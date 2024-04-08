Эксперты советуют задуматься о скором обновлении таких телефонов, поскольку обновлений безопасности больше не будет

Если вы покупаете смартфон производства Apple, то вправе рассчитывать на получение полноценной поддержи ещё целых 5 лет. Правило действует только в том случае, если вы приобрели самый новый аппарат, а в итоге жизненный цикл подобных устройств считается максимально продолжительным. А вот для телефонов на операционной системе Android подобное правило не работает. Какое-то время назад Google пыталась ввести единые правила игры, но рынок слишком фрагментирован, поэтому добиться реальных изменений не вышло. В результате каждый производитель решает самостоятельно, сколько лет он будет выпускать для тех или иных телефонов новые операционные системы и патчи с обновлениями безопасности. Поскольку сегодня тема нашего материала касается продукции Xiaomi, то мы поговорим именно об аппаратах этой компании.

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Начнём с того, что у китайцев есть вполне логичный свод правил, на основании которых те или иные аппараты могут претендовать на получение указанных выше обновлений. Наибольшим жизненным циклом обладают мобильные телефоны, относящиеся к флагманскому сегменту. Здесь поддержка достигает трёх лет, а иногда китайские версии могут претендовать на прошивки даже через 4 года. Что до выхода обновлений безопасности, то с этим всё сложнее, поскольку многое зависит от конкретной версии операционной системы. У Xiaomi собственная логика принадлежности к флагманам, поэтому не всегда ожидания пользователей соответствуют реальному положению дел. В пример можно привести серию Redmi К, а также Mi ххT. Середняки по типу линейки Redmi Note, вправе претендовать на 2 года бесперебойного получения операционной системы. Как правило, сроки здесь соблюдаются, а иногда даже продлеваются до трёх лет. Особняком стоит серия POCO, где нужно обращать внимание на детали. Чаще всего подобные смартфоны являются клонами других аппаратов и созданы для европейского или других рынков в качестве альтернативы китайским телефонам. Если мы видим аналог более дорогого устройства, то можно ожидать более длительного жизненного цикла, ну а середняки живут по два года.

Серия Redmi тянет только на 1 год выхода операционной системы, ну а многие эксперты советуют обращать внимание на год выпуска того или иного аппарата. Всё дело в том, что магазины не могут реализовать все гаджеты, которые были закуплены. Часть продолжает лежать на полках даже после появления в продаже новой серии, а цена немного корректируется. Бывает и так, что старички задерживаются на рынке намного дольше, чем ожидалось, ну а сегодня вы можете купить не только новые Redmi Note 13, но даже и совсем древние Redmi Note 11. Если внимательно изучить информацию о сроках технической поддержки Xiaomi, то можно прийти к выводу, что в 2024 вся серия Redmi Note 11 получит последнюю версию операционной системы, после чего перейдёт в режим ожидания обновлений безопасности. Поскольку обычно смартфоны покупают на 4 года, то уже через два года ваши данные окажутся в опасности. Это не значит, что телефон у вас в руках тут же взломают хакеры. На самом деле речь и потенциальной опасности, но учитывать такие факторы нужно.

В данном материале мы предлагаем вам ознакомиться с большей частью мобильных телефонов, которые завершили жизненный цикл в 2023 году, либо завершат его в 2024. Даже если вы видите на прилавке красивое название в виде Redmi 10 Prime, стоит учитывать принадлежность к бюджетной серии. До 2025 года доживёт только линейка Redmi 13, ну а особенно интересно обстоят дела с новой операционной системой. HyperOS имеет полную совместимость с программным обеспечением с Android и построена на последней версии (14) данной операционной системы. Эксперты отмечают, что до 60% внутреннего кода HyperOS – это уникальные разработки китайских программистов, тогда как всего 30% кода осталась без изменений. Ещё 10% Android 14 подверглась значительной переработке, а инсайдеры пишут, что с выходом новой ОС, жизненный цикл тех или иных аппаратов может быть пересмотрен. Пока же изучите список ниже, который позволит понять, на каком уровне поддержки находится ваш телефон. Если у вас на руках представитель более новой серии, то год в запасе ещё есть. Ну а если вы только собрались в магазин за новым смартфоном, то лучше купите аппарат посвежее.