помощи. 

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Очевидно, что такое положение дел кандидату в президенты выгодно, поскольку ситуация на границы ухудшается, власти Израиля явно заигрались и ставят на кон зыбку стабильность на Ближнем Востоке, ну а Байден не имеет достаточного авторитета для решения этих и других задач. Члены Республиканской партии в Конгрессе ставят Белому дому заведомо невыполнимые условия, пойти на который старина Байден не может по очевидным причинам. Так, один из ключевых пунктов сделки между партиями предполагает массовую депортацию нелегалов и ужесточение политики властей. Требуется достроить стену, которая будет препятствовать вторжению мигрантов и снизит поток тех, кто ежедневно пересекает границу с нарушением американского законодательства. Эксперты отмечают, что сонный Джо просто не может выгнать нелегалов, ведь в этом случае он окончено потеряет голоса представителей мигрантов, которые ранее получили гражданство США. 

Ну а где-то между двух огней находится спикер нижней палаты Конгресса. По информации издания The Economist, именно этот политик мог решить вопрос с поставками оружия Киеву ещё несколько месяцев назад. Спикер испытывает колоссальное давление, рассказывая о том, что в последнее время спит по несколько часов в сутки и ужасно устаёт. С одной стороны – на Майка Джонсона давят Демократы, которые требуют поставить вопрос на голосование, тогда как члены республиканцев угрожают политику отставкой. Журналисты констатируют, что выбор крайне сложный, ведь ошибка будет стоить спикеру карьеры, а попытка договориться с двумя сторонами пока не увенчалась успехом. Авторы The Economist уверены, что Европа не сможет обеспечить Украину достаточным количеством оружия, ну а Республиканцы мешают выделению Киеву очередного транша. Как уже было сказано, попытка достичь компромисса не увенчалась успехом из-за закулисных игр Трампа, ну а сам Джонсон всё больше дистанцируется от лидера Республиканцев. Ходят слухи, что Демократы обещали ему гарантии сохранения поста в случае постановки вопроса о выделении оружия Украине на голосование. Похоже, сам Джонсон пока в такие обещания не верит, поскольку вопрос остаётся в подвешенном состоянии. 

Ещё в марте спикер обещал поставить вопрос на голосование, ну а обе стороны продолжают согласовывать единую позицию по вопросам безопасности на границе и военной помощи Украине. Якобы, переговорный процесс сдвинулся с мёртвой точки, а документ удовлетворит даже изоляционистов от обеих партий. В новом плане военная помощь начнёт поступать в виде кредитов, которые рано или поздно придётся возвращать. Также документ предполагает конфискацию российских активов, часть из которых пойдёт Украине. Кроме того, ожидается отмена моратория на экспорт сжиженного газа за пределы США. Аналитики утверждают, что команда Трампа делает всё возможное, чтобы соглашение не было подписано. К примеру, требование о снятии моратория может слишком дорого обойтись Байдену. Президентский пост и так от него ускользает, ну а отправка СПГ в Европу приведёт к росту цен на внутреннем рынке. Совершать такую ошибку перед выборами сонный Джо не станет. Против конфискации российских активов выступают многие политики, тогда как даже среди Демократов есть недовольные действиями спикера Конгресса. Недавно предложение об его отставке выдвинула Марджори Тейлор Грин, тогда как Республиканцы грозят Джонсону закатом его политической карьеры в случае попытки поставить решение о военной помощи на голосование. В случае отставки поиски нового спикера затянутся на несколько месяцев, ну а это именно то, что нужно Трампу. Кандидат в президенты увязывает проблемы с мигрантами, повышенную криминогенную ситуацию в стране и многие другие сложности с недовольством местного населения. Ну а чем менее счастливы будут американцы во время правления Байдена, тем выше шансы у Трампа занять его кресло в 2024 году. 

#аналитика #политика
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