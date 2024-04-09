Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
БМПТ «Терминатор» и БМП-3 получат умные снаряды с программируемым временем подрыва
Боеприпасы позволят увеличить эффективность поражения наземных и воздушных целей

реклама

Аналитики отмечают, что российская концепция военно-промышленного комплекса всегда отличалась от доктрин стран НАТО. Вникать в подробности мы не будем, но суть сводится к тому, что главная ставка на Западе делалась на точность, тогда как в России на массовость. Уже в конце 2022 стало очевидно, что обе стратегии не работают, поскольку страны НАТО не способны выпускать достаточное количество боеприпасов для артиллерии, тогда как российские снаряды обладают невысокой точностью. Судя по всему, обе стороны сделали выводы, поскольку европейцы лихорадочно пытаются расширить производство боеприпасов. Есть мнение, что сделать это не удастся, поскольку за последние два года российские власти существенно нарастили импорт нитроцеллюлозы, которая является ключевым компонентом для производства пороха. Что до российских инженеров, то в ход пошли перспективные разработки высокоточных снарядов. Всё это пылилось на полках и считалось перспективным, но в мирное время потенциал подобного оружия оставался невостребованным. 

реклама

Сегодня мы видим всё больше доказательств использования высокоточного оружия со стороны армии РФ, а недавно стало известно о появлении у БМПТ «Терминатор» и БМП-3 снарядов с программируемым временем подрыва. По мнению экспертов, российские инженеры стали одними из первых, кто интегрирует данную технологию в боевую технику. Разработка снарядов с программируемым подрывом для боевых машин сухопутных войск считается крайне перспективным направлением и позволяет повысить эффективность применения техники в рамках боевых условий. Особенность таких боеприпасов заключается в возможности дистанционного управления взрывателями непосредственно в момент их приближения к целям на расстоянии 10-20 метров. Например, если потребуется уничтожить живую силу противника, то куда эффективнее использовать подрыв с расстояния 10 метров, что создаст облако осколков с высоким поражающим эффектом. Точно такая же ситуация возникает при попытках сбить беспилотный аппарат противника. Даже имея высокоточный снаряд попасть по дрону бывает трудно, ну а облако шрапнели позволит нанести летательному аппарату критические повреждения с минимальными затратами. 

Если сегодня на один беспилотник тратится огромное количество боеприпасов, то применение снарядов с программируемым подрывом позволит добиться аналогичного результата с несколькими снарядами. Расстояние до цели определяется либо с помощью лазерных дальномеров, а также может фиксироваться с использованием данных со стороны радиолокационной системы наведения. В данном случае выбор зависит от того или иного типа вооружения, установленного на боевой машине. Как уже было сказано выше, Западная концепция программирования взрывателей отличается от российской. Например, в немецких взрывателях типа AHEAD время подрыва снарядов задаётся ещё до выстрела, что ограничивает гибкость при стрельбе. В отличие от этого, российские снаряды позволяют корректировать момент подрыва на траектории, что делает стрельбу более адаптивной к изменяющимся условиям боя. Можно сказать, что российские аналоги более технологичные и позволяют добиться лучшего результата и обладают высокой поражающей способностью наземных и воздушных целей. 

При этом современные Западные снаряды с программируемым подрывом имеют целый ряд недостатков. Например, невозможность внесения изменений в программу полёта снаряда во время стрельбы из-за предварительной настройки времени подрыва. Это делает российские снаряды более гибкими и эффективными в боевых условиях. Ну а российские эксперты полагают, что появление подобных боеприпасов позволит сделать БМПТ «Терминатор» и БМП-3 ещё более эффективным и адаптивным к разнообразным сценариям современного боя. Массовое производство снарядов уже началось, а значит совсем скоро они начнут поступать в подразделения, участвующие в СВО. 

#сво #военные технологии #боеприпасы #бмп-3 #бмпт «терминатор»
1
Показать комментарии (1)
Министерство Обороны сообщило об успехах российских войск в районе населенного пункта Белогоровка
Фото и видео российского танка в бронекапсуле появились в сети
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
8
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
+
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
3
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
3
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
1
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
15
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
3
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
1

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
104
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
21
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
59
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
31
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
58
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
14
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7
Стоит ли экономить при покупке видеокарты и процессора, и почему важна каждая незначительная деталь
20

Сейчас обсуждают

Легенда
18:30
Ага А ещё что? Это вообще-то незаконная деятельность, не собираюсь здесь перед каким-то ноунеймом показывай своё превосходство. Это и так видно по моим комментариям что я на уровень выше чем ты
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Red Red
18:30
код в студию, заодно все поймем
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Легенда
18:29
Вот и видно твою классификацию. Ты дно, а нормальному хакеру вроде меня и в 4 ГБ оперативы хватит чтобы написать годную прогу
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Red Red
18:28
пример кода в студию, на чем кодишь.... репозитории пэт проектов... Давай хвастайся по полной....
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Легенда
18:28
Серьёзно? Ещё будет какой-то ноунейм, кроме как запустить калькулятор, больше ни на что не способен. Я опытный хакер, я написал Не одну сотню вирусов, и они сейчас в данный момент в свободном доступе,...
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
wedasik
18:27
Стимдек помойное ведро в сравнении с ROG Ally, для слепых наглухо любителей пожрать мыла, не разумеющих что один только экран и геймпасс дают стимдеку и его пользователю за щеку
Lenovo уже работает над вторым поколением портативной консоли Legion Go
Red Red
18:26
у меня как минимум рам 32 Гб и то не всегда хватает, в следующем пк на AM5 сразу 64 поставлю причем как ты дрожащей рукой не буду ждать когда начнут на алике неликвид продавать....
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Red Red
18:24
с разморозкой тебя шишинбек, для игр можно плойку взять, а комп это инструмент, на нем можно вычислениями заниматся, поэтому всем чем ты тут кичишься , вызывает у взрослых дядек только смех... Начни с...
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Легенда
18:23
А ты для чего свой компьютер используешь? Чтобы калькулятором пользоваться? Хотя неудивительно, там настолько конченная железо что тебе даже стыдно показать
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Ivan Mikhailov
18:23
Он хотя бы фотки своего сарая не стесняется выкладывать в отличие от вас
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем