Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
В России нашли замену дефицитной нитроцеллюлозе, необходимой для создания боеприпасов для СВО
Вместо дефицитного хлопка будет использоваться древесная составляющая

реклама

В 2023 году европейские страны приступили к реализации плана по массовому выпуску снарядов для украинской артиллерии. До этого политики распорядились опустошить большую часть складских запасов, и в результате какое-то время у ВСУ было достаточно боеприпасов, необходимых для проведения интенсивной контрбатарейной борьбы. Со временем запасы оскудели, а в настоящее время только ленивый американский журналист не пишет о снарядном голоде в украинской армии.

Помочь в решении проблемы могли бы США, но Конгресс погряз во взаимных спорах, поскольку на кону кресло президента. Демократы и республиканцы сражаются за каждый пункт того или иного соглашения, ну а наиболее ожесточённые дебаты идут вокруг пакета военной помощи для ВСУ. Пока подвижек на этом направлении нет, и европейские элиты совершенно неожиданно выяснили, что не могут выпускать заявленное количество снарядов.

реклама

Первоначально предполагалось, что проблема лежит в области масштабирования производства. Известно, что после распада СССР европейские страны начали медленно закрывать военные заводы, а в результате оставили лишь небольшие мощности. 

Для возобновления массового производство потребуется время, но эксперты уверены, что дело не только в этом. Оказывается, российские власти ещё в 2022 году оценили дальнейший ход событий СВО и перешли к массовой закупке ключевого компонента для производства оружейного пороха. Речь идёт о нитроцеллюлозе, которая совершенно неожиданно для многих Западных аналитиков оказалась в дефиците. Сообщается, что за 2 года Россия буквально вымела все доступные запасы данного вещества, а в итоге сегодня Европа может рассчитывать только на новые поставки, идущие прямо с заводов. Нарастить объёмы выпуска снарядов такими темпами не получится, и с выполнением взятых на себя обязательств возникают очевидные сложности. Как оказалось, российские инженеры рассматривают сценарий, при котором получить доступ к нитроцеллюлозе будет сложно, поэтому работают над созданием отечественной альтернативы. По словам представителей госкорпорации «Ростех», недавно была разработана технология, позволяющая выпускать бездымный порох на основе древесной и льняной целлюлозы. 

По информации индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации, для производства нитроцеллюлозы требуется хлопок, тогда как российский аналог позволяет заменить этот материал на более доступные на отечественном рынке. Бекхан Оздоев напомнил, что в России нет недостатка в древесном сырье, а значит такая замена позволит кратно нарастить выпуск основного компонента для бездымного пороха. Испытания доказали перспективность данной технологии, а отечественный продукт ничем не уступает закупаемой на мировом рынке нитроцеллюлозе. Эксперты напоминают, что в настоящее время нитроцеллюлоза находится под санкциями, поэтому закупать её Россия не может. Приходится использовать третьи страны, через которые идут поставки сырья. В таких условиях очевидны сложности и задержки с поставками; в настоящее время почти все крупные поставщики отказались продавать России нитроцеллюлозу. 

На страницах The Wall Street Journal уверяют, что пока ограничения не сильно влияют на реальное положение дел, поскольку через третьи страны Россия закупает ценный материал в Германии, США и на Тайване, тогда как европейцы испытывают острую нехватку пороха. Ранее сообщалось, что Макрон лично посетил завод, занимающийся выпуском пороха, но пока во Франции не знают, как быстро нарастить производство боеприпасов. По данным «Ростеха», в 2023 году удалось увеличить производство боеприпасов в стране в 25 раз. Приводятся усреднённые показатели, а по некоторым позициям выпуск снарядов нарастили в 50 раз. Особый упор делается на управляемые артиллерийские снаряды, а также самые популярные боевые единицы, которые чаще всего используются в рамках СВО.

При этом в госкорпорации заявили, что по некоторым позициям смогли перевыполнить стоящие планы, либо поставить боеприпасы раньше сроков. Ну а меняющийся ход боевых действий требует новых подходов. В настоящее время поставлена задача увеличить производство выстрелов к автоматическим подствольным гранатомётам. Если в 2023 количество подобных снарядов увеличилось всего в 5 раз, то в 2024 их будет создано намного больше. Специалисты полагают, что благодаря нитроцеллюлозе на основе древесного и льняного материала удастся решить сложности с масштабированием. Даже если санкции станут ещё более болезненными и перекроют доступ на ключевые рынки с нитроцеллюлозой, то выйти из положения удастся собственными силами. 

#сво #боеприпасы #нитроцеллюлоза
+
Написать комментарий (0)
В ночь с 7 на 8 апреля российская армия поразила ряд логистических объектов в Одесской области
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Беларусь возрождают уникальный, советский проект мобильного атомного реактора
6
Bloomberg: Киев срочно ищет большое количество боеприпасов для ПВО
5
Android 15 не позволит выключить Bluetooth
24
США требуют от Нидерландов ввести полный запрет на обслуживание литографических систем ASML в Китае
3
Преступника в перчатках теперь обнаружат по его ДНК, находящемуся в воздухе
3
Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
+
Самый большой в мире аэропорт построят в Саудовской Аравии
+
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
7
Айтишник из США 33 года жил под чужим именем, присвоив себе биографию своей жертвы
1
Благодаря визуальным улучшениям модеры превратили GTA 5 в Grand Theft Auto 6
1
В сети появились кадры с танком Т-80УЕ, усиленным антидроновой защитой
+
Истребитель Air Dominance ВВС США не взлетит без двигателя, для разработки которого нужно $1,3 млрд
+
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
6
Acer представила новый игровой монитор Predator X49 X с панелью QD-OLED и частотой 240 Гц
+
Глюки в работе не только у Xiaomi, но и у Google Pixel
2
Российские войска ударили по военной инфраструктуре Одесской области
+
Microsoft: Китай использует искусственный интеллект, чтобы повлиять на выборы в США
1
Частота экрана Pixel 8a вырастет до 120 Гц
+
WССFTech: Intel XeSS 1.3 демонстрирует превосходство над FSR и DLSS в Horizon Forbidden West
8
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
1

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
8
Как часто нужно менять видеокарту в игровом компьютере
87
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
13
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
14
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
10
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
2
Причины и следствия крупных слияний и поглощений в индустрии развлечений и технологий. Часть 1
1

Сейчас обсуждают

Vorvort
13:07
Почему у тебя нет претензий к TPU, TechSpot, 3DNews, iXBT, hardwareluxx и т. д? Там тоже сплошные полосочки.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
KillerOK
13:07
Не знаю, как там насчет них, но таким, как ты точно необходимо;)
Создана «умная» ручка для неграмотных людей
Vorvort
13:06
У меня после обновления Windows 10 испарилось 10% fps во всех играх, и так и не вернулись. Я об этом писал в Конференции. Никакие манипуляции с драйверами, переустановкой Windows не помогли. Установка...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Serezhka
13:04
Кроме игр там есть ещё много чего интересного, но для этого видеокарта уже не важна.
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
ultrafx
13:02
Нормально. С темы не съезжай. И Ворворту привет передавай, который как только появился реальный владелец на 4090, тут же ретировался и предложил ему с тобой бенчиться. Куратор, который целую эпопею ус...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
OgoGoLog
13:01
Как автор то ловко сливается, съезжая на другие темы. Вы же от интеловодов 7-ми летней давности вообще теперь не отличаетесь. Они жепэгами кидались, теперь и вы. Смех да и только.
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Яков Рудев
13:01
Radeon 7900xtx где дешевле на 50000 нашел автор? 109 тыс самая дешевая у нас.
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
Johan_888
12:59
Т-14 Армата серийный танк? Больше похоже "Limited Edition" ручной сборки. А по теме: так всегда перед принятием в серию выходит несколько прототипов разных вариантов компоновок и т.д., и после кучи те...
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
Чато- -Бот
12:55
Да, буданыч, Крымский мост нынче очень хорошо защищён. Чего не скажешь про вас: "...Часов Яр. Огнеупорный комбинат. 3, 5 цеха. Находились 247 Об ТрО и 251 Об ТрО. Личного состава в обеих цехах было от...
Начальник ГУР МОУ посетовал на то, что Крымский мост теперь очень хорошо защищён
Red Red
12:48
вот я про это и написал выше, что вся аналитика вокруг игрушек бегает...а говоришь не фанат... а все твои умозаключения это секрет полишенеля.... >>>> а у АМД с производительностью на одно ядро дела...
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем