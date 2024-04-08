Вместо дефицитного хлопка будет использоваться древесная составляющая

В 2023 году европейские страны приступили к реализации плана по массовому выпуску снарядов для украинской артиллерии. До этого политики распорядились опустошить большую часть складских запасов, и в результате какое-то время у ВСУ было достаточно боеприпасов, необходимых для проведения интенсивной контрбатарейной борьбы. Со временем запасы оскудели, а в настоящее время только ленивый американский журналист не пишет о снарядном голоде в украинской армии.

Помочь в решении проблемы могли бы США, но Конгресс погряз во взаимных спорах, поскольку на кону кресло президента. Демократы и республиканцы сражаются за каждый пункт того или иного соглашения, ну а наиболее ожесточённые дебаты идут вокруг пакета военной помощи для ВСУ. Пока подвижек на этом направлении нет, и европейские элиты совершенно неожиданно выяснили, что не могут выпускать заявленное количество снарядов.

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Первоначально предполагалось, что проблема лежит в области масштабирования производства. Известно, что после распада СССР европейские страны начали медленно закрывать военные заводы, а в результате оставили лишь небольшие мощности.

Для возобновления массового производство потребуется время, но эксперты уверены, что дело не только в этом. Оказывается, российские власти ещё в 2022 году оценили дальнейший ход событий СВО и перешли к массовой закупке ключевого компонента для производства оружейного пороха. Речь идёт о нитроцеллюлозе, которая совершенно неожиданно для многих Западных аналитиков оказалась в дефиците. Сообщается, что за 2 года Россия буквально вымела все доступные запасы данного вещества, а в итоге сегодня Европа может рассчитывать только на новые поставки, идущие прямо с заводов. Нарастить объёмы выпуска снарядов такими темпами не получится, и с выполнением взятых на себя обязательств возникают очевидные сложности. Как оказалось, российские инженеры рассматривают сценарий, при котором получить доступ к нитроцеллюлозе будет сложно, поэтому работают над созданием отечественной альтернативы. По словам представителей госкорпорации «Ростех», недавно была разработана технология, позволяющая выпускать бездымный порох на основе древесной и льняной целлюлозы.

По информации индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации, для производства нитроцеллюлозы требуется хлопок, тогда как российский аналог позволяет заменить этот материал на более доступные на отечественном рынке. Бекхан Оздоев напомнил, что в России нет недостатка в древесном сырье, а значит такая замена позволит кратно нарастить выпуск основного компонента для бездымного пороха. Испытания доказали перспективность данной технологии, а отечественный продукт ничем не уступает закупаемой на мировом рынке нитроцеллюлозе. Эксперты напоминают, что в настоящее время нитроцеллюлоза находится под санкциями, поэтому закупать её Россия не может. Приходится использовать третьи страны, через которые идут поставки сырья. В таких условиях очевидны сложности и задержки с поставками; в настоящее время почти все крупные поставщики отказались продавать России нитроцеллюлозу.

На страницах The Wall Street Journal уверяют, что пока ограничения не сильно влияют на реальное положение дел, поскольку через третьи страны Россия закупает ценный материал в Германии, США и на Тайване, тогда как европейцы испытывают острую нехватку пороха. Ранее сообщалось, что Макрон лично посетил завод, занимающийся выпуском пороха, но пока во Франции не знают, как быстро нарастить производство боеприпасов. По данным «Ростеха», в 2023 году удалось увеличить производство боеприпасов в стране в 25 раз. Приводятся усреднённые показатели, а по некоторым позициям выпуск снарядов нарастили в 50 раз. Особый упор делается на управляемые артиллерийские снаряды, а также самые популярные боевые единицы, которые чаще всего используются в рамках СВО.

При этом в госкорпорации заявили, что по некоторым позициям смогли перевыполнить стоящие планы, либо поставить боеприпасы раньше сроков. Ну а меняющийся ход боевых действий требует новых подходов. В настоящее время поставлена задача увеличить производство выстрелов к автоматическим подствольным гранатомётам. Если в 2023 количество подобных снарядов увеличилось всего в 5 раз, то в 2024 их будет создано намного больше. Специалисты полагают, что благодаря нитроцеллюлозе на основе древесного и льняного материала удастся решить сложности с масштабированием. Даже если санкции станут ещё более болезненными и перекроют доступ на ключевые рынки с нитроцеллюлозой, то выйти из положения удастся собственными силами.