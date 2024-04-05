Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Российские инженеры нашли способ повысить дальность полёта FPV-дронов в СВО с 70 до 130 километров
Технология включает установку защищённой системы связи, которая позволяет снизить влияние помех украинских комплексов РЭБ

реклама

Многие аналитики полагают, что СВО стала первым полноценным конфликтом, в котором новые технологии используются в невиданных ранее масштабах. Прежде всего речь и беспилотных системах, которые стремительно совершенствуются и до недавнего времени не воспринимались в качестве эффективного оружия. Между тем применение дронов-камикадзе доказало, что даже самые защищённые танки стран НАТО имеют слабые места, а удар небольшого летательного аппарата способен привести к возгоранию и подрыву боекомплекта. Аналитики полагают, что не все прилёты беспилотников заканчиваются полным выходом танка из строя. Временами машина может быть эвакуирована и восстановлена, но это в любом случае приводит к временной потере боеспособности, поскольку ремонт может занять долгие месяцы. Всё больше внимания уделяется установке специальных каркасов, которые призваны защитить корпус танка от беспилотника. 

реклама

Российская армия получает новые и модернизированные машины уже с приваренными на заводе стойками, ну а специалисты постоянно совершенствуют устройства, повышая ударную силу и другие характеристики. Эксперты отмечают, что в последнее время становится всё более очевидным превосходство умных систем в российских беспилотниках над устройствами, что поставляют украинской армии союзники. Ещё менее впечатляющие разработки создают украинские инженеры, а в целом системы наведения на российских дронах позволяют решать многие задачи в автоматическом режиме. Специалисты констатируют, что пока полностью автономный БПЛА создать никому не удалось, но функции подобных устройств расширяются. Например, если дрон во время полёта попадёт под действие РЭБ противника, то благодаря наличию ИИ он может использовать системы спутникового позиционирования для дальнейшего движения. В итоге цель так или иначе будет поражена, тогда как без умного алгоритма беспилотник превращается в электронный мусор. 

Всё это важные составляющие технологического противостояния, но есть одна характеристика, которая играет первостепенную роль в современном конфликте. Известно, что в среднем дальность полёта дрона-камикадзе не превышает 70 километров. При этом в 2022 году показатели были ещё ниже, а сегодня усилиями российских инженеров идёт стремительное наращивание дальности. Как стало известно, за счёт замены одной детали удалось повысить показатели до 100-130 километров, а основной вклад внесли специалисты компании «Гермес». Речь идёт о полностью российских системах связи, обладающих повышенной защитой от любых помех. Данными поделилась директор по развитию научно-производственного объединения «Кайсант», которое представляет собой конструкторское бюро и включает в состав предприятие «Гермес». По словам Алёна Баландиной, разработка уже применяется на российских FPV-дронах, а эффективность технологии позволила существенно повысить дальность полёта. Отмечается, что на пути увеличения дальности стоит несколько факторов, каждый из которых нужно учитывать. Прежде всего влияют средства радиоэлектронной борьбы противника. Ближе к линии соприкосновения комплексов РЭБ не так много, а в результате FPV-дрон может наносить удары по технике и объектам на передовой. 

Ну а чем дальше беспилотник проникает в тыл, тем сложнее им управлять, поскольку увеличивается мощность помех. Раньше большая часть дронов выходила из строя, не долетая до тыловых лагерей, ну а сегодня за счёт более стойкой к помехам системе связи удаётся наносить удары там, где противник их меньше всего ожидает. Баландина также указывает, что нужно учитывать и влияние погодных условий, поскольку управлять FPV-дроном в некоторых случаях просто невозможно. Как уже указывалось выше, в будущем во время дождя, грозы, при сильном ветре и плохой видимости управление на себя возьмёт искусственный интеллект, но пока технология доступна только на наиболее продвинутых беспилотных системах. Баландина полагает, что дальность полёта FPV-дронов будет и дальше увеличиваться, хотя не стоит забывать, что украинские инженеры не сидят без дела и продолжают получать техническую поддержку от стран НАТО. Недавно было зафиксировано использование скрытых радиомаяков, которые устанавливались на украинские дроны. Отключить систему слежения было трудно, а в результате украинские артиллеристы могли наносить удары из артиллерии по тем или иным координатам. 

#сво #технологии #беспилотники #дроны-камикадзе #fpv-дрон
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

КБ «Рубин» показал уникальную подводную лодку «Амур e600»
12
Российские военные отразили порядка 20 украинских контратак на различных направлениях
+
Эксперт по безопасности считает, что ИИ положит конец человечеству с вероятностью в 99,999999%
17
ВС РФ поразили крупный логистический узел ВСУ в Харьковской области
+
Разработчикам приложений предстоит адаптация под российские ОС
+
ВМС США создают высокоэффективное сверхвысокочастотное оружие против дронов
+
Пресс-служба РЖД объявила о завершении реконструкции станции БАМ и Транссиба – Пурикан
+
Концерн Калашников представил новый разведывательный беспилотник СКАТ 350М
+
TSMC остановил производство после землетрясения магнитудой 7,4 балла произошедшего на Тайване
+
Российский дрон «Хруст» может работать в зоне радиационного заражения и химических аварий
+
OnePlus представила AI Eraser, который выйдет в этом месяце
+
Россия готовится к запуску своей версии Starlink
1
На Украине снова "пересчитали", сколько высокоточных крылатых ракет осталось у России
3
Qualcomm заявила, что ее процессор Snapdragon X Elite уничтожит Intel Meteor Lake
1
Появилась информация, намекающая на выпуск доступных смартфонов Samsung Fan Edition
+
В NVIDIA оценили ущерб заводам TSMC после самого мощного за 25 лет землетрясения на Тайване
1
Раздача токена W превращает криптопротокол Wormhole в ДАО стоимостью в миллиард долларов
+
Microsoft вынуждает пользователей приобрести Word, удаляя бесплатный WordPad из Windows 11
7
Новые сведения о боевике Senua’s Saga: Hellblade II: отсутствие загрузочных экранов, потрясающий звук и 30 кадров/с на консолях Xbox Series
+
PowerColor представила белую видеокарту Radeon RX 7800 XT Hellhound Sakura
+

Популярные статьи

Nvidia ставит шах и мат или почему видеокарты от AMD стали невыгодным приобретением в 2024 году
183
10 редких и очень полезных программ, которые я использую на ПК с Windows 10 уже много лет. Часть 6
11
Китай приступает к серийному производству 5-нм кристаллов
13
Почему геймеры по всему миру разочаровываются в новых играх, а виновата может быть NVIDIA
208
Как разработчики игры Смута воюют с интернет-троллями
52
Землетрясение на Тайване: что известно на данный момент и что может произойти дальше
+
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
28
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
2
Байден обеспокоился позицией Китая по СВО
1
Как Nvidia воздействует на индустрию технологий и почему покупатель выбирает её продукцию
62

Сейчас обсуждают

Александр Еремеев
16:26
Гигантские вложения, что и говорить.
Samsung собирается вложить в экономику Техаса до $44 млрд
Вадим (Nvidia Hater)
16:25
так шишун же кости коты выкладывал -я думал этого.Ну кот гриль который
Не первое Апреля: Почему Linux это прекрасная операционная система, в отличие от Windows
Александр Еремеев
16:23
Хуанг потирает руки, на этих ускорителях не один миллиард сможет заработать.
Российский мобильный оператор Tele2 подал в Роспатент пять заявок на новый логотип
Евгений Шрайнер
16:22
Смотря какая игра, какое разрешение. Естественно чем больше видюха может выдатт кадров тем мошнее нужен процессор. А там уже от причуд и степени оптимизации,движка и криворукости будет зависить скольк...
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
dmitry07
16:15
Сначала разбрасываются деньгами, а только потом начинают их считать.
Разработчики движка Unity решили отказаться от поддержки ПО от ZivaDynamics в области создания 3D-анимации
ElvisSuperStar007
16:14
Ты почему досих пор дома? Ану беги на све , за родину!! За сралина
9 слишком дорогих и горячих процессоров, которые не стоит покупать в игровой ПК в 2024 году
Кызахстанчево
16:05
было бы славно конечно, но черновмазых пускать на остров категорически нельзя.
Путин предложил возродить советский мегапроект моста на Сахалин
Vorvort
16:04
Статья хорошая, но есть тонкости. Например в малопоточной игре лишние ядра 7800X3D не дадут никакого преимущества перед 7600X. В многопоточной игре уже 8 ядер будут впереди. К сожалению информация о т...
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Расул Халилов
16:01
Вас послушать так процессоры амд должны быть в разы быстрее интеловских, ведь она каждый год отчитывается о росте в 20-30%
MLID: Процессоры AMD Zen 5 могут оказаться медленнее, чем считалось ранее
Vorvort
16:00
Процессор с запасом, с ним и 5060 будет отлично работать.
Стоит ли подбирать процессор под видеокарту, и почему сборка игрового ПК не должна быть экономной
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем