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Bublik1
В Китае подорожали видеокарты NVIDIA – цены выросли даже на массовые GeForce RTX 4060
Аналитики полагают, что причина в землетрясении, которое недавно произошло на острове Тайвань

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В субботу утром российская пресса разразилась любопытной статистикой, авторами которой являются ведущие аналитики. Суть информации сводится к тому, что за первый квартал 2024 года видеокарты на отечественном рынке подорожали на 20-40%. Приводятся конкретные факты, а данные подтверждают и другие специалисты.

Указывается несколько основных причин, которые могли оказать на российский рынок такое негативное влияние. Прежде всего речь идёт об усилении ограничений на мировом рынке. Китайские банки всё чаще присоединяются к санкциям, что не позволяет осуществлять платежи и приводит к формированию дефицита на российском рынке. Ну а те импортёры, которым всё же удалось закупить видеокарты, осознанно поднимают цены, что позволяет им получить дополнительную прибыль.

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Отдельно утверждается, что существует фактор майнинга, поскольку за последние месяцы доходность добычи отдельных криптовалют увеличилась в несколько раз. 

Похоже, далеко не все позиции на российском рынке подорожали, но в данном случае нас интересует рынок Поднебесной, от изменений на котором во многом зависят цены на мировых площадках. По информации ресурса Economic Daily, китайский рынок демонстрирует признаки удорожания пользовательских графических чипов. Данных о том, насколько сильно изменилась ценовая политика на видеокарты AMD, в прессе нет, а вот с продукцией NVIDIA наблюдаются сложности.

Сообщается, что пока видеокарты подорожали всего на 10%, но есть все основания ожидать продолжения негативной тенденции. Что удивительно, стоимость растёт не только на GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 4060, но и на более дорогие GeForce RTX 4080 и GeForce RTX 4090. Отдельные позиции предлагаются и с более солидной наценкой, а особенно страдает новая линейка GeForce RTX 40 SUPER. Пытаясь проследить причины подорожания аналитики пришли к выводу, что GIGABYTE, ASUS, Colorful и MSI предприняли попытку повысить цены ещё в конце марта. Тогда подобные действия производителей были незаметны, поскольку на полках оставалось достаточно продукции по старым ценам. 

В начале апреля стоимость новых предложений пошла вверх и на продукцию ZOTAC, а сегодня аналитики настроены пессимистично. В итоге дошло до того, что цены пошли вверх даже на старые GeForce RTX 3050 и GeForce GTX 1650, которые лежали на прилавках многие месяцы. Аналитики полагают, что производители столкнулись с последствиями землетрясения, которое случилось на Тайване на прошлой неделе. По горячим следам выступили представители NVIDIA, рассказавшие о том, что стихия не повлияла на работу фабрик TSMC, а причинённый ущерб минимален. Аналитики не согласны с такой постановкой вопроса и полагают, что NVIDIA пытается не допустить паники, тогда как на самом деле заводы TSMC понесли существенные потери. Эксперты отмечают, что даже остановка мощностей на несколько минут приводит к катастрофическим последствиям. Одновременно на линиях находятся полупроводниковая продукция на десятки и даже сотни миллионов долларов. Многие компоненты проходят несколько сложных циклов, прежде чем превращаются в чипы для смартфонов, компьютеров и видеокарт, и после остановки производства всё это пришло в негодность.

Похоже, китайский рынок уже почувствовал дефицит новых поставок, что негативным образом отразилось на ценовой политике. Пока производители видеокарт используют складские запасы, но если сложности на фабриках TSMC затянутся, то нехватка чипов вынудит указанные выше компании поднять отпускные цены ещё выше. Эксперты пишут, что даже если предположить, что TSMC удалось быстро восстановить производство, а потери не будут критическими, то дефицит всё равно останется. Проблема в том, что для создания видеокарты требуется огромное количество компонентов. Есть все основания полагать, что производство на заводах UMC, LASER Technology и некоторых других тайваньских гигантов понесло серьёзные потери. Это значит, что может сформироваться полноценный дефицит отдельных микросхем, что сделает невозможным выпуск видеокарт в прежних количествах.

Отраслевые инсайдеры озвучивают самые негативные прогнозы, но пока всё сводится к первой реакции рынка. В США подорожания графических чипов не наблюдается, тогда как судить по российскому рынку бесполезно. В Европе видеокарты и без того намного дороже, чем в Китае, поэтому у поставщиков будет возможность отсрочить эффект на какое-то время. А насколько всё серьёзно, мы узнаем в ближайшие недели, поскольку складские запасы чипов и микросхем стремительно заканчиваются. 

#видеокарты
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