Технология включает установку защищённой системы связи, которая позволяет снизить влияние помех украинских комплексов РЭБ

Многие аналитики полагают, что СВО стала первым полноценным конфликтом, в котором новые технологии используются в невиданных ранее масштабах. Прежде всего речь и беспилотных системах, которые стремительно совершенствуются и до недавнего времени не воспринимались в качестве эффективного оружия. Между тем применение дронов-камикадзе доказало, что даже самые защищённые танки стран НАТО имеют слабые места, а удар небольшого летательного аппарата способен привести к возгоранию и подрыву боекомплекта. Аналитики полагают, что не все прилёты беспилотников заканчиваются полным выходом танка из строя. Временами машина может быть эвакуирована и восстановлена, но это в любом случае приводит к временной потере боеспособности, поскольку ремонт может занять долгие месяцы. Всё больше внимания уделяется установке специальных каркасов, которые призваны защитить корпус танка от беспилотника.

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Российская армия получает новые и модернизированные машины уже с приваренными на заводе стойками, ну а специалисты постоянно совершенствуют устройства, повышая ударную силу и другие характеристики. Эксперты отмечают, что в последнее время становится всё более очевидным превосходство умных систем в российских беспилотниках над устройствами, что поставляют украинской армии союзники. Ещё менее впечатляющие разработки создают украинские инженеры, а в целом системы наведения на российских дронах позволяют решать многие задачи в автоматическом режиме. Специалисты констатируют, что пока полностью автономный БПЛА создать никому не удалось, но функции подобных устройств расширяются. Например, если дрон во время полёта попадёт под действие РЭБ противника, то благодаря наличию ИИ он может использовать системы спутникового позиционирования для дальнейшего движения. В итоге цель так или иначе будет поражена, тогда как без умного алгоритма беспилотник превращается в электронный мусор.

Всё это важные составляющие технологического противостояния, но есть одна характеристика, которая играет первостепенную роль в современном конфликте. Известно, что в среднем дальность полёта дрона-камикадзе не превышает 70 километров. При этом в 2022 году показатели были ещё ниже, а сегодня усилиями российских инженеров идёт стремительное наращивание дальности. Как стало известно, за счёт замены одной детали удалось повысить показатели до 100-130 километров, а основной вклад внесли специалисты компании «Гермес». Речь идёт о полностью российских системах связи, обладающих повышенной защитой от любых помех. Данными поделилась директор по развитию научно-производственного объединения «Кайсант», которое представляет собой конструкторское бюро и включает в состав предприятие «Гермес». По словам Алёна Баландиной, разработка уже применяется на российских FPV-дронах, а эффективность технологии позволила существенно повысить дальность полёта. Отмечается, что на пути увеличения дальности стоит несколько факторов, каждый из которых нужно учитывать. Прежде всего влияют средства радиоэлектронной борьбы противника. Ближе к линии соприкосновения комплексов РЭБ не так много, а в результате FPV-дрон может наносить удары по технике и объектам на передовой.

Ну а чем дальше беспилотник проникает в тыл, тем сложнее им управлять, поскольку увеличивается мощность помех. Раньше большая часть дронов выходила из строя, не долетая до тыловых лагерей, ну а сегодня за счёт более стойкой к помехам системе связи удаётся наносить удары там, где противник их меньше всего ожидает. Баландина также указывает, что нужно учитывать и влияние погодных условий, поскольку управлять FPV-дроном в некоторых случаях просто невозможно. Как уже указывалось выше, в будущем во время дождя, грозы, при сильном ветре и плохой видимости управление на себя возьмёт искусственный интеллект, но пока технология доступна только на наиболее продвинутых беспилотных системах. Баландина полагает, что дальность полёта FPV-дронов будет и дальше увеличиваться, хотя не стоит забывать, что украинские инженеры не сидят без дела и продолжают получать техническую поддержку от стран НАТО. Недавно было зафиксировано использование скрытых радиомаяков, которые устанавливались на украинские дроны. Отключить систему слежения было трудно, а в результате украинские артиллеристы могли наносить удары из артиллерии по тем или иным координатам.