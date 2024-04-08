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Bublik1
Российская армия получила новый ударный дрон МиС-35, который взял лучшее от «Мавика» и «Бабы Яги»
Дрон обладает повышенной защищённостью от помех, а также получил продвинутую оптику и способен бесшумно выходить на цель

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Конфликт в Украине продемонстрировал ценность беспилотных аппаратов и доказал их дальнейшие перспективы модернизации для нанесения точечных ударов по технике и пехоте противника. Особенно часто в СВО используются так называемые FPV-дроны, позволяющие оператору видеть цель своими глазами. Чаще всего применяются дроны-камикадзе, точность ударов которых повышается за счёт интеграции умных систем.

При этом на линии соприкосновения действуют и другие виды беспилотных аппаратов. Никак не обойтись без разведывательных дронов, которые не только определяют места дислокации техники и живой силы противника, но и координируют удары других подразделений, включая авиацию и артиллерию. А вот ударных дронов в СВО не так много, в итоге ценный инструмент используется не в полную силу.

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Украинская сторона имеет на балансе беспилотный аппарат «Баба Яга», разработка которого велась для нужд сельскохозяйственного сектора. После начала СВО его переоборудовали для нужд армии, а сегодня это устройство способно не только нести несколько боеприпасов, но и выступать в качестве «матки» для более мелких дронов. 

Российские инженеры не стоят на месте, а недавно в рамках военной операции была задействована так называемая «Пчёлка», способная транспортировать мелкие дроны-камикадзе за линию соприкосновения, а после запускать их в направлении тыловых лагерей ВСУ. Эксперты говорят о высоком потенциале подобных устройств, но и это далеко не всё, ведь на днях стало известно об изобретении российских инженеров, которое позволило повысить дальность полёта БПЛА с 70 до 130 километров. Специалисты компании «Гермес» отчитались об улучшенной системе связи, которая обладает повышенной защитой от помех и позволяет дронам проходить даже в защищённые комплексами РЭБ участки. И всё же, без крупных беспилотных устройств не обойтись, а недавно инженеры конструкторского бюро «МиС» разработали и уже начали выпускать новый гексакоптер МиС-35, потенциал которого позволяет использовать его на самых сложных участках линии соприкосновения. 

По своим функциональным особенностям устройство объединяет лучшие характеристики популярного китайского FPV-дрона «Мавик» и украинского ударного дрона «Баба Яга». Важно отметить, что МиС-35 не только прошёл все тесты, но и уже задействован в СВО. В настоящее время перед конструкторами стоит задача масштабирования, а сегодня специалисты конструкторского бюро пытаются выявить слабые стороны аппарата, поскольку уже совсем скоро стартует серийное производство. МиС-35 предлагает российским военнослужащим качественную картинку, которую удаётся получить благодаря использованию продвинутой оптики. Беспилотник обладает высокой устойчивостью к помехам и крайне прост в управлении, а значит операторам не придётся изучать тонкости работы устройства перед боевым применением. Специалисты КБ «МиС» отмечают, что китайские «Мавики» не обладают высокой защищённостью от помех, а российский дрон способен решить данную проблему путём функции изменения рабочей частоты в реальном времени. Это позволяет снизить воздействие средств радиоэлектронной борьбы украинской армии и решать все поставленные задачи с минимальными ограничениями. 

По данным разработчиков, максимальная грузоподъёмность МиС-35 достигает 4.5 кг. У украинской «Бабы Яги» данный показатель равняется 15 кг, благодаря чему этот ударный дрон способен нести больше гранат. В настоящее время российские инженеры работают над созданием более массивного устройства, грузоподъёмность которого не будет уступать украинскому аналогу. По словам представителей КБ, было решено использовать именно такие габариты, поскольку специалистам удалось подобрать оптимальное соотношение между мощностью мотора и весом. В результате МиС-35 передвигается почти бесшумно и обладает компактными размерами. В то же время «Баба Яга» слышна за несколько километров, что снижает эффективность применения ударного дрона. Не стоит забывать, что украинский беспилотник такой большой, что его приходится перевозить на специальном транспорте. МиС-35 складывается в герметичный кейс, после чего запускается также просто, как и обычный дрон. Транспортировка его не требует особых условий и доступна одному оператору. При этом за счёт наличия продвинутой оптики МиС-35 имеет преимущество в точности. Даже если «Баба Яга» и несёт 3 мины, то не всегда может попасть в цель, тогда как российский ударный дрон по этому показателю уходит далеко вперёд. 

Специалисты КБ отмечают, что не всегда требуется большая грузоподъёмность, поскольку тактика и цели меняются в зависимости от сложившейся ситуации. МиС-35 может передвигаться со скоростью до 63 км/ч и находиться в воздухе до 45 минут. В этом режиме он будет выполнять только разведывательные задачи. В случае использования его в качестве ударного дрона, время полёта снижается. Так, с весом 3.2 кг он может провести в воздухе около 32 минуты, а с грузом 4.5 кг – 21 минуту. В качестве оптимального радиуса полёта в ударном режиме значится расстояние 9 километров. 

#беспилотники #дроны #ударные дроны #мис-35
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