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Bublik1
Россия в 2022 и 2023 скупила почти всю нитроцеллюлозу на рынке, необходимую для производства пороха
Именно поэтому в Европе не могут выпустить достаточного количества снарядов для ВСУ

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Очевидно, что российские власти не планировали устраивать такую масштабную спецоперацию, пытаясь решить создавшуюся проблему малой кровью. Спустя несколько месяцев после начала СВО между российской и украинской сторонами были согласованы условия мира, вот только в какой-то момент вмешались американцы с англичанами. Зеленскому пообещали значительную финансовую и военную поддержку, а в результате и без того немаленькие запасы оружия в Украине пополнились огромным количеством боевых единиц из Европы. Первоначально в ход пошла техника советского образца, ну а потом дело дошло и до танков НАТО. Уже в конце 2022 года стал заметен снарядный голод в российской армии, тогда как ВСУ не испытывали проблем, получая артиллерию и боеприпасы в большом количестве. Похоже, в 2022 были сделаны правильные выводы, а в результате сегодня мы становимся свидетелями крайне любопытных процессов, оказывающих непосредственное влияние на военные возможности стран НАТО. 

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Прежде всего нужно понимать, что у каждого производства есть слабое звено. В некоторых случаях – это люди, тогда как чаще всего приходится сталкиваться со сложностью масштабирования и нехваткой материалов. Простой пример, если российским инженерам нужно выпустить больше ракет Х-101, то прежде всего требуется решить вопрос с производством достаточного количества двигателей ТРДД-50, а только после этого можно попытаться выполнить или даже перевыполнить оборонный заказ. Недавно во французской прессе писали, что в стране ощущается острый дефицит пороха. Якобы, материал этот такой дефицитный, что сегодня за ним выстроилась большая очередь, а поставщики не поспевают обслуживать взятые на себя обязательства. И тут выясняется любопытная подробность, ведь отчасти дефицит пороха создали российские власти. Оказывается, в 2022 году Россия начала активно скупать на мировых рынках нитроцеллюлозу, которая является ключевым ингредиентом для производства пороха. 

Спустя время стало ясно, что продавать материал России готовы были даже те страны, присоединившиеся к санкциям, а причина была в сложной схеме, по которой закупка и производилась. В ходе расследования иностранные журналисты пишут, что русские при посредничестве Турции скупили ценный материал на Тайване, в Германии и многих других странах, что привело к формированию самого настоящего дефицита на мировом рынке. Поставки в Россию нитроцеллюлозы в 2022 выросли почти в 2 раза, ну а пока Запад не спохватился, российские власти увеличивали закупки, что позволило в 2023 нарастить импорт ещё в 2 раза. В итоге большая часть материала для производства пороха со складов была буквально вычищена, а спорящие европейские политики продолжали спорить о том, где и на какие деньги выпускать для Украины снаряды. 

А между тем ключевые центры выпуска нитроцеллюлозы расположены в Узбекистане и Китае, где сегодня российские власти продолжают скупать новые партии ценного материала. Очевидно, что это далеко не все успехи и не первая подобная операция, которая позволила России снизить давление санкций до минимума. Сегодня российские войска не испытывают дефицита боеприпасов, тогда как Европа оказалась не способна выпускать снаряды в достаточном количестве. Эксперты полагают, что только восстановление запасов потребует не меньше пяти лет, а ведь пока остро стоит вопрос о поставках в адрес ВСУ. Миллион снарядов, которые Европа обещала Киеву, так и не был выпущен, а недавно президент Чехии нашёл для Зеленского больше 500 тысяч боеприпасов НАТО. Подробностей о том, кто выступит в качестве поставщика нет, но всё говорит о том, что это одни из последних крупных запасов, который может быть предоставлен Украине в обозримой перспективе. 

#военные технологии #боеприпасы #снаряды #нитроцеллюлоза
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