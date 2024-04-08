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Bublik1
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
Эксперты советуют задуматься о скором обновлении таких телефонов, поскольку обновлений безопасности больше не будет

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Если вы покупаете смартфон производства Apple, то вправе рассчитывать на получение полноценной поддержи ещё целых 5 лет. Правило действует только в том случае, если вы приобрели самый новый аппарат, а в итоге жизненный цикл подобных устройств считается максимально продолжительным. А вот для телефонов на операционной системе Android подобное правило не работает. Какое-то время назад Google пыталась ввести единые правила игры, но рынок слишком фрагментирован, поэтому добиться реальных изменений не вышло. В результате каждый производитель решает самостоятельно, сколько лет он будет выпускать для тех или иных телефонов новые операционные системы и патчи с обновлениями безопасности. Поскольку сегодня тема нашего материала касается продукции Xiaomi, то мы поговорим именно об аппаратах этой компании. 

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Начнём с того, что у китайцев есть вполне логичный свод правил, на основании которых те или иные аппараты могут претендовать на получение указанных выше обновлений. Наибольшим жизненным циклом обладают мобильные телефоны, относящиеся к флагманскому сегменту. Здесь поддержка достигает трёх лет, а иногда китайские версии могут претендовать на прошивки даже через 4 года. Что до выхода обновлений безопасности, то с этим всё сложнее, поскольку многое зависит от конкретной версии операционной системы. У Xiaomi собственная логика принадлежности к флагманам, поэтому не всегда ожидания пользователей соответствуют реальному положению дел. В пример можно привести серию Redmi К, а также Mi ххT. Середняки по типу линейки Redmi Note, вправе претендовать на 2 года бесперебойного получения операционной системы. Как правило, сроки здесь соблюдаются, а иногда даже продлеваются до трёх лет. Особняком стоит серия POCO, где нужно обращать внимание на детали. Чаще всего подобные смартфоны являются клонами других аппаратов и созданы для европейского или других рынков в качестве альтернативы китайским телефонам. Если мы видим аналог более дорогого устройства, то можно ожидать более длительного жизненного цикла, ну а середняки живут по два года. 

Серия Redmi тянет только на 1 год выхода операционной системы, ну а многие эксперты советуют обращать внимание на год выпуска того или иного аппарата. Всё дело в том, что магазины не могут реализовать все гаджеты, которые были закуплены. Часть продолжает лежать на полках даже после появления в продаже новой серии, а цена немного корректируется. Бывает и так, что старички задерживаются на рынке намного дольше, чем ожидалось, ну а сегодня вы можете купить не только новые Redmi Note 13, но даже и совсем древние Redmi Note 11. Если внимательно изучить информацию о сроках технической поддержки Xiaomi, то можно прийти к выводу, что в 2024 вся серия Redmi Note 11 получит последнюю версию операционной системы, после чего перейдёт в режим ожидания обновлений безопасности. Поскольку обычно смартфоны покупают на 4 года, то уже через два года ваши данные окажутся в опасности. Это не значит, что телефон у вас в руках тут же взломают хакеры. На самом деле речь и потенциальной опасности, но учитывать такие факторы нужно. 

В данном материале мы предлагаем вам ознакомиться с большей частью мобильных телефонов, которые завершили жизненный цикл в 2023 году, либо завершат его в 2024. Даже если вы видите на прилавке красивое название в виде Redmi 10 Prime, стоит учитывать принадлежность к бюджетной серии. До 2025 года доживёт только линейка Redmi 13, ну а особенно интересно обстоят дела с новой операционной системой. HyperOS имеет полную совместимость с программным обеспечением с Android и построена на последней версии (14) данной операционной системы. Эксперты отмечают, что до 60% внутреннего кода HyperOS – это уникальные разработки китайских программистов, тогда как всего 30% кода осталась без изменений. Ещё 10% Android 14 подверглась значительной переработке, а инсайдеры пишут, что с выходом новой ОС, жизненный цикл тех или иных аппаратов может быть пересмотрен. Пока же изучите список ниже, который позволит понять, на каком уровне поддержки находится ваш телефон. Если у вас на руках представитель более новой серии, то год в запасе ещё есть. Ну а если вы только собрались в магазин за новым смартфоном, то лучше купите аппарат посвежее. 

  1. Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G
  2. Xiaomi Redmi 10A
  3. Xiaomi Mi 10T
  4. Xiaomi Redmi Note 10 Pro 5G
  5. POCO C40
  6. Xiaomi Redmi Note 11 Pro
  7. Xiaomi Redmi 10 Power
  8. Xiaomi Redmi 10 Prime
  9. POCO F3 GT
  10. Xiaomi Redmi K40 Gaming
  11. POCO C31
  12. Xiaomi Redmi K40
  13. Xiaomi Civi 1
  14. Xiaomi Redmi 10C
  15. Xiaomi Redmi Note 11
  16. POCO M5s
  17. POCO F3
  18. Xiaomi 11 Lite 5G
  19. Xiaomi 11 Lite
  20. Xiaomi Redmi K40 Pro+
  21. Xiaomi Mi 10 Pro
  22. Xiaomi Mi 10T Pro
  23. POCO C50
  24. Xiaomi Redmi Note 10S
  25. Xiaomi Redmi K40S
  26. POCO X4 GT
  27. POCO F3 Pro
  28. Xiaomi Pad 5
  29. Xiaomi Redmi K40 Pro
  30. Xiaomi Redmi A1
  31. Xiaomi Mi 10 Ultra
  32. Xiaomi Redmi 10X Pro
  33. Xiaomi Mi 10 Lite
  34. Xiaomi MIX FOLD 1
  35. Xiaomi Redmi 10
  36. Xiaomi Redmi 11
  37. Xiaomi Redmi Note 10 Pro
  38. POCO M4 Pro 5G;
  39. Xiaomi Redmi Note 11S
  40. Xiaomi MIX 4
  41. Xiaomi Redmi 10X 5G
  42. Xiaomi Redmi 10 Prime 2022
  43. POCO X3 GT
  44. Xiaomi Redmi Note 10
  45. Xiaomi Redmi 10X
  46. Xiaomi Redmi 10 2022
#смартфоны #xiaomi #операционные системы
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