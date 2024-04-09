Боеприпасы позволят увеличить эффективность поражения наземных и воздушных целей

Аналитики отмечают, что российская концепция военно-промышленного комплекса всегда отличалась от доктрин стран НАТО. Вникать в подробности мы не будем, но суть сводится к тому, что главная ставка на Западе делалась на точность, тогда как в России на массовость. Уже в конце 2022 стало очевидно, что обе стратегии не работают, поскольку страны НАТО не способны выпускать достаточное количество боеприпасов для артиллерии, тогда как российские снаряды обладают невысокой точностью. Судя по всему, обе стороны сделали выводы, поскольку европейцы лихорадочно пытаются расширить производство боеприпасов. Есть мнение, что сделать это не удастся, поскольку за последние два года российские власти существенно нарастили импорт нитроцеллюлозы, которая является ключевым компонентом для производства пороха. Что до российских инженеров, то в ход пошли перспективные разработки высокоточных снарядов. Всё это пылилось на полках и считалось перспективным, но в мирное время потенциал подобного оружия оставался невостребованным.

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Сегодня мы видим всё больше доказательств использования высокоточного оружия со стороны армии РФ, а недавно стало известно о появлении у БМПТ «Терминатор» и БМП-3 снарядов с программируемым временем подрыва. По мнению экспертов, российские инженеры стали одними из первых, кто интегрирует данную технологию в боевую технику. Разработка снарядов с программируемым подрывом для боевых машин сухопутных войск считается крайне перспективным направлением и позволяет повысить эффективность применения техники в рамках боевых условий. Особенность таких боеприпасов заключается в возможности дистанционного управления взрывателями непосредственно в момент их приближения к целям на расстоянии 10-20 метров. Например, если потребуется уничтожить живую силу противника, то куда эффективнее использовать подрыв с расстояния 10 метров, что создаст облако осколков с высоким поражающим эффектом. Точно такая же ситуация возникает при попытках сбить беспилотный аппарат противника. Даже имея высокоточный снаряд попасть по дрону бывает трудно, ну а облако шрапнели позволит нанести летательному аппарату критические повреждения с минимальными затратами.

Если сегодня на один беспилотник тратится огромное количество боеприпасов, то применение снарядов с программируемым подрывом позволит добиться аналогичного результата с несколькими снарядами. Расстояние до цели определяется либо с помощью лазерных дальномеров, а также может фиксироваться с использованием данных со стороны радиолокационной системы наведения. В данном случае выбор зависит от того или иного типа вооружения, установленного на боевой машине. Как уже было сказано выше, Западная концепция программирования взрывателей отличается от российской. Например, в немецких взрывателях типа AHEAD время подрыва снарядов задаётся ещё до выстрела, что ограничивает гибкость при стрельбе. В отличие от этого, российские снаряды позволяют корректировать момент подрыва на траектории, что делает стрельбу более адаптивной к изменяющимся условиям боя. Можно сказать, что российские аналоги более технологичные и позволяют добиться лучшего результата и обладают высокой поражающей способностью наземных и воздушных целей.

При этом современные Западные снаряды с программируемым подрывом имеют целый ряд недостатков. Например, невозможность внесения изменений в программу полёта снаряда во время стрельбы из-за предварительной настройки времени подрыва. Это делает российские снаряды более гибкими и эффективными в боевых условиях. Ну а российские эксперты полагают, что появление подобных боеприпасов позволит сделать БМПТ «Терминатор» и БМП-3 ещё более эффективным и адаптивным к разнообразным сценариям современного боя. Массовое производство снарядов уже началось, а значит совсем скоро они начнут поступать в подразделения, участвующие в СВО.